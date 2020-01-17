Сначала приложение будет рассчитано на потенциальных клиентов, которые хотят протестировать мотоцикл.

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Автопроизводитель BMW запустит в России приложение для аренды мотоциклов, сообщил руководитель подразделения BMW Motorrad Россия Владимир Чайковский. Сервис может появиться весной 2020 года, пишет Forbes.

Парк сервиса будет насчитывать 140 мотоциклов, 70 из них будут находиться в Москве. Это мотоциклы для тестовых поездок из российских салонов BMW.

В начале сервис будет ориентирован на тех, кто хочет протестировать мотоцикл перед покупкой, но в будущем BMW планирует разработать систему тарификации и предлагать аренду на коммерческой основе.

Пользователь должен будет забрать мотоцикл в автосалоне и туда же вернуть. Проверять водителя будут так же, как и в обычных сервисах каршеринга. За нарушение ПДД пользователь получит штраф.