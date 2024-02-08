Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely Антона Чиркунова заработал для всех в Дубае Статьи редакции
До этого вызвать машину могли только участники членской программы.
- О запуске Чиркунов рассказал CNBC. Водители будут приезжать на BMW 5 и Mercedes-Benz V, а участникам программы Wheely Membership доступны также Mercedes-Benz S.
- В будущем компания хочет добавить в автопарк электрические BMW i5. CNBC отмечает, что они дешевле, чем другие электромодели сегмента SUV — например, Mercedes-Benz EQE и Tesla Model X. Последние продаются по цене около $80 тысяч, а BMW i5 можно найти за $66 тысяч.
- Выйти на рынок Дубая Wheely собиралась ещё в 2021 году, но помешала пандемия Covid-19: тогда поток заказов сократился на 99%. По словам основателя, Дубай — «хаб», куда стекаются «богатые предприниматели, эмигрирующие из Европы, и молодые цифровые "кочевники"». Но запрос на запуск в городе поступал и от клиентов сервиса.
- Шансы Wheely на успех не определены: проекту предстоит конкурировать прежде всего с многопрофильным сервисом Careem, который ещё в 2019 году выкупила Uber. Он доминирует на местном рынке, пишет CNBC.
- Антон Чиркунов запустил Wheely в 2010 году. Штаб-квартира находится в Лондоне, а сам сервис также представлен в Париже, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве. Он работает в премиальном сегменте: так, получасовая поездка из лондонского района Мейфэр до Сити обойдётся в среднем в $57 (более 5000 рублей по курсу на 8 февраля 2024 года).
- Помимо стандартных преимуществ премиальных тарифов вроде помощи с сумками, пассажир может обратиться к водителю и с индивидуальным запросом: например, попросить его забрать до поездки цветочный букет и вручить его пассажиру. У компании даже есть «шофёрская академия», в которой готовят сотрудников.
- За всё время работы проект привлёк $43 млн инвестиций. Выручка за финансовый 2021 год, по его собственным данным, составила £22,5 млн. Убыток — £6,1 млн.
- Летом 2023 года компания провела ребрендинг, а в планах на ближайшие пять лет — расшириться на Ближнем Востоке и увеличить штат шофёров до более чем 1000 человек. Другая амбициозная задача — выйти на рынок США. Чиркунов убеждён, что Нью-Йорк станет для сервиса основным городом присутствия, потеснив Лондон.
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А сколько он для всех заработал? :D
Разве в Дубае до этого не было таких услуг? Сомневаюсь)
Эмм, по-моему, BMW 5 и Mercedes-Benz V в Вили в Дубае - это как если бы они в Москве к тебе отправляли Приору.
Нет, основное такси у них камрюхи
Речь про премиум сегмент идёт
Пользовался там Яндекс такси, уровень сервиса в Москве и Питере очень разные, там работает толще премиальные тарифы, машины конечно приезжали в основном лексусы, но сами водители, на наши вообще близко не похоже, растрепанны были, дверки не открывали, с багажом не помогали :( интересно Вилли как исправит проблему с водителями
Много мигрантов в ОАЭ, поэтому и работают такие водители.
мигрантов везде много, я написал про сравнение сервиса в Москва и Питере и дубаи, что там Яндекс не особо следит, попробуй в мск такое сделать, водитель сразу на переаттестацию
Да конечно, именно этого Дубаям не хватало
почему это звучит так смешно)?
Помню их услуги предлагали вип клиентам Альфа-банка. Но, так как я в принципе не понимаю, как редкая эксключивная услуга может быть лучше массовой, то я пользовался обычным Яндекс.Такси.
Ну понятно, очень интересно