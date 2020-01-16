Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Лиана Липанова
503

Крупнейший сборщик iPhone договорился о создании СП с Fiat Chrysler для разработки электромобилей Материал редакции

Стороны получат по 50% новой компании.

3 комментария
В закладки

Тайваньский производитель электроники Foxconn подписал соглашение о сотрудничестве с итало-американским автопроизводителем Fiat Chrysler Automobiles для создания совместного предприятия, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на Foxconn.

Новая компания займётся разработкой электромобилей и технологий для «интернета транспортных средств» (internet of vehicles; IoV). Доли каждой из сторон составят по 50%. В СП войдут «дочки» Foxconn — FIT Hon Teng (производит автомобильные компоненты) и FIH Mobile (сборщик Android-смартфонов).

Fiat Chrysler будет отвечать за производство автомобилей, а Foxconn — за аппаратное и программное обеспечение, рассказал источник Nikkei Asian Review. FIH Mobile предоставит ПО для разных систем электромобилей, уточнили в Foxconn.

«Сначала мы будем производить электромобили в Китае для местного рынка. Экспорт возможен позже», — заявил представитель компании изданию. Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, отмечает Nikkei Asian Review.

В 2017 году в Китае было зарегистрировано 777 тысяч электро- и гибридных автомобилей, следует из данных Китайской ассоциации автопроизводителей. Правительство страны рассчитывает, что к 2025 году в Китае будет 7 млн таких машин.

#новость #foxconn #электромобили

Транспорт
Подписан
Отписаться
Hyundai и KIA инвестировали €100 млн в британский автомобильный стартап Arrival экс-главы Yota Дениса Свердлова
Инвесторы оценили разработчика электромобилей в €3 млрд.
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","foxconn"], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 101604, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Jan 2020 19:13:39 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Сервисы
Куда уходят клиенты конструкторов сайтов
Чаще всего мигрируют с Wix на Tilda, клиенты «Платформы LP» переходят на Creatium, а «Битрикс 24» и Tilda обмениваются…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 101604, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101604\/get","add":"\/comments\/101604\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101604"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Антон Александров

0

Очень интересно! А Акции будут?

Ответить

Anton Oz

Антон
0

Будут. Купи Fiat, получи iPhone в подарок!

Ответить

Mikhail Bobko

0

Мода переменчива

.
Сначала был агрегатор такси - насоздавали агрегаторов, теперь не знают как отбить расходы. 

Потом был биткойн и блокчейн - наплодили стартапов, все деньги потрачены и/или украдены, не знают как отбить расходы. 

Потом были самокатные прокаты - наплодили прокаты самокатов, они разорились или разорятся, теперь не знают как отбить расходы.
 

Электромобили - пока еще нет, но видимо скоро...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Китай на глобальном рынке «зеленых» инвестиций
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта» на основе сборника «We All All Invested», выпущенного глобальной к…
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
7 популярных вопросов про облигации
Приобретая облигацию, вы даете эмитенту (компании или государству) в долг. При дефолте эмитент признается, что не в сил…
2
Skyeng
Подписан
Отписаться
Зачем Skyeng покупает рекламу на бесплатный продукт
Привет! Я Александр Долматов, я руковожу отделом таргетированной рекламы в Skyeng. Сегодня расскажу, как контент-маркет…
53

Показать еще

Лучшие комментарии
Валерий Никнейм
за день
Лет через пять, наверное и яхты по карте можно будет покупать. - Здравствуйте, эта 300-футовая яхта с вертолётной площадкой сколько стоит? - 800 миллионов долларов. - Хорошо, давайте.  - Наличными будете платить, или…
«Сбербанк» и группа ПИК запустили первый в России сервис по онлайн-оплате квартир банковскими картами
Vasilii Panteleev
за неделю
Для американца 150 баксов много - потому что он з/п в часах считает. А для России 150 баксов копейки - потому что один раз живём, у гроба карманов нет, всех денек не заработаешь, не в деньгах счастье, не имей сто…
Как получилось, что AirPods генерирует столько же выручки, сколько Uber
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

lakoros

Исследование: Apple заняла…

Alone-In The-Dark

Шесть сложных тем на…

Mikhail Bobko

Токсичный начальник: как…

Наталья Бакрадзе

Avito забанил аккаунты всей…

Mark Rapida Gromov

Исследование: Apple заняла…

Левый Чел

Токсичный начальник: как…

Alone-In The-Dark

Шесть сложных тем на…

Alexandre Svergoun

Беспилотники «Яндекса» проехали…

Михаил Быстрянцев

PetyPot — автоматический…

Anton Oz

Крупнейший сборщик iPhone…

Алёна Кузнецова

PetyPot — автоматический…

Mikhail Bobko

Крупнейший сборщик iPhone…

Anton

Беспилотники «Яндекса» проехали…

lakoros

Исследование: Apple заняла…

Den Volkov

Как оставаться счастливым и…

Anton

Беспилотники «Яндекса» проехали…

Danil Salukov

Без A/B-теста: как Insense…

Pixel Lens

PetyPot — автоматический…

Виталий Воробьев

Токсичный начальник: как…

Иван Крючков

Ускользающий талант: Россия…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }