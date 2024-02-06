«Атом» показал обновлённый дизайн своего будущего электромобиля Статьи редакции
Производитель поменял колёсные арки, зеркала заднего вида, переработал блок фар и внёс другие изменения в экстерьер.
- Среди изменений «Атома» — обновлённые колёсные арки, зеркала заднего вида, наклон передней части и профиль задней кромки капота.
- Разработчик обновил спойлер, который придаёт машине «более спортивный и динамичный вид и визуально удлиняет линию крыши», поменял диффузор и блок фар, переработал контур функциональной светодиодной полосы, под которой разместил радар и камеру для системы помощи водителю ADAS 2.0+.
- Концепция распашных дверей осталась прежней. Компания добавила электропривод открывания, поэтому выдвижные ручки задних дверей заменили на кнопки. Также усилили конструкцию петель и изменили форму задних дверей.
- «Атом» также показал серийные цвета электромобиля: «пиксель» (серый), «герц» (фиолетовый), «квант» (синий), «кварк» (красный), «атом» (изумрудный), «фотон» (белый) и «нейтрон» (чёрный).
- «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч займёт 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».
- Предсерийную версию компания планирует показать в 2024-м, а массовое производство начать в 2025-м. В июле она открыла предзаказ, не уточнив цену будущей машины (для заявки нужно было заполнить анкету и внести 7000 рублей). В январе 2024 года производитель сообщил, что получил 105 тысяч предзаказов от b2b- и b2c-клиентов.
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Я тоже рисовать умею
но душнить у тебя получается лучше
Нарисовать мало. Надо все узлы согласовать между собой )
Е-мобиль помните?
Уже хотели как-то сделать лет несколько назад.
Где он?
Очередной пиздеж и распил.
Очередной дурачок в каментах.
Е-мобиль вроде бы не на бюджетные деньги проектировался?
Да не-е это же теперь просто шильдики клеят на какой-то реально созданный китайцами автомобиль...
А мне нравится)
Машины нет, а они уже рестайлинг сделали
Это скорее даже не рестайлинг, а доведение концепта до жизнеспособной версии 1.0. Чего в нём стоили только одни задние сиденья высотой 15 см, на которых нельзя было сидеть, не задрав колени до плеч
А почему нет? Разве это не китаец какой? С шильдиком?
Хороший дизайн 👍
Переписал новость:
Китайцы передали в «Атом» обновленные рендеры прототипа.
Изменения коснулись: перечисление.
Конец новости.
Вспоминается тот старый анекдот про инженеров Мерседеса на проклятом заводе АвтоВАЗа. Собрались, значит, Росатом, КАМАЗ и Москвич, вложились в разработку, запустили производство, а с конвейера всё равно сошёл "китаец".
Изменения коснулись дизайна и материала салона. Ни слова о качестве узлов и механизмов. Но зато напичкан электроникой на одной микросхеме. Какой не скажу,И я затер маркировку. :)))
Китайцы умеют, да. Что-то скорее всего со своего Мерседеса срисовали.
Видна рука дизайнера Гранты)
По вмятине на боках )))
Стив Маттин сотрудничал с Atom’ом?
Выглядит как помойка
Отойди от зеркала, мы тут не тебя обсуждаем.
А что тогда не помойка? Просто интересно.
"выдвижные ручки задних дверей заменили на кнопки"
Нахуя? То есть зачем?
Зимой легче открывать если примерзло(наверное).
Типо примерзжие ручки нужно отказывать, а тут нажал (если конечно кнопку не залило изнутри, тогда габелла)
Автомобиль-гаджет. Концепция для молодого поколения.
Ручки ломаются и примерзают. А кнопки в теории тоже могут, но не так часто.
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Вы можете лучше? Может пару скетчей сюда запостите ваших?
Как говорится, если можете лучше, то сделайте. Думаю, что такого невероятного эксперта, как вы, именно им и не хватает.
Рогозина ушли, но споры его наследия дали ростки в автопроме! Производство красивых картинок и увлекательных перспектив - поставлено на конвейер с массовым производством. Наверное, слабоумным нравится. А трезвомыслящим видна суровая реальность: насильное навязывание "китайцев" по цене авторитетных брендов. Принцип советской торговли "не хочешь - не бери" берет реванш над каким-то подобием рыночной экономики, насытившим население товарами, включая автомобили. Кончится опять печально, но до этого еще придется как-то дожить.
Чисто кейкар из Оки и китайского паркетника. Я не могу понять габариты, он выглядит мелким и пузатым одновременно
По силуэту же буквально Kia Soul, коих много на наших дорогах
та самая нива шевроле
Цена как обычно скромно скрывается...
После новостей про Теслы, которые не заряжались в мороз, интересно как решали эту проблему здесь? Скорее всего никак.
Не заряжались мозги у журналистов. А Теслы прекрасно заряжались пока на станции было электричество. А когда электрокомпания отрубила из-за мороза то перестали заряжаться.
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Это не Атом, это — враки. Нива-2024 получилась.
Только не факт что в реале она появится.
Очень надеюсь, что получится хорошо. Власть сменится, но развиваться нужно уже сейчас
https://youtube.com/shorts/hCptyCvElpg
Ну чет такое себе...
Надо было всю из чёрного пластика сделать. Хули, экономить, так экономить.
А мне нравятся пластиковые некрашеные бампера а-ля ВАЗ-2108. Никакого тебе головняка с царапинами и прочим, сильно облегчает жизнь. Прошелся черной губкой для обуви - и как новая. Последним авто с некрашеными бамперами у меня была вольво-240. Ворота на дачу открывал с хода..
Ё-мобиль ты вернулся ?
ага, только теперь хипстерский - с робофабрикаме и насдакой
А известно уже, какой конкретно это китаец будет или пока ещё нет?
Тоже интересно. Думал, что топовым комментом будет марка эталон
Ну цвета, конечно, очень красивые
Да, да… Помню про Ё-мобиль, Чубайс где она, очередная сказка 🙂
Нет Чубайса и нет Ё-мобиля
Ну, емобиль хоть политической заманухой был.
А вот челнинская Кама недавно грозила стать заменой Оки. Но воз и ныне там
Это проект Прохорова был вообще-то
Ну на картинке красиво, посмотрим какое корыто получится в жизни
Полупластиковое ведро, тут других вариантов нет.
Никакое
Идеальная машина для женщины. Молюсь, чтобы всё было нормально у них.
Не будет
Вангую, все закончится китайской платформай, в лучшем случае, со своим уникальным корпусом.
Со своим уникальным шильдиком
Доработка неплохая, с каждым таким макетом выглядит все лучше и лучше в целом. Осталось дождаться релиза.
Макеты всегда выглядит классно
Не все макеты доживают до релиза) =
А планшет с руля убрали?
Главное в процессе развала этого Атома не стоять в радиусе хотя бы 100км, а так ездить можно
Вангую цену 2,5-3 Ну и 100к предзаказов сразу испарятся. При таком раскладе продажи благо если из разряда сотен перейдут в тысячи. А так красивая машина, надеюсь все больше компаний будут понимать, что дизайн продукта очень важен...
Дизайн важен тогда, когда уже есть вменяемая цена и хорошее качество. Машину нужно проектировать под роботизированное производство. Чтобы стоимость была в 2 раза ниже китайской ерунды, до 1 млн руб.. Нам под наш внутренний рынок машина нужна, на внешние не пустят даже если будет лучше спорткаров.
NFS Underground
Не могу пока угадать - кто из КЕТАЙских производителей производит это чюдо:
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Даже душнить по поводу дизайна не хочется. Фиолетовый вариант топ вообще)
Так-так-так. Arrival меня на работу не взял в 18 году, сделать нифига не смог и вот его банкротят, эти тоже недавно отказали....штош - каждый сам себе злой буратина).
А сколько цена такого аппарата?
Китаец х3.
Автомобиль будущий, а дизайн обновлённый.
Почему они все как игрушчные))
Работа идет, деньги осваиваются.
вопросов много,ответов мало))
А старый был уже?
похож на бочку какую-то)
А можно предзаказ Ё-мобиля конвертнуть в предзаказ Атома?
выглядит как игрушка,но стоить будет как крыло самолета)
китайцы молодцы)
авто будто чисто под женщин,очень миленькая
Можно сразу помянуть, вместе с ёмобилем.
Как жаль, что за 20+ лет не дали возможности российским проектам к реализации.
Возможно в следующие 20 лет получится.
Жду не дождусь 3 и 4 редизайна машины
Не понимаю, почему дизайн всех электрических автомобилей такой миловидный, хотелось бы что-то более дерзкое!
Тесла?
хочешь более дерзкое-бери ниву)))
Надеемся, что стоить будет не 3 500 000 🥰
столько и будет))это ж закос под теслу
Надо Стива Маттина просить нарисовать внешку.
Красивое. И всё. Я ё-мобиль тоже предзаказывал в свое время. И где он?
Arivall тоже такие свои машинки показывал... хотя, у Камаза денег то побольше будет
Красивая машина. Секси. Типа шатенка ростом 160 с параметрами 100-60-120 ))
Придется признать - стало заметно более лучше. Но фары даже с омывайками будут сразу и всегда грязными улавливателями камушков...
Ну стало получше
каким-то игрушечным кажется, возможно из-за узкой морды 🤔
что-то в стиле киберпанка,интересно насколько надежно будет)
Не поклонник китайцев, но на сколько я понимаю, там такую тачку с нуля за пол года могут выпустить ?
Я одного не пойму. Китайская электричка за 20к долларов разгоняется до 100км за 3-4 секунды, ну откуда тут то 7-8? А главное зачем так делать за 30к долларов?
Давайте я объясню, почему в России, все, на что идут бюджетные деньги всегда говно.
На примере американской системы.
Итак в США например Илону Маску губернатор выделил из бюджета помощь на постройку Тесла. И в итоге Тесла в короткие сроки построила уникальный красивый авто которой побил все рекорды продаж опередив все основные бренды и вернул деньги в бюджет и платит миллиардные налоги принося доход государству.
Тоже самое с ИИ - как только компания разработала chat gpt - буквально в короткие сроки монетизировала проект и за счет подписки получила очень большой доход, ipo акции - налоги миллиардные в бюджет государства.
Итак Россия: все что не делается за государственные деньги - цель распил плюс распил плюс распил. И поэтому все что ни делается все либо ни доходит до конечного продукта либо не выходит на окупаемость. Потому, что чиновникам выгоден долгострой и под это дело выделение все больших и больших бюджетов, чтобы пилить, пилить, пилить. А когда весь бюджет распилен, денег остается только на говно-дизайнеров и говно-инженеров.
А почему нет своих высококлассных инженеров? Они все работают там где их труд ценится - Apple, Amazon, Google и т.д. и т.п.
Пока в России бандитская хунта и коррупционная вертикаль - ни о каких конкурентных проектах даже не стоит мечтать.
Красивые какие цвета! А это какой китаец будет?
Ё-моби́ль — российский проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газо-бензиновым двигателем внутреннего сгорания, и от ёмкостного накопителя энергии. За счёт применения такой схемы Ё-кроссовер имел бы базовый полный привод. В основе конструкции автомобиля лежит стальная пространственная рама, а кузов предполагалось сделать из термоформованного АБС-пластика[4] и полипропилена.
По заявлениям разработчиков, промышленное производство машин было запланировано на начало 2015 года[5], при этом стоимость автомобиля оценивалась, в зависимости от комплектации, от 450 до 490 тыс. рублей[6][7][8]. Ранее заявлялось о начале производства в 2012 году и о цене от 360 тыс. руб[9].
По мнению анонимного источника, проект был закрыт в феврале 2014 года[10][11].
Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
Ну такое.
почему они все такие смешные