Минтранс предложил финансировать ремонт аэропортов за счёт нового сбора с авиакомпаний — РБК Статьи редакции
Доплачивать придётся пассажирам, но билеты подорожают не более чем на 50 рублей за каждый, посчитал один из источников издания.
- Минтранс разрабатывает новый механизм финансирования ремонта региональных аэродромов в 2025–2030 годах. Деньги на малые и крупные аэропорты планируют собирать по-разному, рассказали РБК четыре источника, знакомых с планами министерства.
- Для финансирования малых аэродромов должен появиться специальный фонд, в него войдут сборы с авиакомпаний в подведомственную Росавиации Госкорпорацию по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Такая схема может приносить до 10 млрд рублей ежегодно, добавили источники издания. Это будет новый сбор или повышение действующего тарифа за аэронавигацию.
- Во вторую группу войдут крупные аэропорты под управлением частных инвесторов, в перечне Росавиации таких 28. Для них предлагают схему государственно-частного партнёрства: часть средств выделят из федерального или регионального бюджета в виде безвозмездного гранта.
- Пока Минтранс предлагает 60% в виде гранта, а 40% инвестор должен привлечь, например, за счёт кредита. «Отбивать деньги планируется частично через повышение аэропортовых сборов с авиакомпаний, частично через неавиационные доходы: сдачу в аренду коммерческих площадей в терминалах и эксплуатацию парковок», — объяснил источник РБК в одном из аэропортов.
- Источник в «Аэрофлоте» подтвердил обсуждение фонда. В Минтрансе, Госкорпорации по ОрВД, Минфине, S7, «Уральских авиалиниях» и UTair не ответили на вопросы на момент публикации.
- По данным на январь 2024 года, в России действуют 228 аэродромов, из которых 111 нужна реконструкция и капитальный ремонт до 2030 года. На это необходимо 383 млрд рублей, говорил на встрече с Путиным глава Минтранса Виталий Савельев.
- В 2024 году в федеральном бюджете заложено 40,2 млрд рублей на реконструкцию аэропортов, работы по которым уже начаты или начнутся в течение года. В 2025-м — 5,3 млрд рублей, в 2026-м — 9,4 млрд рублей.
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Два типа законов в россии: «запретить» и «граждане должны оплачивать самостоятельно»
У России три пути: штрафы, сборы и IT (-:
которые выдадут его, собрав деньги с пассажиров. Таким образом можно сократить цепочку до правдивой:финансировать ремонт аэропортов за счёт нового сбора с населения
* километр
Мне просто интересно. То есть то что зарабатывают аэропорты сейчас это не считается? Почему ещё один сбор если и так вроде бы есть сборы с авиакомпаний которые пользуются аэропортом. Куда они девают деньги за сверх дорогую аренду внутри? И главное, как так выходит что во всем мире им ок, и билеты в районе 5-10к а у нас уже дальше потолки пробивает.
Знакомая лапша... Кто-то уже кормил такой. Ах, да!
"Стоимость 1 кода маркировки для участников оборота товаров составляет 50 копеек без учета НДС. Приобретать коды маркировки необходимо на каждую единицу товара, подлежащую обязательной маркировке."
При этом говёное молоко никуда не делось
И всего лишь одна мармеладинка - из той же оперы, но чуть более кровожадно
Платные туалеты! Платные туалеты! Все,!
X10 цена на воду, что так мелко уж. И забудем что в крутых аэропортах и не очень есть питьевые фонтаны
Вода это вендинг - это аренда квадратов, с продажи воды аэропорт не получает прибыль.
Не более чем на 50 рублей что-то слабо в это верится. Это возможно в самом начале, а потом мне кажется стоимость существенно увеличится. Будем ждать изменений.