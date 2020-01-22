Но электрокар пока не соответствует нормам США, отмечает TechCrunch.

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Компания-разработчик беспилотников Cruise (подразделение General Motors) показала свой первый электрокар для совместных поездок без водителя Origin. Об этом пишет TechCrunch.

Электрокар Origin Cruise

Электрокар предназначен для четырёх-шести пассажиров, место для водителя не предусмотрено. В салоне есть USB-порты и цифровые дисплеи. По словам гендиректора Cruise Дэна Амманна, машина — не концепция, а серийная модель.

Издание отмечает, что Origin вряд ли появится на дорогах общего пользования в ближайшее время. По данным TechCrunch, беспилотник не соответствует Федеральным стандартам о безопасности моторных транспортных средств США (FMVSS), которые содержат требования к конструкции, производству, функционированию и долговечности машин.

Пока Origin будет тестироваться в закрытых помещениях, например на предприятии GM в Мичигане. Сколько может стоить автомобиль, Амманн не сообщил, но отметил, что цена будет «низкой».

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