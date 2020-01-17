Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Дарья Дейнека
2708

В аэропорту «Шереметьево» открылся новый терминал для международных рейсов Материал редакции

За два с половиной года его стоимость выросла с 19,9 млрд до 32 млрд рублей.

  • 17 января 2020 года открылся новый терминал C1 московского аэропорта «Шереметьево». Инвестиции в него составили 32 млрд рублей. В 2019 году компания сообщала, что на создание терминала потратят 19,9 млрд рублей, пишут «Ведомости».
  • Из нового терминала самолёты «Аэрофлота» будут выполнять международные рейсы. Пассажиры авиакомпании составляют около 80% потока всего «Шереметьево». Сейчас внутренние рейсы авиакомпания выполняет из терминала В, который был открыт в мае 2018 года. Международные рейсы «Аэрофлот» продолжит выполнять из работающих с 2010 года терминалов D и Е, а также из терминала F.
  • Пропускная способность терминала C1 составляет 20 млн пассажиров в год, а всего аэропорта «Шереметьево» теперь достигла 80 млн. Площадь нового терминала составляет 127 тысяч м². Его открытие увеличило количество коммерческих площадей всего аэропорта на 41%.
  • Вторую очередь терминала C аэропорт планировал сдать в конце 2022 или начале 2023 года, но теперь сроки запуска перенесли на 2026 год, пишет «Интерфакс». Всего у «Шереметьево» пять терминалов, в 2019 году аэропорт обслужил более 49,9 млн человек.
Фотография пресс-службы «Шереметьево»

#новости #шереметьево

Транспорт
Подписан
Отписаться
Сервис «Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность предзаказа поездки
Пока функция доступна в семи российских городах.
4
8
{ "author_name": "Дарья Дейнека", "author_type": "editor", "tags": ["\u0448\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 8, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 101716, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Jan 2020 15:46:03 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
ФИАС в облаке
Актуальная база всех почтовых адресов России. Легко интегрируется с вашим сайтом
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 101716, "author_id": 238904, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101716\/get","add":"\/comments\/101716\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101716"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Artem 69

1

Сверху не успели слово дозакрасить: ****вать

Ответить

Ян Мартынов

Artem
0

В точку

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TUI
Подписан
Отписаться
Когда говоришь: «Не думай о слоне»
Мы с интересом наблюдали за ходом рекламной кампании нашей акции Раннего бронирования, в которой решили порвать шаблон …
1
Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
Как устроена новая программа стажировок в Яндекс.Маркете
Всем привет! Меня зовут Дмитрий Борискин, я руковожу техническими проектными менеджерами Яндекс.Маркета, а с 2019 года …
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Что загадывают люди на Новый год: опыт Олега
За прошедшие новогодние праздники 7 тысяч человек поздравили Тинькофф с Новым годом в чате мобильного приложения. В это…
10

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Veber
за день
Теперь придётся ждать пока "тормоз" стоящий перед тобой ещё и напи**ится с консультантом? Не плохо, заверните два!
ВТБ установил в Москве банкоматы с поддержкой видеоконсультаций с сотрудниками банка
Vasilii Panteleev
за неделю
Для американца 150 баксов много - потому что он з/п в часах считает. А для России 150 баксов копейки - потому что один раз живём, у гроба карманов нет, всех денек не заработаешь, не в деньгах счастье, не имей сто…
Как получилось, что AirPods генерирует столько же выручки, сколько Uber
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Алексей Марков

Как я пришел к инвестициям в…

Artemida Svet

Комиссия по ценным бумагам и…

Дмитрий Байков

Как удалить негативные отзывы в…

Yury

Super App: новый подход к…

Konstantin Ivanov

Токсичный начальник: как…

Алексей Марков

Как я пришел к инвестициям в…

Syzygy

Электроитоги 2019 года

dima rurk

Подводные камни: разработка…

melana melana

Mozilla уволила около 70…

Andrey Kulakov

ВТБ установил в Москве…

Юрий Белоножкин

Тинькофф инвестиции отбирает…

Виталий Воробьев

Super App: новый подход к…

Максим Ростокин

Активисты рассказали о…

Sergey Dostovalov

Super App: новый подход к…

Артём Глебов

Тинькофф инвестиции отбирает…

Alexandre Svergoun

BMW анонсировала сервис аренды…

Roman Arno

Активисты рассказали о…

Юрий Белоножкин

Сервис «Яндекс.Такси» добавил в…

Сослан Сакшин

Активисты рассказали о…

Andrey Samarcev

Как удалить негативные отзывы в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }