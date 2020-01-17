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Транспорт
Лиана Липанова
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BMW анонсировала сервис аренды мотоциклов в России Материал редакции

Сначала приложение будет рассчитано на потенциальных клиентов, которые хотят протестировать мотоцикл.

7 комментариев
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Автопроизводитель BMW запустит в России приложение для аренды мотоциклов, сообщил руководитель подразделения BMW Motorrad Россия Владимир Чайковский. Сервис может появиться весной 2020 года, пишет Forbes.

Парк сервиса будет насчитывать 140 мотоциклов, 70 из них будут находиться в Москве. Это мотоциклы для тестовых поездок из российских салонов BMW.

В начале сервис будет ориентирован на тех, кто хочет протестировать мотоцикл перед покупкой, но в будущем BMW планирует разработать систему тарификации и предлагать аренду на коммерческой основе.

Пользователь должен будет забрать мотоцикл в автосалоне и туда же вернуть. Проверять водителя будут так же, как и в обычных сервисах каршеринга. За нарушение ПДД пользователь получит штраф.

Сколько планируется вложить в запуск сервиса, Чайковский не уточнил. Средняя потеря стоимости тестового мотоцикла за сезон составляет 30%, добавил он.

#новость #bmw

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7 комментариев
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Eugene Gultyaev

3

О, возьму) пушка сервис

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Фёдор Коновалов

1

❗️Реализуйте модель подписки на BMW - вот это будет шах и мат

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Vitold Sedyshev

Фёдор
0

Так вроде есть уже в YouDrive какие-то машины уже можно давно ездить

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Alexandre Svergoun

1

Мужик приходит в ГАИ и спрашивает : Если я надену каску можно мне ездить без ремня и на двух колёсах? Те говорят : Нет конечно. 

Мужик : А почему тогда мотоциклистам можно?

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Фёдор Коновалов

–6

Я вангую количество дтп, реально не безопастно для окружающих.

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Vitold Sedyshev

Фёдор
0

Миф это оказалось, а Вы кго прогреваете. Публиковали сводку ДТП по каршерингу выяснилось, что 10-20% аварий в день только занимает каршеринг. Тут типичная ошибка выборки. ну и конечно человек попавший в ДТП раньше пропадал с радаров на время починки машины или вовсе ее продавал и менял на новую. Другое дело, что с этими ребятами нужно быть аккуратнее - так как могут на новом оборудовании не чувствовать какие-то тонкости.

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Юрий Белоножкин

Фёдор
0

Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц 

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