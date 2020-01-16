Toyota инвестирует $394 млн в разработку электрических аэротакси с вертикальным взлётом Joby Aviation
Материал редакции
Компания стала ведущим инвестором раунда на $590 млн.
Toyota инвестирует $394 млн в компанию-разработчика электрических аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой Joby Aviation. Также компания поделится опытом производства и контроля качества при разработке самолёта eVTOL.
Японский автопроизводитель стал ведущим инвестором раунда С на $590 млн. Среди инвесторов также — Baillie Gifford, Global Oryx, Intel Capital, Capricorn Investment Group и другие, уточняет Bloomberg. С учётом этого раунда общая сумма инвестиций в Joby Aviation составит $720 млн. Оценка компании не раскрывается.
Joby Aviation основана в 2009 году в Калифорнии, но Bloomberg называет компанию новым игроком на рынке разработок воздушного такси. Среди её проектов — аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой, которое сможет пролететь более 150 миль на одной зарядке (около 241 км) со скоростью до 200 миль/час (около 321 км/ч).
Никита Викторов
Круто выглядит аппарат! 👌
Карфаген должен быть разрушен
Круто, изобрели вертолет
Константин РоговКарфаген
Лектрический. Ты же не изобрел, хотя делаешь вид что шаришь.
Oleg Oleg
Сколько же подобных проектов я уже видел начиная с нулевых.
Вася ПражкинOleg
Это точно, и ни одного реально работающего, все на уровне прототипов.
Andre Kisennger
лопасти вертолета надо думать на порядки дороже и привод сложный с редуктором
в производстве eVTOL дешевле вертолета будет