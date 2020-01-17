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Транспорт
Татьяна Боброва
1586

Сервис «Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность предзаказа поездки Материал редакции

Пока функция доступна в семи российских городах.

  • Сервис «Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность предзаказа поездки, рассказали vc.ru в компании. Сейчас функция тестируется в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и Сочи.

  • Для оформления предзаказа пользователь должен нажать кнопку «Запланировать поездку» в пожеланиях к заказу, а затем указать нужную дату и время. Интервал предварительного заказа — от 30 минут до двух дней. Система начнёт искать машину незадолго до начала поездки. Функция доступна в тарифах «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+», а также в Ultima «Яндекс.Такси».

  • Во время предзаказа сервис покажет предварительную стоимость поездки, точная сумма станет известна, когда система найдёт машину. Предзаказанные поездки можно оплатить картой или наличными. Также функция доступна для корпоративных клиентов и пользователей семейного аккаунта.
  • В декабре 2018 года «Яндекс.Такси» отменил функцию отложенного заказа в Москве из-за изменений правил парковки, по которым время бесплатного периода сокращается с 15 до 5 минут. Пользователи могли заказать машину только на ближайшее время.

#новость #яндекстакси

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18 комментариев
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Андрей Андрей

2

Яндекс вовремя одумался. Использовал другие агрегаторы для предзаказа.

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Sergey Gostev

Андрей
0

А в чем смысл предзаказа если машину ищут за 5 мин? Пытаюсь разобраться)

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Huntt Ext

Sergey
0

Пока трезвый надо заказать, иначе - забудешь

Ответить

Valentin Dombrovsky

1

Гм, так давно была она — в Москве с полгода точно (может, сперва обладателям «Плюса» включили, не знаю). Но при формате «начнёт искать машину за 10 минут до поездки» непонятно, зачем оно надо — я и сам могу кнопку нажать (и при этом видеть цену, по которой поеду). 

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Андрей Викторович

–1

Я им 10 просьб написал вернуть возможность отложеного заказа. Они наплевали на моё мнение.

Ушёл к конкуренту. Целый год каждый день ездил на конкуренте. Вот она - упущенная выгода от игнора клиентов... 

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Ленар Сафин

Андрей
1

Представители ЯТ прочитали ваш отзыв и начали искать тех кто проигнорировал ваши просьбы. Всю упущенную выгоду вычтут у найденных из зп.

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Александр Ажгихин

0

Делайте кто-нибудь такси с попутчиками.

Постоянные маршруты и в режиме реального времени чтобы были. Подтверждение поездки попутчика - через сканирование кода с телефона заказчика.

Ответить

Nikita Rogatov

Александр
1

Это маршрутка называется, там даже тройкой теперь можно платить

Ответить

Азат Салихов

0

Функция- огонь!
Работа/аэропорт/встреча...

Вот по оплате, оплачивается то заранее? Условия отмены?

Ответить

Dmitry Sony

Азат
0

Скорее всего стоимость будет формироваться исходя от спроса на момент заказа.

Ответить

Sam Beckett

0

А в чем смысл предзаказа? Все равно же такси будет подбираться незадолго до назначенного времени, в чем профит тогда?

Ответить

Valeratal Val

Sam
0

в том, что можно планировать  поездку в желаемое время, а а не так, полность собрался, а потом хз сколько ждать, может 5 минут, а может и 20, пока такси приедет

Ответить

Татьяна Носикова

Sam
0

например, если намечается поездка в аэропорт (вокзал и тп), такси приедет к назначенному времени и будет ждать вас у подъезда :) 

Ответить

Sergey Gostev

Татьяна
0

Яндекс же написал что ищут машину перед подачей. Это то же самое что заказать вам за 5 мин. гарантии нет

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Nikita Rogatov

Sergey
0

У ситимобил также, единственное неудобство такси вечно приезжает раньше минут на 5-10

Ответить

Yulay Mambetov

Sam
0

Предзаказ обычно получает приоритет при подборе машин 

Ответить

Dmitry Sony

0

как же долго они к этому шли. Казалось бы, очень нужная и легкая функция.

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Anton Gridz

0

Года три назад в местной службе такси (МО) уже была подобная функция и я пользовался ею не раз. И цена была фиксированной. Яндекс, давай сразу на МО эту функцию.

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