Сервис «Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность предзаказа поездки
Материал редакции
Пока функция доступна в семи российских городах.
Сервис «Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность предзаказа поездки, рассказали vc.ru в компании. Сейчас функция тестируется в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и Сочи.
Для оформления предзаказа пользователь должен нажать кнопку «Запланировать поездку» в пожеланиях к заказу, а затем указать нужную дату и время. Интервал предварительного заказа — от 30 минут до двух дней. Система начнёт искать машину незадолго до начала поездки. Функция доступна в тарифах «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+», а также в Ultima «Яндекс.Такси».
Во время предзаказа сервис покажет предварительную стоимость поездки, точная сумма станет известна, когда система найдёт машину. Предзаказанные поездки можно оплатить картой или наличными. Также функция доступна для корпоративных клиентов и пользователей семейного аккаунта.
В декабре 2018 года «Яндекс.Такси» отменил функцию отложенного заказа в Москве из-за изменений правил парковки, по которым время бесплатного периода сокращается с 15 до 5 минут. Пользователи могли заказать машину только на ближайшее время.
Андрей Андрей
Яндекс вовремя одумался. Использовал другие агрегаторы для предзаказа.
Sergey GostevАндрей
А в чем смысл предзаказа если машину ищут за 5 мин? Пытаюсь разобраться)
Huntt ExtSergey
Пока трезвый надо заказать, иначе - забудешь
Valentin Dombrovsky
Гм, так давно была она — в Москве с полгода точно (может, сперва обладателям «Плюса» включили, не знаю). Но при формате «начнёт искать машину за 10 минут до поездки» непонятно, зачем оно надо — я и сам могу кнопку нажать (и при этом видеть цену, по которой поеду).
Андрей Викторович
Я им 10 просьб написал вернуть возможность отложеного заказа. Они наплевали на моё мнение.
Ушёл к конкуренту. Целый год каждый день ездил на конкуренте. Вот она - упущенная выгода от игнора клиентов...
Ленар СафинАндрей
Представители ЯТ прочитали ваш отзыв и начали искать тех кто проигнорировал ваши просьбы. Всю упущенную выгоду вычтут у найденных из зп.
Александр Ажгихин
Делайте кто-нибудь такси с попутчиками.
Постоянные маршруты и в режиме реального времени чтобы были. Подтверждение поездки попутчика - через сканирование кода с телефона заказчика.
Nikita RogatovАлександр
Это маршрутка называется, там даже тройкой теперь можно платить
Азат Салихов
Функция- огонь!
Работа/аэропорт/встреча...
Вот по оплате, оплачивается то заранее? Условия отмены?
Dmitry SonyАзат
Скорее всего стоимость будет формироваться исходя от спроса на момент заказа.
Sam Beckett
А в чем смысл предзаказа? Все равно же такси будет подбираться незадолго до назначенного времени, в чем профит тогда?
Valeratal ValSam
в том, что можно планировать поездку в желаемое время, а а не так, полность собрался, а потом хз сколько ждать, может 5 минут, а может и 20, пока такси приедет
Татьяна НосиковаSam
например, если намечается поездка в аэропорт (вокзал и тп), такси приедет к назначенному времени и будет ждать вас у подъезда :)
Sergey GostevТатьяна
Яндекс же написал что ищут машину перед подачей. Это то же самое что заказать вам за 5 мин. гарантии нет
Nikita RogatovSergey
У ситимобил также, единственное неудобство такси вечно приезжает раньше минут на 5-10
Yulay MambetovSam
Предзаказ обычно получает приоритет при подборе машин
Dmitry Sony
как же долго они к этому шли. Казалось бы, очень нужная и легкая функция.
Anton Gridz
Года три назад в местной службе такси (МО) уже была подобная функция и я пользовался ею не раз. И цена была фиксированной. Яндекс, давай сразу на МО эту функцию.