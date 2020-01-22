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Но электрокар пока не соответствует нормам США, отмечает TechCrunch.
Компания-разработчик беспилотников Cruise (подразделение General Motors) показала свой первый электрокар для совместных поездок без водителя Origin. Об этом пишет TechCrunch.
Электрокар предназначен для четырёх-шести пассажиров, место для водителя не предусмотрено. В салоне есть USB-порты и цифровые дисплеи. По словам гендиректора Cruise Дэна Амманна, машина — не концепция, а серийная модель.
Издание отмечает, что Origin вряд ли появится на дорогах общего пользования в ближайшее время. По данным TechCrunch, беспилотник не соответствует Федеральным стандартам о безопасности моторных транспортных средств США (FMVSS), которые содержат требования к конструкции, производству, функционированию и долговечности машин.
Пока Origin будет тестироваться в закрытых помещениях, например на предприятии GM в Мичигане. Сколько может стоить автомобиль, Амманн не сообщил, но отметил, что цена будет «низкой».
Cruise основана в 2013 году в Сан-Франциско. В 2016 году стартап купила General Motors за $1 млрд. В 2018 году в компанию инвестировал инвестфонд SoftBank, получив 19,5% стартапа, а также Honda в обмен на 5,7% акций Cruise.
Боже это так круто, было бы очень классно, чтоб это все ездило без аварий и по всему миру.
А как же удовольствие езды за рулем, как же все необходимые вещи в багажнике.
Я согласен, такой транспорт нужен, но для этого нужна своя инфраструктура, которая со временем может вытеснить традиционную.
Для получения удовольствия от вождения не обязательно лететь больше 200 на спец треке.
Самостоятельная езда по дорогам общего пользования станет дичью. Уже сейчас это кажется чем-то невероятным. В мире в ДТП гибнет в год до 1,5 миллионов человек.
Дети не будут верить, что "так можно было". Факт. Это нонсенс. Мы в глазах следующего поколения будем выглядеть как пещерные люди.
Это атавизм начала прошлого века, который почему-то до сих пор считается нормой. Лоботомию почему-то признали дикостью, а за рулем по прежнему ездим.
Согласен. Удовольствие от вождения (оно есть) это весь деструктивная вещь. Стрелять из штурмовой винтовки по банкам/воробьям во дворе - тоже удовольствие, но все понимают, что безопасность важнее удовольствия. И даже в этом случае не погибало бы 1,5 млн человек в год.
В ПДД получение удовольствия от езды не запрещено, посему - пройдите в сад.
Они переизбрали маршрутку ?!
Маршрутке они вынесли импичмент
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