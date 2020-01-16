Инвесторы оценили разработчика электромобилей в €3 млрд.

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Hyundai и KIA инвестировали €100 млн в британскую компанию-разработчика электромобилей Arrival, основанную бывшим главой оператора Yota Денисом Свердловым. Об этом рассказали в компании.

Сделка — начало стратегического партнёрства: компании будут совместно работать над машинами с использованием платформ и технологий Arrival.

Arrival

В ходе сделки инвесторы оценили стартап в €3 млрд, уточнил его представитель в беседе с РБК. Hyundai и KIA получат в Arrival 3,33%, указывает издание. В компании сообщили, что сейчас основной акционер Arrival — Свердлов.

По словам осведомлённого источника издания, до сделки с Hyundai и KIA единственным акционером Arrival был фонд Kinetik, бенефициар которого — Свердлов. В ходе раунда в Arrival также инвестировала Gemcorp, принадлежащая экс-главе международного бизнеса «ВТБ Капитала» и бывшему топ-менеджеру Goldman Sachs и Merrill Lynch Атанасу Бостанджиеву, добавил собеседник.

Основанная в 2015 году Arrival разработала программное обеспечение, материалы и модульные платформы для электромобилей, говорится на её сайте. Среди проектов компании — технология «второго поколения», которая позволяет создавать электромобили дешевле.

Как пишет РБК, собранные по технологии стартапа модели будут продаваться по той же цене, что и аналоги с бензиновыми или дизельными двигателями, смогут проезжать до 300 миль (около 480 км) без подзарядки и обойдутся в обслуживании до 50% дешевле. Автомобили планируется собирать на небольших заводах.

Представитель Arrival уточнила в разговоре с изданием, что компания продолжит собирать собственные электромобили, а также совместно с Hyundai развивать другие модели. Первый электромобиль стартапа должен появиться в 2020 году, совместные проекты — через несколько лет. По словам Свердлова, компания ориентируется на коммерческий транспорт.