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Транспорт
Лиана Липанова
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Лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Европу летом 2020 года Материал редакции

Билеты будут стоить от 2000 рублей.

6 комментариев
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Венгерский лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из петербургского аэропорта «Пулково»: в Братиславу (Словакия), Вильнюс (Литва), Софию (Болгария) и Бухарест (Румыния). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиакомпании Джосефа Варади.

Билет в одну сторону с учётом всех налогов будет стоить от €29,99 (около 2000 рублей), пишет «Бумага». Рейсы в Братиславу будут выполняться четыре раза в неделю с 1 июня 2020 года, в Вильнюс — два раза в неделю с 3 июня, в Бухарест — три раза в неделю с 1 июля, в Софию — три раза в неделю со 2 июля.

С 1 января 2020 года в петербургском «Пулково» действует режим «открытого неба» — он позволяет авиакомпаниям летать в третьи страны без пересадки в стране регистрации перевозчика. Режим ввели на пять лет.

Кроме Wizz Air, ещё пять европейских лоукостеров подали заявки на полёты из «Пулково» — ирландский Ryanair, британский EasyJet, испанский Volotea, латвийский Air Baltic и молдавская Fly One.

#новость #авиаперелёты #лоукостер #пулково #wizzair

Транспорт
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6 комментариев
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Sebastian Danilov

3

Неспроста вчера новость про Вандруки тут была. Не иначе как директор Виззэир подсуетился.

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Artemy

1

Wizzair - счастье! Лечу в феврале с женой и дочкой старше 2 лет в Лондон и обратно за 5500 рублей. Странно, что туда стали летать прошлой осенью, до открытого неба, кстати (на самом первом рейсе тоже был!).

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Денис Лукьянов

Artemy
1

У Wizz'а есть британская регистрация, помимо Венгерской которая позволяет им летать в Лондон и без открытого неба)

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Andrey Mikhnenkov

0

Пока на Братиславу в июне дешевле 60 евро нет цен.

45-50 на Вильнюс.

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Ксения Рогова

Andrey
1

У Wizz Air есть свои клубные карты, за небольшую плату покупаешь доступ - появляются куча скидок. Стоимость карты обычно отбивается за одну поездку

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Иван Эртель

0

Еще из Варны (Болгария) в Санкт-Петербург рейс открывают. Сейчас только до Москвы можно было улететь.

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