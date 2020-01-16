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Стороны получат по 50% новой компании.
Тайваньский производитель электроники Foxconn подписал соглашение о сотрудничестве с итало-американским автопроизводителем Fiat Chrysler Automobiles для создания совместного предприятия, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на Foxconn.
Новая компания займётся разработкой электромобилей и технологий для «интернета транспортных средств» (internet of vehicles; IoV). Доли каждой из сторон составят по 50%. В СП войдут «дочки» Foxconn — FIT Hon Teng (производит автомобильные компоненты) и FIH Mobile (сборщик Android-смартфонов).
Fiat Chrysler будет отвечать за производство автомобилей, а Foxconn — за аппаратное и программное обеспечение, рассказал источник Nikkei Asian Review. FIH Mobile предоставит ПО для разных систем электромобилей, уточнили в Foxconn.
«Сначала мы будем производить электромобили в Китае для местного рынка. Экспорт возможен позже», — заявил представитель компании изданию. Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, отмечает Nikkei Asian Review.
В 2017 году в Китае было зарегистрировано 777 тысяч электро- и гибридных автомобилей, следует из данных Китайской ассоциации автопроизводителей. Правительство страны рассчитывает, что к 2025 году в Китае будет 7 млн таких машин.
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Сначала был агрегатор такси - насоздавали агрегаторов, теперь не знают как отбить расходы.
Потом был биткойн и блокчейн - наплодили стартапов, все деньги потрачены и/или украдены, не знают как отбить расходы.
Потом были самокатные прокаты - наплодили прокаты самокатов, они разорились или разорятся, теперь не знают как отбить расходы.
Электромобили - пока еще нет, но видимо скоро...
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