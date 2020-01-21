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Транспорт
Лиана Липанова
1316

Uber позволил водителям в Калифорнии самим устанавливать цену поездки Материал редакции

Пока только в тестовом режиме.

  • Uber тестирует в Калифорнии новую функцию, позволяющую некоторым водителям устанавливать собственную цену поездки.
  • Новая функция позволяет увеличивать цену с шагом в 10% вплоть до пятикратной разницы с базовой ценой Uber. При этом водители с более низкими ценами будут получать клиентов первыми.
  • Сейчас функция доступна при поездках из аэропортов Санта-Барбары, Палм-Спрингс и Сакраменто. Пока Uber тестирует новые правила в маленьких городах, прежде чем распространить их на более крупные рынки вроде Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.
  • Компания вводит такую систему тарифов, чтобы предоставить водителям больше независимости и классифицировать их как подрядчиков. Это защитит Uber от нового закона Калифорнии, который приравнивает работников агрегаторов такси к наёмным сотрудникам.
  • Статус сотрудников позволит водителям получать страховку, декретный отпуск и другие соцгарантии и может обойтись Uber в $500 млн в год, оценивали аналитики Barclays.
  • В начале января 2020 года Uber объявил, что будет показывать водителям в Калифорнии больше информации перед поездкой: время в пути, расстояние, пункт назначения и расчетный тариф. Кроме того, водители получили возможность отклонять поездки без получения штрафа.
Uber Is Testing a Feature That Lets Some…
In an effort to give drivers more autonomy in response to California’s new gig-economy law, Uber…
www.wsj.com

#новость #uber

Транспорт
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6 комментариев
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Стас Будда

1

Индрайвер, только наоборот?)

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Никита Алексеевич

0

Del

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Николай Демидов

0

Вот так и загнулась их бизнес-модель.

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Velotron Ivolgov

Николай
0

А чё там за бизнес модель? Почему яндекс-такси не загнулся?

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Саша Резник

0

Dorogu pokazhesh?

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Skorpyon

0

Прочитал заголовок, решил, что будут демпинговать, хотел написать "сейчас доебутся до хомячков".

Прочитал статью, думаю это будет работать. Допустим ждать тачку издалека долго, та, которая рядом на 10% больше хочет, у меня право, ждать или доплатить.

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