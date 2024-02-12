Калининградский «Автотор» представил свой бренд для линейки коммерческих машин и начал производство четырёх моделей Статьи редакции
В начале февраля 2024-го завод официально представил бренд «Амберавто» — под ним он выпустит линейку электромобилей.
- Предприятие сообщило, что будет выпускать коммерческие автомобили под брендом Ambertruck («Амбертрак»), который зарегистрировало в январе 2024 года. Бренд входит в единую группу собственных марок завода с общей основой «Амбер» (от английского amber — янтарь, это один из символов Калининградской области).
- «Автотор» начал производство четырёх моделей нового бренда. Это универсальное грузовое шасси (полная масса — 9,4 тонны, колёсная база — 3815 мм и 4500 мм, длина шасси — 6990 мм, дизельный двигатель с турбонаддувом 2,9 л, 156 л.с.), компактное грузовое шасси для города (3,5 тонны и 5 тонн, колёсная база — 3360 мм, длина шасси — 5900 мм, дизельный двигатель с турбонаддувом 2,8 л, 109 л.с.).
- Ещё две модели — грузовое шасси (12 тонн, колёсная база — 4750 мм, длина шасси — 8435 мм, дизельный двигатель с турбонаддувом 3,8 л, 170 л.с.) и пикап (2,8 тонны, грузоподъёмность — 872 кг, колёсная база — 3085 мм, длина шасси — 5345 мм, дизельный двигатель с турбонаддувом 2,5 л, 128 л.с.). Сколько будут стоить автомобили и когда поступят к дилеру, компания не уточнила.
- Компания работает над линейкой «в рамках технологического сотрудничества с рядом партнёров», которых не называет. Она отметила, что автомобили адаптированы для российских условий и «с перспективой высокой локализации». Официальный дистрибьютор Ambertruck — ООО «ТД Комавто».
- «Автотор» официально представил бренд «Амберавто» в начале февраля 2024 года. Компания собирается выпускать под ним в том числе электромобили — двух- и четырёхместные компактные машины. Для локализации производства компания создаст 12 заводов по выпуску электромобилей и автокомпонентов. Инвестиции — более 70 млрд рублей. Некоторые предприятия планируют запустить в 2024-м.
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Стыдно партнера DZfdssds^f назвать чтоль?
Скорее 飞行的阴茎
Будут плавать, летать, рыть туннели к ядру земли, а ездить то будут?
Дизайн шильдика готов
Блять, ну как можно было две буквы с разными плоскостями покрасить единым градиентом, совершенно не учитывая физику отражения света.
Ведь можно было сделать 3d-модельку и подсветить, чтобы понять как рисовать в векторе.
Ну почему они все такие бездарные. Ну невозможно уже.
чел, вот ты сейчас оскорбил очень одаренных людей.
они в январе этого года зарегестрировали бизнес и уже начали производство 4 типов машин.
это же гении в производстве.
Даже без лицензии Archicad. В корэле хреначат.
Дали задание студенту практиканту, а по бумажкам написали суммы с семи нулями.
А почему они в разных плоскостях? A же не перекрывает T, а просто "подрезает" ее.
Или мы о разном?
Левая нога буквы «А» выпукло выше, чем ее правая (это обусловлено верхним ребром).
Буква «Т» вообще ебейшую геометрию имеет судя по ребру, которому там вообще не место. При это градиент на них общий и лежит как на ровной плоскости.
Все шутки про то, что это китай, писать сюда *стрелочка вниз*
Шутки?
И всё не по русски, какой ещё амбертрак, где Чебурповозка?
ну чего такой логотип страшный, пахнуло 90-ыми
шрифт как раз примерно тех годов)
Соглашусь. Вот часто недооценивают дизайн, делают дибильные логотипы, а ведь это решает сильно
маркетинг в высококонкурентной нише в 21 веке - наше всё.
нет времени заморачиваться , надо быстрее создавать бренд и штамповать низкосортные авто
Интересные соотношения объема и мощности от двигателя к двигателю.
Удачи всем 🙌
По логотипу просится название АдскиеТанки какие-нибудь.
Янтарьбили тоже забавно, конечно. Особенно с приставкой Ляо.
Ладно, логотип - фик с ним. Пусть выходят на массовый выпуск. Такая линейка авто нужна и пусть это Китай не-Китай. Цену приемлемую сделать надо и качество сборки
Да ладно нормально. Хоть поржем как режим будет выставлять очередной китайский кусок с российским шильдиком, за супер-пупер прорыв и вставание с колен.
Амбар трак - норм название для всяких говновозов
Здоровья электромобилям в суровых зимних реалиях земли Русской)
после ДТП и не такое бывает
Вроде там не было ДТП, а просто мороз.
ЛШТШФУМ Ащьф
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