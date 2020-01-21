Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Татьяна Боброва
1631

«Яндекс» добавил возможность заказа такси с помощью «умных» колонок с «Алисой» Материал редакции

Пользователь может попросить голосового помощника вызвать машину без смартфона.

  • Пользователи «умных» колонок с поддержкой «Алисы» теперь могут заказать машину в «Яндекс.Такси» без помощи смартфона — это сделает голосовой помощник, рассказали vc.ru в «Яндексе». Пока функция доступна для устройств «Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини», а также Irbis A и Prestigio SmartMate. Со временем функция появится и в других колонках, уточнили в компании.
  • При заказе машины «Алиса» уточнит детали поездки, а при необходимости поменяет тариф и способ оплаты. Помощник скажет, когда подъедет водитель и назовёт номер автомобиля.
  • После выхода на улицу пользователь может следить за заказом на смартфоне: в приложении «Такси» (если он указывал свой логин) или «Яндекса». Если водитель ещё не подъехал, можно попросить «Алису» показать машину на карте.
  • Отменить поездку пользователь может, попросив об этом «Алису». Заказать поездку для другого человека или оформить предзаказ поездки голосовой помощник не сможет, уточнили в компании. Также пользователь может заказать такси голосом в мобильных приложениях «Поиск» и «Навигатор».

#новость #яндекстакси #алиса

Транспорт
Подписан
Отписаться
Лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Европу летом 2020 года
Билеты будут стоить от 2000 рублей.
5
12
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043b\u0438\u0441\u0430"], "comments": 23, "likes": 12, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 102223, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Jan 2020 10:01:06 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в Whisk
Frontend Team Lead
от 300 000 ₽
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 102223, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/102223\/get","add":"\/comments\/102223\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/102223"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Eugene Gultyaev

5

Недели три назад уже через станцию вызывал

Ответить

WPSTUDIO

Eugene
1

Просто Яндекс припозднился с пресс-релизом)

Ответить

Александр Ананьев

Eugene
0

Поддерживаю. Так же.

Ответить

Saucedo Puetz

1

-А не пойти ли мне по пабам?

-Такси до ближайшей пабы прибудет через 5 минут

Ответить

Андрей Иванов

Saucedo
0

если заменить слово паб на баб, то смысл не поменяется

Ответить

Павел Левин

Андрей
6

Поменяется адрес)

Ответить

ave ego

–5

не использую такие функции как покупка товаров и заказ такси на алисе, потому что какая нить рекламная заставка или ролик - скажет что нить типа "алиса закажи такси" или "алиса купи товар" и вот уже без моего участия что-то спишется и закажется. а по голосу алиса для таких функций проверку владельца же не делает обязательной? в будущем могут появиться аудиовирусы, которые не слышным для человека звуком, но слышным для микрофонов колонки будут от его имени разные действия выполнять, жалко нельзя сейчас запретить такие опции кроме как выкинуть колонку

Ответить

Павел Левин

ave
1

Разве там в один шаг заказ? Наверняка есть уточнение деталей и подтверждение.

Ответить

ave ego

Павел
–4

вот вас нет дома, но ктото заказывает такси и едет, пусть со всеми подтверждениями голосом, который вы банально не услышите, потом по факту вы узнаете по списанию с карты, там не обязательно даже логин яндекса называть

Ответить

Павел Левин

ave
1

Если у меня дома злоумышленник, то такси это последнее, что меня будет интересовать)

Ответить

Vl Al

Павел
0

А вот это (была бы) интересная функция. "Хозяин, я слышу не Ваш голос."

Ответить

Vl Al

ave
0

Кнопочку можно нажать на колонке "выкл микрофон". Но это, разумеется, нивелирует удобство. В итоге никакой разницы - что до колонки дойти и микрофон включить, что до смартфона.

Ответить

ave ego

Vl
0

нет доверия чисто голосовому интерфейсу, поскольку алиса не так поймет и закажет автомобиль из тарифа подороже, а проверить все стоимости по разным приложениям такси она не сможет :D или услышит город в другой регион на улицу с таким же названием, маршрут надо видеть глазами чтобы понимать, что он верный.

Ответить

Vl Al

ave
1

"нет доверия чисто голосовому интерфейсу" - Опять же, возвращаясь к сути заказа такси - все равно придется перепроверять на смартфоне. Поэтому "нужность" колонки сомнительна.

Ответить

Eugene Gultyaev

Vl
1

Перепроверять ничего не нужно. Станция проговаривает стоимость заказа, через сколько приедет машина, сколько ехать по времени, что это за машина, какой номер, какой картой будет проведена оплата. Когда машина приезжает, она говорит, что можно выходить.

Ответить

Альвина

Eugene
1

Кажется удобным. Интересно как на деле

Ответить

Vl Al

Eugene
0

"Мммииинуточку, я зззаписываю!"

Ответить

Андрей Иванов

0

DELETED

Ответить

Андрей Иванов

Андрей
0

удалите админы накосячил!

Ответить

Nikolay Werner

Андрей
1

Всегда можешь отредактировать и вставить, например «-» или «DELETED»

Ответить

Андрей Иванов

Nikolay
0

спасибо! получилось!

Ответить

РосСпам

0

А у кого нет денег на такси, может расписание транспорта узнавать) "Алиса, запусти навык Московский транспорт" 😀

Ответить

Aleksandr Sorokin

–3

Я все ещё не могу сказать, "Привет, Сири, закажи мне Яндекс такси домой" (а сам я 'в говно' сижу в баре, могу перепутать звонилку с калькулятором, не говоря уже о том, чтобы пальцами тыкать  в нужную точку на городе и пикнуть самый дешевый тариф), потому что кто-то волоёбит и не может прикрутить  Сири-кит к своей приложухе.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ANGRY
Подписан
Отписаться
Аргументы и правки: как защищать решения перед клиентом
Рассказали про систему защиты, которая помогает отстоять до 80% функциональных решений в UX-дизайне. В статье: о том, к…
0
Yota
Подписан
Отписаться
Влияет ли микроволновка на смартфон и качество связи
Рассказываем на примере эксперимента.
4
S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Выдача денег под отчет
Рассказываем, как этот способ используют для вывода денег из ООО, а также разбираем судебную практику.
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Paul Denisevich
за день
Представляю этих кретинов)) Это, наверное, так и происходило?
Cooler Master поменяла форму тюбика с термопастой, чтобы родители не принимали его содержимое за наркотики
Vasilii Panteleev
за неделю
Для американца 150 баксов много - потому что он з/п в часах считает. А для России 150 баксов копейки - потому что один раз живём, у гроба карманов нет, всех денек не заработаешь, не в деньгах счастье, не имей сто…
Как получилось, что AirPods генерирует столько же выручки, сколько Uber
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Egor Voinov

Онлайн чаты — обзор ТОП5…

Павел Андрейчук

Китай запланировал отказаться…

Vl Al

Онлайн-кинотеатр Okko отчитался…

Павел Андрейчук

Китай запланировал отказаться…

Валентин Колосов

Онлайн-кинотеатр Okko отчитался…

Александр Городилов

Онлайн-кинотеатр Okko отчитался…

Leo Uvarov

Китай запланировал отказаться…

LETS DO SMTH

«Папа, я хочу полететь на Марс…

Альвина Карапетян

«Яндекс» добавил возможность…

Kirill Kirill

«Сбербанк» позволит…

Михаил Че Гевара

Выдача денег под отчет

Vl Al

«Яндекс» добавил возможность…

Alexandra Lisitsa

Почему компании скрывают…

Vl Al

«Яндекс» добавил возможность…

Eugene Gultyaev

«Яндекс» добавил возможность…

Егор Рублев

Основательница «Даблби» Анна…

РосСпам

«Яндекс» добавил возможность…

Петр Копельман

Модели для написания сценариев…

Макс Пономаренко

Большие скидки и долги почти на…

Mikhail Bobko

Uber продала сервис доставки…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }