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Транспорт
Татьяна Боброва
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Hyundai и KIA инвестировали €100 млн в британский автомобильный стартап Arrival экс-главы Yota Дениса Свердлова Материал редакции

Инвесторы оценили разработчика электромобилей в €3 млрд.

9 комментариев
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Hyundai и KIA инвестировали €100 млн в британскую компанию-разработчика электромобилей Arrival, основанную бывшим главой оператора Yota Денисом Свердловым. Об этом рассказали в компании.

Сделка — начало стратегического партнёрства: компании будут совместно работать над машинами с использованием платформ и технологий Arrival.

Arrival

В ходе сделки инвесторы оценили стартап в €3 млрд, уточнил его представитель в беседе с РБК. Hyundai и KIA получат в Arrival 3,33%, указывает издание. В компании сообщили, что сейчас основной акционер Arrival — Свердлов.

По словам осведомлённого источника издания, до сделки с Hyundai и KIA единственным акционером Arrival был фонд Kinetik, бенефициар которого — Свердлов. В ходе раунда в Arrival также инвестировала Gemcorp, принадлежащая экс-главе международного бизнеса «ВТБ Капитала» и бывшему топ-менеджеру Goldman Sachs и Merrill Lynch Атанасу Бостанджиеву, добавил собеседник.

Основанная в 2015 году Arrival разработала программное обеспечение, материалы и модульные платформы для электромобилей, говорится на её сайте. Среди проектов компании — технология «второго поколения», которая позволяет создавать электромобили дешевле.

Как пишет РБК, собранные по технологии стартапа модели будут продаваться по той же цене, что и аналоги с бензиновыми или дизельными двигателями, смогут проезжать до 300 миль (около 480 км) без подзарядки и обойдутся в обслуживании до 50% дешевле. Автомобили планируется собирать на небольших заводах.

Представитель Arrival уточнила в разговоре с изданием, что компания продолжит собирать собственные электромобили, а также совместно с Hyundai развивать другие модели. Первый электромобиль стартапа должен появиться в 2020 году, совместные проекты — через несколько лет. По словам Свердлова, компания ориентируется на коммерческий транспорт.

Штаб-квартира Arrival находится в Лондоне, у компании более 800 сотрудников и центры разработок в пяти странах — Великобритании, США, России, Германии и Израиле.

#новость #arrival #электромобили

Транспорт
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9 комментариев
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Александр Привалов

4

На нем миньонов перевозят?

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Arthur Niazyan

Александр
2

Ну это коммерческий транспорт, скорее всего он для перевозки грузов :)

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Alexandr Simonov

Arthur
2

Если вставить окна, может получиться шаттл 

Ответить

Владимир Молофеев

Александр
0

Тоже напомнило) ну может хоть внутри комфортно

Ответить

Artemy

0

Надеюсь, откроют завод в Свердловской области.

Ответить

Кирилл Вечкасов

Artemy
0

Работу ищете?)

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Александр Фудин

Artemy
0

Зачем он там? Там же нет (вроде) смежных производств рядом, кроме металлургии и обработки металлов. Можно конечно было бы думать о производстве на канувшем АМУРе, но вероятнее всего там все оч плохо. 

В общем вероятнее всего организация с нуля производства таких грузовиков на урале, глупая затея. Особенно с учетом того что это британский стартап)

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Anton Gridz

0

Очень круто! Отличная новость.

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Valeratal Val

0

Во такое вот прибытие :)

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