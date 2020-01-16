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Транспорт
Татьяна Боброва
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Toyota инвестирует $394 млн в разработку электрических аэротакси с вертикальным взлётом Joby Aviation Материал редакции

Компания стала ведущим инвестором раунда на $590 млн.

  • Toyota инвестирует $394 млн в компанию-разработчика электрических аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой Joby Aviation. Также компания поделится опытом производства и контроля качества при разработке самолёта eVTOL.
  • Японский автопроизводитель стал ведущим инвестором раунда С на $590 млн. Среди инвесторов также — Baillie Gifford, Global Oryx, Intel Capital, Capricorn Investment Group и другие, уточняет Bloomberg. С учётом этого раунда общая сумма инвестиций в Joby Aviation составит $720 млн. Оценка компании не раскрывается.
  • Joby Aviation основана в 2009 году в Калифорнии, но Bloomberg называет компанию новым игроком на рынке разработок воздушного такси. Среди её проектов — аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой, которое сможет пролететь более 150 миль на одной зарядке (около 241 км) со скоростью до 200 миль/час (около 321 км/ч).
Прототип электрического аэротакси Joby Aviation
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vc.ru

#новость #toyota #аэротакси #инвестиции

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6 комментариев
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Никита Викторов

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Круто выглядит аппарат! 👌

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Карфаген должен быть разрушен

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Круто, изобрели вертолет

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Константин Рогов

Карфаген
0

Лектрический. Ты же не изобрел, хотя делаешь вид что шаришь.

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Oleg Oleg

0

Сколько же подобных проектов я уже видел начиная с нулевых.

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Вася Пражкин

Oleg
0

Это точно, и ни одного реально работающего, все на уровне прототипов.

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Andre Kisennger

0

лопасти вертолета надо думать на порядки дороже и привод сложный с редуктором

в производстве eVTOL дешевле вертолета будет

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