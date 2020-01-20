Билет в одну сторону с учётом всех налогов будет стоить от €29,99 (около 2000 рублей), пишет «Бумага». Рейсы в Братиславу будут выполняться четыре раза в неделю с 1 июня 2020 года, в Вильнюс — два раза в неделю с 3 июня, в Бухарест — три раза в неделю с 1 июля, в Софию — три раза в неделю со 2 июля.