Транспорт
Евгения Евсеева

«Яндекс Заправки» добавили в приложение вызов эвакуатора Статьи редакции

И оплату платной дороги на одном участке в Москве.

  • Вызвать эвакуатор можно по четырём тарифам в зависимости от типа машины и срочности: «Эконом», «Сдвижная», «Манипулятор» и «Быстрый», сообщила компания.
  • Тариф «Манипулятор» подойдёт, например, в случае, если к автомобилю сложно подъехать из-за узкого двора или стоящих рядом машин. «Сдвижная» — эвакуатор со сдвижной платформой, для автомобилей со значительными повреждениями. «Быстрый» — для срочной эвакуации, «Эконом» — обычный. В приложении можно будет посмотреть, через какое время приедет эвакуатор.
  • Вызвать эвакуатор через «Заправки» можно в Москве и Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи. Приложение покажет примерную стоимость эвакуации, после пользователю перезвонит оператор и назовёт точную сумму перевозки.
  • Также в приложении стала доступна оплата платной дороги на проспекте Багратиона в Москве. На участке работает «безбарьерная» система взимания платы: проезд можно оплатить транспондером, а можно проехать по дороге и заплатить за это позже в приложении «Парковки России», «Главная дорога» и на сайтах mos.ru и m-road.ru.
  • Для оплаты в «Заправках» нужно указать госномер автомобиля. Пользователь сможет посмотреть все проезды по дороге и оплатить их — все сразу или выборочно. В будущем должны появиться и другие платные трассы, но какие, не уточняется. «Безбарьерный» проезд в России действует также на ЦКАД и трассе М-12.

#новости #яндексзаправки

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Тариф «Манипулятор» подойдёт, например, в случае, если к автомобилю сложно подъехать из-за узкого двора или стоящих рядом машин.

Я по жизни двигаюсь только на тарифе Манипулятор

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Mikhail

Тариф токсик в такси?

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Mikhail

Недавно вызвал такси, он стоит в 5 метрах у соседнего подъезда, смотрит на меня, я на него
В том, что точка стоит у моего подъезда я убедился дополнительно, стою дальше смотрю
Проходит 2 минуты, ноль движений, мы смотрим друг на друга, я смеюсь, думаю ладно, хер с тобой мастурбек
Он видя мое движение начинает ехать на встречу и встает у лужи, я ему говорю так не выйдет бро, отъедь, он отъезжает на пол метра, говорю еще, ещё пол метра, а лужа сука большая
Я чертыхнулся, говорю блять асланбек, хули ты мои нервы испытываешь, он дал по газам, поцарапал тачку (к5 Киа) о бордюр и не стал отменять заказ
Как же я хохотал, весь двор в окно выглянул

Ему оставалось только показательно сделать сеппуку чтобы нас порвало какой он злой

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Степан Телегин

Прикольно. Учитывая как обычно это неудобно делать, такое решение - шедевр. Было бы забавно, если еще и в Яндекс такси добавили.

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Andrey Chuguev

Что неудобно обычно? Вызвать эвакуатор? Бред же

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Степан Телегин

Я редко с такой необходимостью сталкиваюсь. Поэтому приходилось обзванивать друзей и просить номер нормального эвакуатора, который не ломит цену.

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Mikhail

А Яндекс за свои услуги разве не будет просить фи?
Там ведь штат погромистов, маркетологов, продуктов прожектов, они ведь все постарались для тебя
Ну заплати, че ты

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Andrey Chuguev

Цены на эвакуатор+- у всех одинаковые. Рыночек. А через приложение возможен дикий торг и приедет пепелац с криворуким тружеником "ща все за рубась погрузим"

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Mikhail

Нам так один раз бнв грузили, так погрузили что она шмякнулась и лицо владельца это конечно то ещё кино

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Дмитрий Зима

эвакуатор может понадобиться не только в том районе, где ты живешь, но и в другом районе, а может даже и в другом городе

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Andrey Chuguev

И? В условное хуево-кукуево через приложение никто не поедет за тобой. А найти местную службу можно

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Дмитрий Зима

ну про кукуево речи нет, а вызвать эвакуатор в зоне работы сервиса будет вполне удобно. Осталось подождать что будет с тарифами. Если яндекс будет отживать у эвакуаторщиков 35% вряд ли они будут рады

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Don Draper

Чёт ни слова про байки 🤷🏻 Или двухколесные не обслуживаются? По статистике, ведь чаще всего бьются и ломаются.

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Mikhail

Так это априори фарш на дороге, там спасать надо было до принятия решения о покупке, где-то в дурке наверное
С уважением, оперирую фактами

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Mikhail

Простите не сдержался

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Игорь Г.

Предлагаю добавить еще услуги "Найти и догнать эвакуатор" и "Договориться с эвакуатором"

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Никита Каляев

вот такое услугу уже давным давно стоило бы придумать, но это эвакуаторщик должен будет тогда свой номерок оставлять

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Ян Лус

названия у тарифов конечно гениальные )Про тариф манипулятор вообще другое подумал) Жаль в статье не прописали сколько это удовольствие будет стоить )

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Kimberly Russell

на самом деле очень нужная функция, в дороге может случиться что не хочешь и вместо того чтоб искать номера эвакуаторов тут сразу в приложении все будет, единственный момент сколько это стоить будет, но есть надежда что не будут они драть за это деньги

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Mikhail

Конечно, святые там сидят, не иначе
В яндекс такси всего 30% уходит, соооооовсем капелька
За то сколько плюсов, баллов плюсов!

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Крутой Физрук

Пойдет, почему бы нет, кому-то точно будет полезно. Удобно же когда все в одном приложении

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Андрей Никифоров

Удобно что теперь всё в одном приложении. Так сказать наконец-то. Ещё бы цены узнать. Надеюсь они заоблачными не будут.

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19 комментариев
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