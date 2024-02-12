Собянин рассказал о масштабировании проекта с беспилотными роботами для уборки: 10 машин расчищают три парка в Москве Статьи редакции
Их тестируют с весны 2023 года.
- Беспилотных роботов-уборщиков «Пиксель» начали тестировать в Москве в апреле 2023 года, за техникой следит оператор. Они убирали на территории Цифрового делового пространства на улице Покровка и индустриального парка «Руднево». В конце декабря провели новые испытания, добавив к площадкам парк «Кузьминки».
- Как теперь рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, испытания прошли успешно. Поэтому городские власти решили оставить роботов на постоянной основе и масштабировать проект: увеличить их количество до 12, а количество площадок для уборки до пяти. С января 2024 года десять «Пикселей» участвуют в регулярной уборке дорожек в парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия Октября.
- Разработчик «Пикселей» — ООО «Автономика». Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция — от российской команды, элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнёрами, говорил Собянин.
- Робот оснащён сменным навесным оборудованием — благодаря этому он может зимой расчищать снег, а летом — подметать и мыть дорожки. Время автономной работы — до 16 часов. Максимальная скорость — 10 км/ч, скорость во время работы — 5 км/ч. Как отмечается в блоге Собянина, робот «практически бесшумный».
- Для распознавания людей и препятствий на машине установлены лидары, радары, камеры и другое оборудование. Маршрутное задание робот получает через Центр диспетчеризации. По окончании работы он самостоятельно возвращается на базу.
- Разработчик планирует начать серийное производство в 2024 году. После этого в Москве можно будет «постепенно внедрять беспилотную систему в городское хозяйство», отметил Собянин.
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Норм.
А нет фоток, где добродушные граждане вытаскивают их из завалов, как яндекс - тарантайки?
Это правильно что они тоже в оранжевом, всегда можно заменить кожаными, никто разницы не заметит, те тоже весьма беспилотные.
при этом никто не говорит насколько экономически выгоднее использование подобной автоматизации
Ну джамшуты хотят валюту получать, а если курс уронить - то робот получится дешевле джамшута.
Лидары с камерами врядли отечественные
Так робота тоже за валюту покупают
Бомжи не разберут на металлолом?
Молодцы. Радует прогрессивный подход.
Здорово, но надеюсь, что пенсионеры из-за этого не потеряют подработку
Теперь ждите партизанские засады со стороны незаменимых специалистов)