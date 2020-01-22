Истец утверждал, что на сайте сервиса есть публикации о нелегальных поездках.
- Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Транслайн» в жалобе по иску о запрете сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar в России, оставив в силе решение московского арбитража.
- 31 октября 2019 года Арбитражный суд Москвы отклонил коллективный иск «Транслайн» к ООО «Комьюто рус». Истец требовал признать информацию, размещённую на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещённой на территории России, а также запретить работу сервиса.
- На сайте есть публикации пользователей о нелегальных поездках и перевозках, указывал истец. Также компания считает, что ответчик нарушил требования о безопасных перевозках. В BlaBlaCar заявили, что сервис не является перевозчиком. Он лишь позволяет водителям находить попутчиков, а также искать автобусные поездки профессиональных перевозчиков. В начале декабря «Транслайн» подала апелляцию.
- В BlaBlaCar сообщили vc.ru, что довольны решением апелляционного суда: «Суд правомерно отказал в признании исковых требований “ТрансЛайн” и признал, что информация, содержащаяся на платформе BlaBlaCar, не является запрещённой к распространению на территории России».
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Sergey Vlasov
В прошлом году было много случаев конфискации машин у людей, которые брали деньги у подставных пассажиров. МАДИ, ГИБДД и даже журналисты — на этих рейдах были все. Я из Москвы регулярно катаюсь в свой город на выходные и заметил, что за последние два года частников стало поменьше, а разных хитрожопых водителей маршруток сильно больше. Даже так: раньше эти черти стояли где-нибудь в подворотнях у Щелковской, теперь они забивают собой выдачу в Блаблакаре, маскируясь под частников.
Tim AdahovskiySergey
и бла бла ничего с этим не хочет делать
Tural MSergey
подтверждаю, там сейчас одни эти мудаки, очень сложно найти нормальных людей
Андрей Лучина
- "Требуем признать информацию на сайте... информацией, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации"
- Бла. Бла. Бла.
Блаааа блаблаблаблабла бла
Alike Elim-Khadzhi
Зачем улучшать свой сервис, когда можно потребовать запретить конкурента? Это даже звучит бредово и абсурдно. Отказываюсь верить в то, что кто-то всерьёз пытался это сделать, не занеся кому надо