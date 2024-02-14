Транспорт
Таня Боброва

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге вернулся в госсобственность «для ухода от санкционных рисков» — РБК Статьи редакции

В начале 2024-го предприятие объявило о начале сборки автомобилей под собственным брендом Xcite.

  • «Автозавод Санкт-Петербург» (ранее — ООО «Лада Санкт-Петербург»), которым с начала 2023-го владел «АвтоВАЗ», вернулся государству. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрия Костромина.

Санкт-Петербург, который пришёл к нам в конце 2022-го, в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская.

Дмитрий Костромин
  • По данным близкого к российскому производителю источника РБК, завод вернулся в собственность Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). В 2022 году НАМИ получил активы Nissan за «символическую цену» и с опционом обратного выкупа. После его выкупил «АвтоВАЗ» за €1.
  • Три собеседника издания на авторынке говорят, что смена собственника завода необходима «для ухода от санкционных рисков». По словам одного из них, «АвтоВАЗ» «с новым китайским партнёром Chery готовит завод к перезапуску». В дальнейшем предприятие может остаться в госсобственности с организацией контрактной сборки для Chery, либо НАМИ передаст завод китайской стороне в оперативное управление, утверждает источник.
  • В НАМИ, «АвтоВАЗе» и на самом заводе отказались от комментариев. В Минпромторге на момент выхода материала не ответили на запрос РБК.
  • Летом 2023 года на петербургском заводе начали сборку городского кроссовера Lada X-Cross 5. В начале 2024-го глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что всего собрали 170 автомобилей, которые «разошлись по корпоративным клиентам». Тогда же «Автозавод Санкт-Петербург» сообщил о начале выпуска автомобилей под собственным брендом Xcite.

#новости #nissan #автоваз

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11 комментариев
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 Леонид Гнездилов

Основная функция государства - управление пивными и авто заводами. Это если кто не знал.

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Андрей Вечерний

Так и появились Жигули

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Дмитрий Куприянов

За жигуль без жигулевского страшно садиться)

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Вадим Д.
вернулся в госсобственность «для ухода от санкционных рисков»

Прелестно. Поскольку у нас все и вся либо уже под санкциями, либо под этим риском, пора уже всё, включая частную собственность, переводить в государственную.

Даёшь колхозы! Мы же не хотим как в 90-е?!

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S.Capusta

Главный недостаток русской смекалочки, это то, что все санкции можно обойти и всех можно на&бать.
Но за этой мелочью не видится самого главного — что на&бываешь главным образом самого себя, живя одним днем. Здесь и сейчас, без будущего, назад в колхоз...

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Вадим Д.

Именно. Одноразовая жизнь в плохом смысле, без заботы о будущем. "После нас хоть потоп" и прочая.

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Abnatop Sky
В начале 2024-го предприятие объявило о начале сборки автомобилей под собственным брендом Xcite.

.

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Alex GODERATOR

Не отжали, а помогли))))))))))👏🏻👏🏻👏🏻

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Кирилл Артюхов

И как думаете что-то от этого изменится? Минимизировали риски? Хм.. ну посмотрим. Значит ждём новых моделей авто.

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Egor Ka

А зачем уходить от санкций? Они же только на пользу!

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Igor Mylnikov

Не понимаю, зачем выпускать это г-но Чери? Если только его будут раздавать бесплатно пенсионерам, в булошную ездить то да, ладно, при условии что каждый год будут менять на свежий.

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8 комментариев
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