В претензиях говорится, что электромобили неожиданно и без намерений водителей увеличивали скорость.
- Вечером 17 января 2019 года Национальное управление безопасностью движения на трассах США опубликовало петицию с претензиями потребителей на автомобили Tesla, пишет Reuters.
- В обращении — 123 потребительские жалобы, в которые включены 110 аварий и 53 травмы. Во многих случаях говорится о внезапном увеличении скорости электромобиля во время парковки в гараже или на обочине, во время движения, при использовании системы помощи водителю.
- Потребители просят провести официальное расследование и отозвать все электрокары компании моделей Model S, Model X and Model 3, выпущенных с 2013 по 2020 года. Речь о 500 тысячах автомобилей.
- Управление безопасностью уже рассматривает несколько жалоб на Tesla. Например, в рамках специальной программы расследования оно изучает 14 случаев крушения автомобиля, при которых подозревает использование автопилота или другой системы помощи водителю.
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Andre Kisennger
обыкновенный потребительский терроризм
срубить бабла по легкому
к бизнесу и решению проблем ни имеющее ни какого отношения
TimurAndre
Фигасе. Жаловаться на плохое качество это уже терроризм?
Andre Kisennger
и зачем их отзывать?
достаточно новую прошиву !
или отозвать сто питьдесят триллионов кампутеров которые глючат?
TimurAndre
Обновление это и есть отзыв, доброе утро. Отзывная кампания. Приезжаешь, тебе бесплатный апдейт. Стандартная практика.
Vasilii Panteleev
Три Шесть Пентиум
Я правильно понял, что изза жалоб 0.025% владельцев теслы предлагают отозвать все авто с 2013 года?)))
Евгений ФедовТри
Причём примерно такое же количество водителей имеет неосторожность путать педали и на двс... Погодите ка 🤔
Три Шесть ПентиумЕвгений
А болезнь паркинсона встречается примерно в 3 раза чаще (0.075%)
Тарас Рогаченко
Вообще, похоже на происки... Это старая схема, для старых авто. С Тесла это так не работает. Если машина виновата - подайте жалобу компании, чтобы они устранили и решили вопрос лично. Что-то мне подсказывает, что донести до TESLA никто не хотел 😏
Roman TrifonovТарас
Зачем мне лично бодаться с компанией, тратя свое время и деньги, если я могу обратиться в государственный орган, который будет с этой компанией бодаться?
Денис Дизкейн
Смахивает на заказуху от нефтянки.