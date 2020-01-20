Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Билеты будут стоить от 2000 рублей.
Венгерский лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из петербургского аэропорта «Пулково»: в Братиславу (Словакия), Вильнюс (Литва), Софию (Болгария) и Бухарест (Румыния). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиакомпании Джосефа Варади.
Билет в одну сторону с учётом всех налогов будет стоить от €29,99 (около 2000 рублей), пишет «Бумага». Рейсы в Братиславу будут выполняться четыре раза в неделю с 1 июня 2020 года, в Вильнюс — два раза в неделю с 3 июня, в Бухарест — три раза в неделю с 1 июля, в Софию — три раза в неделю со 2 июля.
С 1 января 2020 года в петербургском «Пулково» действует режим «открытого неба» — он позволяет авиакомпаниям летать в третьи страны без пересадки в стране регистрации перевозчика. Режим ввели на пять лет.
Кроме Wizz Air, ещё пять европейских лоукостеров подали заявки на полёты из «Пулково» — ирландский Ryanair, британский EasyJet, испанский Volotea, латвийский Air Baltic и молдавская Fly One.
Неспроста вчера новость про Вандруки тут была. Не иначе как директор Виззэир подсуетился.
Wizzair - счастье! Лечу в феврале с женой и дочкой старше 2 лет в Лондон и обратно за 5500 рублей. Странно, что туда стали летать прошлой осенью, до открытого неба, кстати (на самом первом рейсе тоже был!).
У Wizz'а есть британская регистрация, помимо Венгерской которая позволяет им летать в Лондон и без открытого неба)
Пока на Братиславу в июне дешевле 60 евро нет цен.
45-50 на Вильнюс.
У Wizz Air есть свои клубные карты, за небольшую плату покупаешь доступ - появляются куча скидок. Стоимость карты обычно отбивается за одну поездку
Еще из Варны (Болгария) в Санкт-Петербург рейс открывают. Сейчас только до Москвы можно было улететь.
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