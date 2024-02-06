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Транспорт
Таня Боброва

«Атом» показал обновлённый дизайн своего будущего электромобиля Статьи редакции

Производитель поменял колёсные арки, зеркала заднего вида, переработал блок фар и внёс другие изменения в экстерьер.

Источник: «Атом»
  • Среди изменений «Атома» — обновлённые колёсные арки, зеркала заднего вида, наклон передней части и профиль задней кромки капота.
  • Разработчик обновил спойлер, который придаёт машине «более спортивный и динамичный вид и визуально удлиняет линию крыши», поменял диффузор и блок фар, переработал контур функциональной светодиодной полосы, под которой разместил радар и камеру для системы помощи водителю ADAS 2.0+.
  • Концепция распашных дверей осталась прежней. Компания добавила электропривод открывания, поэтому выдвижные ручки задних дверей заменили на кнопки. Также усилили конструкцию петель и изменили форму задних дверей.
  • «Атом» также показал серийные цвета электромобиля: «пиксель» (серый), «герц» (фиолетовый), «квант» (синий), «кварк» (красный), «атом» (изумрудный), «фотон» (белый) и «нейтрон» (чёрный).
  • «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч займёт 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».
  • Предсерийную версию компания планирует показать в 2024-м, а массовое производство начать в 2025-м. В июле она открыла предзаказ, не уточнив цену будущей машины (для заявки нужно было заполнить анкету и внести 7000 рублей). В январе 2024 года производитель сообщил, что получил 105 тысяч предзаказов от b2b- и b2c-клиентов.

#новости #атом #электромобили

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137 комментариев
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 Ale K

Я тоже рисовать умею

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Пьер Д.

но душнить у тебя получается лучше

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Just Michael

Нарисовать мало. Надо все узлы согласовать между собой )

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6 комментариев
Александр Кайт

Е-мобиль помните?
Уже хотели как-то сделать лет несколько назад.
Где он?
Очередной пиздеж и распил.

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noname

Очередной дурачок в каментах.

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8 комментариев
Максим Казань

Е-мобиль вроде бы не на бюджетные деньги проектировался?

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Премудрый пискарь

Да не-е это же теперь просто шильдики клеят на какой-то реально созданный китайцами автомобиль...

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Евгений Шевцов

А мне нравится)

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Кирилл Половинкин

Машины нет, а они уже рестайлинг сделали

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Драка вегетарианца с людоедом

Это скорее даже не рестайлинг, а доведение концепта до жизнеспособной версии 1.0. Чего в нём стоили только одни задние сиденья высотой 15 см, на которых нельзя было сидеть, не задрав колени до плеч

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1 комментарий
Премудрый пискарь

А почему нет? Разве это не китаец какой? С шильдиком?

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2 комментария
Артёмыч

Хороший дизайн 👍

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Невероятный Блондин

Переписал новость:
Китайцы передали в «Атом» обновленные рендеры прототипа.
Изменения коснулись: перечисление.
Конец новости.

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Драка вегетарианца с людоедом

Вспоминается тот старый анекдот про инженеров Мерседеса на проклятом заводе АвтоВАЗа. Собрались, значит, Росатом, КАМАЗ и Москвич, вложились в разработку, запустили производство, а с конвейера всё равно сошёл "китаец".

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3 комментария
Мейрам Сагунов

Изменения коснулись дизайна и материала салона. Ни слова о качестве узлов и механизмов. Но зато напичкан электроникой на одной микросхеме. Какой не скажу,И я затер маркировку. :)))

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Forgotten Games

Китайцы умеют, да. Что-то скорее всего со своего Мерседеса срисовали.

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Zloy Marketolog

Видна рука дизайнера Гранты)

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Невероятный Блондин

По вмятине на боках )))

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Паломино

Стив Маттин сотрудничал с Atom’ом?

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Михаил КруГ

Выглядит как помойка

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noname

Отойди от зеркала, мы тут не тебя обсуждаем.

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1 комментарий
панкратович

А что тогда не помойка? Просто интересно.

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3 комментария
Слегка Придурковатый

"выдвижные ручки задних дверей заменили на кнопки"

Нахуя? То есть зачем?

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Никита

Зимой легче открывать если примерзло(наверное).
Типо примерзжие ручки нужно отказывать, а тут нажал (если конечно кнопку не залило изнутри, тогда габелла)

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2 комментария
Настасья

Автомобиль-гаджет. Концепция для молодого поколения.

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Дуайт Шрут

Ручки ломаются и примерзают. А кнопки в теории тоже могут, но не так часто.

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Dimm Debrov

Вы можете лучше? Может пару скетчей сюда запостите ваших?

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2 комментария
Ксения Евсюкова

Как говорится, если можете лучше, то сделайте. Думаю, что такого невероятного эксперта, как вы, именно им и не хватает.

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Michael T

Рогозина ушли, но споры его наследия дали ростки в автопроме! Производство красивых картинок и увлекательных перспектив - поставлено на конвейер с массовым производством. Наверное, слабоумным нравится. А трезвомыслящим видна суровая реальность: насильное навязывание "китайцев" по цене авторитетных брендов. Принцип советской торговли "не хочешь - не бери" берет реванш над каким-то подобием рыночной экономики, насытившим население товарами, включая автомобили. Кончится опять печально, но до этого еще придется как-то дожить.

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Никита

Чисто кейкар из Оки и китайского паркетника. Я не могу понять габариты, он выглядит мелким и пузатым одновременно

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Драка вегетарианца с людоедом

По силуэту же буквально Kia Soul, коих много на наших дорогах

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1 комментарий
Дмитрий Шерин

та самая нива шевроле

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Roman

Цена как обычно скромно скрывается...

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Revenant

После новостей про Теслы, которые не заряжались в мороз, интересно как решали эту проблему здесь? Скорее всего никак.

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Optimus

Не заряжались мозги у журналистов. А Теслы прекрасно заряжались пока на станции было электричество. А когда электрокомпания отрубила из-за мороза то перестали заряжаться.

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Вадим Д.

Это не Атом, это — враки. Нива-2024 получилась.
Только не факт что в реале она появится.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Очень надеюсь, что получится хорошо. Власть сменится, но развиваться нужно уже сейчас

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Roman Bannov

https://youtube.com/shorts/hCptyCvElpg

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Nikita

Ну чет такое себе...

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Dmitry Voloshin

Надо было всю из чёрного пластика сделать. Хули, экономить, так экономить.

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Uuno Turhapuro

А мне нравятся пластиковые некрашеные бампера а-ля ВАЗ-2108. Никакого тебе головняка с царапинами и прочим, сильно облегчает жизнь. Прошелся черной губкой для обуви - и как новая. Последним авто с некрашеными бамперами у меня была вольво-240. Ворота на дачу открывал с хода..

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OZZ

Ё-мобиль ты вернулся ?

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Михаил Стерлин

ага, только теперь хипстерский - с робофабрикаме и насдакой

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Я сказал свое имя машине

А известно уже, какой конкретно это китаец будет или пока ещё нет?

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Азамат Багатов

Тоже интересно. Думал, что топовым комментом будет марка эталон

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Егор Вяткин

Ну цвета, конечно, очень красивые

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user Пушкин

Да, да… Помню про Ё-мобиль, Чубайс где она, очередная сказка 🙂

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Дмитрий Фукс

Нет Чубайса и нет Ё-мобиля

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1 комментарий
Митряев Денис

Ну, емобиль хоть политической заманухой был.
А вот челнинская Кама недавно грозила стать заменой Оки. Но воз и ныне там

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Andrey Chuguev

Это проект Прохорова был вообще-то

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1 комментарий
Дмитрий Шусов

Ну на картинке красиво, посмотрим какое корыто получится в жизни

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Dmitry Voloshin

Полупластиковое ведро, тут других вариантов нет.

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Леонид Гнездилов

Никакое

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Настасья

Идеальная машина для женщины. Молюсь, чтобы всё было нормально у них.

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Леонид Гнездилов

Не будет

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Тоже хочу

Вангую, все закончится китайской платформай, в лучшем случае, со своим уникальным корпусом.

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Леонид Гнездилов

Со своим уникальным шильдиком

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Давидыч

Доработка неплохая, с каждым таким макетом выглядит все лучше и лучше в целом. Осталось дождаться релиза.

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Дмитрий Шусов

Макеты всегда выглядит классно

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1 комментарий
Леонид Гнездилов

Не все макеты доживают до релиза) =

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debil
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Vova Zhevnov

А планшет с руля убрали?

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Ovechkin

Главное в процессе развала этого Атома не стоять в радиусе хотя бы 100км, а так ездить можно

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Sergey Gong

Вангую цену 2,5-3 Ну и 100к предзаказов сразу испарятся. При таком раскладе продажи благо если из разряда сотен перейдут в тысячи. А так красивая машина, надеюсь все больше компаний будут понимать, что дизайн продукта очень важен...

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Sergey

Дизайн важен тогда, когда уже есть вменяемая цена и хорошее качество. Машину нужно проектировать под роботизированное производство. Чтобы стоимость была в 2 раза ниже китайской ерунды, до 1 млн руб.. Нам под наш внутренний рынок машина нужна, на внешние не пустят даже если будет лучше спорткаров.

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Городищев
Разработчик обновил спойлер, который придаёт машине «более спортивный и динамичный вид

NFS Underground

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Abnatop Sky
«Атом» показал обновлённый дизайн своего будущего электромобиля

Не могу пока угадать - кто из КЕТАЙских производителей производит это чюдо:
.

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Вадя Кулаков

Даже душнить по поводу дизайна не хочется. Фиолетовый вариант топ вообще)

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Михаил Стерлин

Так-так-так. Arrival меня на работу не взял в 18 году, сделать нифига не смог и вот его банкротят, эти тоже недавно отказали....штош - каждый сам себе злой буратина).

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Николай Мельников

А сколько цена такого аппарата?

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Премудрый пискарь

Китаец х3.

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Леонид Гнездилов

Автомобиль будущий, а дизайн обновлённый.

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Слава Ярмаков

Почему они все как игрушчные))

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Dmitry Podluzny

Работа идет, деньги осваиваются.

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Сергей Буров

вопросов много,ответов мало))

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Роман Мишин

А старый был уже?

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troshina.a

похож на бочку какую-то)

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Тарас Козлов
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Кирилл Макеев

А можно предзаказ Ё-мобиля конвертнуть в предзаказ Атома?

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Эдуард Самойлов

выглядит как игрушка,но стоить будет как крыло самолета)

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Эдуард Самойлов

китайцы молодцы)

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Таисия Игнатьева

авто будто чисто под женщин,очень миленькая

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تقي

Можно сразу помянуть, вместе с ёмобилем.

Как жаль, что за 20+ лет не дали возможности российским проектам к реализации.
Возможно в следующие 20 лет получится.

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Станислав

Жду не дождусь 3 и 4 редизайна машины

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Павел Туганов

Не понимаю, почему дизайн всех электрических автомобилей такой миловидный, хотелось бы что-то более дерзкое!

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Леонид Гнездилов

Тесла?

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Эдуард Самойлов

хочешь более дерзкое-бери ниву)))

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Денис Бабаян

Надеемся, что стоить будет не 3 500 000 🥰

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Эдуард Самойлов

столько и будет))это ж закос под теслу

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Alex

Надо Стива Маттина просить нарисовать внешку.

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Andrey Chuguev

Красивое. И всё. Я ё-мобиль тоже предзаказывал в свое время. И где он?

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Тоже хочу

Arivall тоже такие свои машинки показывал... хотя, у Камаза денег то побольше будет

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Just Michael

Красивая машина. Секси. Типа шатенка ростом 160 с параметрами 100-60-120 ))

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Точка Лагранжа

Придется признать - стало заметно более лучше. Но фары даже с омывайками будут сразу и всегда грязными улавливателями камушков...

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Lёha

Ну стало получше

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user0564335

каким-то игрушечным кажется, возможно из-за узкой морды 🤔

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Сергей Буров

что-то в стиле киберпанка,интересно насколько надежно будет)

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Yoyo

Не поклонник китайцев, но на сколько я понимаю, там такую тачку с нуля за пол года могут выпустить ?

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Дмитрий

Я одного не пойму. Китайская электричка за 20к долларов разгоняется до 100км за 3-4 секунды, ну откуда тут то 7-8? А главное зачем так делать за 30к долларов?

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Andrei Smirnoff

Давайте я объясню, почему в России, все, на что идут бюджетные деньги всегда говно.

На примере американской системы.

Итак в США например Илону Маску губернатор выделил из бюджета помощь на постройку Тесла. И в итоге Тесла в короткие сроки построила уникальный красивый авто которой побил все рекорды продаж опередив все основные бренды и вернул деньги в бюджет и платит миллиардные налоги принося доход государству.

Тоже самое с ИИ - как только компания разработала chat gpt - буквально в короткие сроки монетизировала проект и за счет подписки получила очень большой доход, ipo акции - налоги миллиардные в бюджет государства.

Итак Россия: все что не делается за государственные деньги - цель распил плюс распил плюс распил. И поэтому все что ни делается все либо ни доходит до конечного продукта либо не выходит на окупаемость. Потому, что чиновникам выгоден долгострой и под это дело выделение все больших и больших бюджетов, чтобы пилить, пилить, пилить. А когда весь бюджет распилен, денег остается только на говно-дизайнеров и говно-инженеров.
А почему нет своих высококлассных инженеров? Они все работают там где их труд ценится - Apple, Amazon, Google и т.д. и т.п.

Пока в России бандитская хунта и коррупционная вертикаль - ни о каких конкурентных проектах даже не стоит мечтать.

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Премудрый пискарь

Красивые какие цвета! А это какой китаец будет?

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Barabas77

Ё-моби́ль — российский проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газо-бензиновым двигателем внутреннего сгорания, и от ёмкостного накопителя энергии. За счёт применения такой схемы Ё-кроссовер имел бы базовый полный привод. В основе конструкции автомобиля лежит стальная пространственная рама, а кузов предполагалось сделать из термоформованного АБС-пластика[4] и полипропилена.

По заявлениям разработчиков, промышленное производство машин было запланировано на начало 2015 года[5], при этом стоимость автомобиля оценивалась, в зависимости от комплектации, от 450 до 490 тыс. рублей[6][7][8]. Ранее заявлялось о начале производства в 2012 году и о цене от 360 тыс. руб[9].

По мнению анонимного источника, проект был закрыт в феврале 2014 года[10][11].

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Barabas77

Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.

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Фернандо

Ну такое.

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Владимир Шевцов

почему они все такие смешные

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134 комментария
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