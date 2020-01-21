Uber позволил водителям в Калифорнии самим устанавливать цену поездки
Материал редакции
Пока только в тестовом режиме.
Uber тестирует в Калифорнии новую функцию, позволяющую некоторым водителям устанавливать собственную цену поездки.
Новая функция позволяет увеличивать цену с шагом в 10% вплоть до пятикратной разницы с базовой ценой Uber. При этом водители с более низкими ценами будут получать клиентов первыми.
Сейчас функция доступна при поездках из аэропортов Санта-Барбары, Палм-Спрингс и Сакраменто. Пока Uber тестирует новые правила в маленьких городах, прежде чем распространить их на более крупные рынки вроде Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.
Компания вводит такую систему тарифов, чтобы предоставить водителям больше независимости и классифицировать их как подрядчиков. Это защитит Uber от нового закона Калифорнии, который приравнивает работников агрегаторов такси к наёмным сотрудникам.
Статус сотрудников позволит водителям получать страховку, декретный отпуск и другие соцгарантии и может обойтись Uber в $500 млн в год, оценивали аналитики Barclays.
В начале января 2020 года Uber объявил, что будет показывать водителям в Калифорнии больше информации перед поездкой: время в пути, расстояние, пункт назначения и расчетный тариф. Кроме того, водители получили возможность отклонять поездки без получения штрафа.
Стас Будда
Индрайвер, только наоборот?)
Никита Алексеевич
Del
Николай Демидов
Вот так и загнулась их бизнес-модель.
Velotron IvolgovНиколай
А чё там за бизнес модель? Почему яндекс-такси не загнулся?
Саша Резник
Dorogu pokazhesh?
Skorpyon
Прочитал заголовок, решил, что будут демпинговать, хотел написать "сейчас доебутся до хомячков".
Прочитал статью, думаю это будет работать. Допустим ждать тачку издалека долго, та, которая рядом на 10% больше хочет, у меня право, ждать или доплатить.