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Транспорт
Таня Боброва

Собянин рассказал о масштабировании проекта с беспилотными роботами для уборки: 10 машин расчищают три парка в Москве Статьи редакции

Их тестируют с весны 2023 года.

Источник: sobyanin.ru
  • Беспилотных роботов-уборщиков «Пиксель» начали тестировать в Москве в апреле 2023 года, за техникой следит оператор. Они убирали на территории Цифрового делового пространства на улице Покровка и индустриального парка «Руднево». В конце декабря провели новые испытания, добавив к площадкам парк «Кузьминки».
  • Как теперь рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, испытания прошли успешно. Поэтому городские власти решили оставить роботов на постоянной основе и масштабировать проект: увеличить их количество до 12, а количество площадок для уборки до пяти. С января 2024 года десять «Пикселей» участвуют в регулярной уборке дорожек в парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия Октября.
  • Разработчик «Пикселей» — ООО «Автономика». Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция — от российской команды, элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнёрами, говорил Собянин.
  • Робот оснащён сменным навесным оборудованием — благодаря этому он может зимой расчищать снег, а летом — подметать и мыть дорожки. Время автономной работы — до 16 часов. Максимальная скорость — 10 км/ч, скорость во время работы — 5 км/ч. Как отмечается в блоге Собянина, робот «практически бесшумный».
Источник: sobyanin.ru
  • Для распознавания людей и препятствий на машине установлены лидары, радары, камеры и другое оборудование. Маршрутное задание робот получает через Центр диспетчеризации. По окончании работы он самостоятельно возвращается на базу.
Источник: sobyanin.ru
  • Разработчик планирует начать серийное производство в 2024 году. После этого в Москве можно будет «постепенно внедрять беспилотную систему в городское хозяйство», отметил Собянин.

#новости #роботы #москва

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11 комментариев
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 Я сказал свое имя машине

Норм.
А нет фоток, где добродушные граждане вытаскивают их из завалов, как яндекс - тарантайки?

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Вадим Д.

Это правильно что они тоже в оранжевом, всегда можно заменить кожаными, никто разницы не заметит, те тоже весьма беспилотные.

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Дмитрий Зима

при этом никто не говорит насколько экономически выгоднее использование подобной автоматизации

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KK

Ну джамшуты хотят валюту получать, а если курс уронить - то робот получится дешевле джамшута.

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Дмитрий Зима

Лидары с камерами врядли отечественные

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Хлоргексидин

Так робота тоже за валюту покупают

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Digger M
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Vlad

Бомжи не разберут на металлолом?

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5fsdo4eu

Молодцы. Радует прогрессивный подход.

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Женя Шоршина

Здорово, но надеюсь, что пенсионеры из-за этого не потеряют подработку

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Юрист Королёв Дмитрий

Теперь ждите партизанские засады со стороны незаменимых специалистов)

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8 комментариев
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