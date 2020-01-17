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Сначала приложение будет рассчитано на потенциальных клиентов, которые хотят протестировать мотоцикл.
Автопроизводитель BMW запустит в России приложение для аренды мотоциклов, сообщил руководитель подразделения BMW Motorrad Россия Владимир Чайковский. Сервис может появиться весной 2020 года, пишет Forbes.
Парк сервиса будет насчитывать 140 мотоциклов, 70 из них будут находиться в Москве. Это мотоциклы для тестовых поездок из российских салонов BMW.
В начале сервис будет ориентирован на тех, кто хочет протестировать мотоцикл перед покупкой, но в будущем BMW планирует разработать систему тарификации и предлагать аренду на коммерческой основе.
Пользователь должен будет забрать мотоцикл в автосалоне и туда же вернуть. Проверять водителя будут так же, как и в обычных сервисах каршеринга. За нарушение ПДД пользователь получит штраф.
Сколько планируется вложить в запуск сервиса, Чайковский не уточнил. Средняя потеря стоимости тестового мотоцикла за сезон составляет 30%, добавил он.
❗️Реализуйте модель подписки на BMW - вот это будет шах и мат
Так вроде есть уже в YouDrive какие-то машины уже можно давно ездить
Мужик приходит в ГАИ и спрашивает : Если я надену каску можно мне ездить без ремня и на двух колёсах? Те говорят : Нет конечно.
Мужик : А почему тогда мотоциклистам можно?
Я вангую количество дтп, реально не безопастно для окружающих.
Миф это оказалось, а Вы кго прогреваете. Публиковали сводку ДТП по каршерингу выяснилось, что 10-20% аварий в день только занимает каршеринг. Тут типичная ошибка выборки. ну и конечно человек попавший в ДТП раньше пропадал с радаров на время починки машины или вовсе ее продавал и менял на новую. Другое дело, что с этими ребятами нужно быть аккуратнее - так как могут на новом оборудовании не чувствовать какие-то тонкости.
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