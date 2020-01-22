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Транспорт
Татьяна Боброва
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Подразделение беспилотников Cruise из General Motors показало свою первую серийную машину для совместных поездок Материал редакции

Но электрокар пока не соответствует нормам США, отмечает TechCrunch.

16 комментариев
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Компания-разработчик беспилотников Cruise (подразделение General Motors) показала свой первый электрокар для совместных поездок без водителя Origin. Об этом пишет TechCrunch.

Электрокар Origin Cruise

Электрокар предназначен для четырёх-шести пассажиров, место для водителя не предусмотрено. В салоне есть USB-порты и цифровые дисплеи. По словам гендиректора Cruise Дэна Амманна, машина — не концепция, а серийная модель.

Издание отмечает, что Origin вряд ли появится на дорогах общего пользования в ближайшее время. По данным TechCrunch, беспилотник не соответствует Федеральным стандартам о безопасности моторных транспортных средств США (FMVSS), которые содержат требования к конструкции, производству, функционированию и долговечности машин.

Пока Origin будет тестироваться в закрытых помещениях, например на предприятии GM в Мичигане. Сколько может стоить автомобиль, Амманн не сообщил, но отметил, что цена будет «низкой».

Cruise основана в 2013 году в Сан-Франциско. В 2016 году стартап купила General Motors за $1 млрд. В 2018 году в компанию инвестировал инвестфонд SoftBank, получив 19,5% стартапа, а также Honda в обмен на 5,7% акций Cruise.

#новость #беспилотники

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16 комментариев
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Michael Shramko

5

Боже это так круто, было бы очень классно, чтоб это все ездило без аварий и по всему миру.

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Ильнар Гарипов

Michael
0

А как же удовольствие езды за рулем, как же все необходимые вещи в багажнике.
Я согласен, такой транспорт нужен, но для этого нужна своя инфраструктура, которая со временем может вытеснить традиционную.

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Ware Wow

Ильнар
1

Беспилотник можно и личный купить.

А удовольствие на треке пожалуйста.

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Roman Arno

Ware
0

Для получения удовольствия от вождения не обязательно лететь больше 200 на спец треке. 

Ответить

Ware Wow

Roman
1

Самостоятельная езда по дорогам общего пользования станет дичью. Уже сейчас это кажется чем-то невероятным. В мире в ДТП гибнет в год до 1,5 миллионов человек.

 
Дети не будут верить, что "так можно было". Факт. Это нонсенс. Мы в глазах следующего поколения будем выглядеть как пещерные люди. 

Это атавизм начала прошлого века, который почему-то до сих пор считается нормой. Лоботомию почему-то признали дикостью, а за рулем по прежнему ездим. 

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Алексей Доронин

Ware
1

Согласен. Удовольствие от вождения (оно есть) это весь деструктивная вещь. Стрелять из штурмовой винтовки по банкам/воробьям во дворе - тоже удовольствие, но все понимают, что безопасность важнее удовольствия. И даже в этом случае не погибало бы 1,5 млн человек в год. 

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Leo Uvarov

Ware
0

В ПДД получение удовольствия от езды не запрещено, посему - пройдите в сад.

Ответить

Ware Wow

Leo
0

Будет запрещено. Сам получаю удовольствие, но понимаю, что это бред. Раньше от рабства удовольствие получали. Ничего, живы.

Ответить

Фёдор Коновалов

–1

Они переизбрали маршрутку ?!

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Сергей Щукин

Фёдор
4

Маршрутке они вынесли импичмент

Ответить

Michael Shramko

Сергей
0

Передаем за проезд 😁

Ответить

Кирилл Крайнов

Сергей
0

Миллениалы изобрели маршрутку

Ответить

Voin Mraka

Фёдор
0

мужчина, передайте за проезд.

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Андрей Татаринов

0

Круто!

Ответить

Ware Wow

0
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Anton Chigaev

Ware
0

Аминьмобиль?

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