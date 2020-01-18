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Транспорт
Дарья Дейнека
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Национальное управление безопасностью движения на трассах США изучит петицию на отзыв 500 тысяч автомобилей Tesla Материал редакции

В претензиях говорится, что электромобили неожиданно и без намерений водителей увеличивали скорость.

  • Вечером 17 января 2019 года Национальное управление безопасностью движения на трассах США опубликовало петицию с претензиями потребителей на автомобили Tesla, пишет Reuters.
  • В обращении — 123 потребительские жалобы, в которые включены 110 аварий и 53 травмы. Во многих случаях говорится о внезапном увеличении скорости электромобиля во время парковки в гараже или на обочине, во время движения, при использовании системы помощи водителю.
  • Потребители просят провести официальное расследование и отозвать все электрокары компании моделей Model S, Model X and Model 3, выпущенных с 2013 по 2020 года. Речь о 500 тысячах автомобилей.
  • Управление безопасностью уже рассматривает несколько жалоб на Tesla. Например, в рамках специальной программы расследования оно изучает 14 случаев крушения автомобиля, при которых подозревает использование автопилота или другой системы помощи водителю.

#новости #tesla

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11 комментариев
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Andre Kisennger

1

обыкновенный потребительский терроризм

срубить бабла по легкому
к бизнесу и решению проблем ни имеющее ни какого отношения

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Timur

Andre
1

Фигасе. Жаловаться на плохое качество это уже терроризм? 

Ответить

Andre Kisennger

1

и зачем их отзывать?

достаточно новую прошиву !
или отозвать сто питьдесят триллионов кампутеров которые глючат?

Ответить

Timur

Andre
0

Обновление это и есть отзыв, доброе утро. Отзывная кампания. Приезжаешь, тебе бесплатный апдейт. Стандартная практика. 

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Vasilii Panteleev

1
Ответить

Три Шесть Пентиум

0

Я правильно понял, что изза жалоб 0.025% владельцев теслы предлагают отозвать все авто с 2013 года?)))

Ответить

Евгений Федов

Три
0

Причём примерно такое же количество водителей имеет неосторожность путать педали и на двс... Погодите ка 🤔

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Три Шесть Пентиум

Евгений
0

А болезнь паркинсона встречается примерно в 3 раза чаще (0.075%)

Ответить

Тарас Рогаченко

0

Вообще, похоже на происки... Это старая схема, для старых авто. С Тесла это так не работает. Если машина виновата - подайте жалобу компании, чтобы они устранили и решили вопрос лично. Что-то мне подсказывает, что донести до TESLA никто не хотел 😏

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Roman Trifonov

Тарас
1

Зачем мне лично бодаться с компанией, тратя свое время и деньги, если я могу обратиться в государственный орган, который будет с этой компанией бодаться?

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Денис Дизкейн

0

Смахивает на заказуху от нефтянки.

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