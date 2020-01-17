Для оформления предзаказа пользователь должен нажать кнопку «Запланировать поездку» в пожеланиях к заказу, а затем указать нужную дату и время. Интервал предварительного заказа — от 30 минут до двух дней. Система начнёт искать машину незадолго до начала поездки. Функция доступна в тарифах «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+», а также в Ultima «Яндекс.Такси».