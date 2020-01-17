В аэропорту «Шереметьево» открылся новый терминал для международных рейсов
Материал редакции
За два с половиной года его стоимость выросла с 19,9 млрд до 32 млрд рублей.
17 января 2020 года открылся новый терминал C1 московского аэропорта «Шереметьево». Инвестиции в него составили 32 млрд рублей. В 2019 году компания сообщала, что на создание терминала потратят 19,9 млрд рублей, пишут «Ведомости».
Из нового терминала самолёты «Аэрофлота» будут выполнять международные рейсы. Пассажиры авиакомпании составляют около 80% потока всего «Шереметьево». Сейчас внутренние рейсы авиакомпания выполняет из терминала В, который был открыт в мае 2018 года. Международные рейсы «Аэрофлот» продолжит выполнять из работающих с 2010 года терминалов D и Е, а также из терминала F.
Пропускная способность терминала C1 составляет 20 млн пассажиров в год, а всего аэропорта «Шереметьево» теперь достигла 80 млн. Площадь нового терминала составляет 127 тысяч м². Его открытие увеличило количество коммерческих площадей всего аэропорта на 41%.
Вторую очередь терминала C аэропорт планировал сдать в конце 2022 или начале 2023 года, но теперь сроки запуска перенесли на 2026 год, пишет «Интерфакс». Всего у «Шереметьево» пять терминалов, в 2019 году аэропорт обслужил более 49,9 млн человек.
Artem 69
Сверху не успели слово дозакрасить: ****вать
Ян МартыновArtem
В точку