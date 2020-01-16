Стороны получат по 50% новой компании.

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Тайваньский производитель электроники Foxconn подписал соглашение о сотрудничестве с итало-американским автопроизводителем Fiat Chrysler Automobiles для создания совместного предприятия, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на Foxconn.

Новая компания займётся разработкой электромобилей и технологий для «интернета транспортных средств» (internet of vehicles; IoV). Доли каждой из сторон составят по 50%. В СП войдут «дочки» Foxconn — FIT Hon Teng (производит автомобильные компоненты) и FIH Mobile (сборщик Android-смартфонов).

Fiat Chrysler будет отвечать за производство автомобилей, а Foxconn — за аппаратное и программное обеспечение, рассказал источник Nikkei Asian Review. FIH Mobile предоставит ПО для разных систем электромобилей, уточнили в Foxconn.

«Сначала мы будем производить электромобили в Китае для местного рынка. Экспорт возможен позже», — заявил представитель компании изданию. Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, отмечает Nikkei Asian Review.