Пользователь может попросить голосового помощника вызвать машину без смартфона.
- Пользователи «умных» колонок с поддержкой «Алисы» теперь могут заказать машину в «Яндекс.Такси» без помощи смартфона — это сделает голосовой помощник, рассказали vc.ru в «Яндексе». Пока функция доступна для устройств «Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини», а также Irbis A и Prestigio SmartMate. Со временем функция появится и в других колонках, уточнили в компании.
- При заказе машины «Алиса» уточнит детали поездки, а при необходимости поменяет тариф и способ оплаты. Помощник скажет, когда подъедет водитель и назовёт номер автомобиля.
- После выхода на улицу пользователь может следить за заказом на смартфоне: в приложении «Такси» (если он указывал свой логин) или «Яндекса». Если водитель ещё не подъехал, можно попросить «Алису» показать машину на карте.
- Отменить поездку пользователь может, попросив об этом «Алису». Заказать поездку для другого человека или оформить предзаказ поездки голосовой помощник не сможет, уточнили в компании. Также пользователь может заказать такси голосом в мобильных приложениях «Поиск» и «Навигатор».
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Eugene Gultyaev
Недели три назад уже через станцию вызывал
WPSTUDIOEugene
Просто Яндекс припозднился с пресс-релизом)
Александр АнаньевEugene
Поддерживаю. Так же.
Saucedo Puetz
-А не пойти ли мне по пабам?
-Такси до ближайшей пабы прибудет через 5 минут
Андрей ИвановSaucedo
если заменить слово паб на баб, то смысл не поменяется
Павел ЛевинАндрей
Поменяется адрес)
ave ego
не использую такие функции как покупка товаров и заказ такси на алисе, потому что какая нить рекламная заставка или ролик - скажет что нить типа "алиса закажи такси" или "алиса купи товар" и вот уже без моего участия что-то спишется и закажется. а по голосу алиса для таких функций проверку владельца же не делает обязательной? в будущем могут появиться аудиовирусы, которые не слышным для человека звуком, но слышным для микрофонов колонки будут от его имени разные действия выполнять, жалко нельзя сейчас запретить такие опции кроме как выкинуть колонку
Павел Левинave
Разве там в один шаг заказ? Наверняка есть уточнение деталей и подтверждение.
ave egoПавел
вот вас нет дома, но ктото заказывает такси и едет, пусть со всеми подтверждениями голосом, который вы банально не услышите, потом по факту вы узнаете по списанию с карты, там не обязательно даже логин яндекса называть
Павел Левинave
Если у меня дома злоумышленник, то такси это последнее, что меня будет интересовать)
Vl AlПавел
А вот это (была бы) интересная функция. "Хозяин, я слышу не Ваш голос."
Vl Alave
Кнопочку можно нажать на колонке "выкл микрофон". Но это, разумеется, нивелирует удобство. В итоге никакой разницы - что до колонки дойти и микрофон включить, что до смартфона.
ave egoVl
нет доверия чисто голосовому интерфейсу, поскольку алиса не так поймет и закажет автомобиль из тарифа подороже, а проверить все стоимости по разным приложениям такси она не сможет :D или услышит город в другой регион на улицу с таким же названием, маршрут надо видеть глазами чтобы понимать, что он верный.
Vl Alave
"нет доверия чисто голосовому интерфейсу" - Опять же, возвращаясь к сути заказа такси - все равно придется перепроверять на смартфоне. Поэтому "нужность" колонки сомнительна.
Eugene GultyaevVl
Перепроверять ничего не нужно. Станция проговаривает стоимость заказа, через сколько приедет машина, сколько ехать по времени, что это за машина, какой номер, какой картой будет проведена оплата. Когда машина приезжает, она говорит, что можно выходить.
АльвинаEugene
Кажется удобным. Интересно как на деле
Vl AlEugene
"Мммииинуточку, я зззаписываю!"
Андрей Иванов
DELETED
Андрей ИвановАндрей
удалите админы накосячил!
Nikolay WernerАндрей
Всегда можешь отредактировать и вставить, например «-» или «DELETED»
Андрей ИвановNikolay
спасибо! получилось!
РосСпам
А у кого нет денег на такси, может расписание транспорта узнавать) "Алиса, запусти навык Московский транспорт" 😀
Aleksandr Sorokin
Я все ещё не могу сказать, "Привет, Сири, закажи мне Яндекс такси домой" (а сам я 'в говно' сижу в баре, могу перепутать звонилку с калькулятором, не говоря уже о том, чтобы пальцами тыкать в нужную точку на городе и пикнуть самый дешевый тариф), потому что кто-то волоёбит и не может прикрутить Сири-кит к своей приложухе.