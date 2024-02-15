Минтранс предложил не пускать в аэропорты без билетов на самолёт — ради безопасности Статьи редакции
Такая практика, например, есть в Индии.
- Минтранс подготовил проект постановления, который ужесточает действующие правила безопасности в аэропортах. Документ опубликован на сайте проектов нормативных актов, его общественное обсуждение продлится до 5 марта 2024 года.
- В частности, ведомство предлагает привлечь к охране аэропортов Росгвардию, а также разрешить впускать её сотрудников и работников подразделений транспортной безопасности при исполнении на объекты с оружием.
- Другое предложение — не допускать людей на территорию аэропорта «без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков». Ведомство не указывает, как при этом можно будет покупать билеты в кассах авиакомпаний на территории аэропорта.
- Без билета на самолёт попасть в аэропорт не смогут встречающие и провожающие, пишут «РИА Новости». Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что если инициативу примут, «отзывы граждан будут не очень позитивные». По его словам, есть страны, где в аэропорты не пускают без билетов, но в России «и так максимальные меры безопасности».
- Без билета не пускают в аэропорты в Индии, но, например, в аэропорту Нью-Дели встречающие могут купить билет на вход за 100 рупий (около 110 рублей по курсу ЦБ на 15 февраля 2024 года). Также вход в аэропорт без пропуска запрещён в Ташкенте.
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О да, ведь потенциальный террорист, который ни один день готовил терракт, не может же просто купить билет на нужное время, так?)
Зато в аэропортах появится куча вооруженных людей, это же так безопасно!
Против таких есть довольно банальная защита:
Террорист всегда найдет доступ. Но вот количество людей в аэропорту будет меньше. Благодаря этому:
- проще будет искать
- меньше людей пострадают при теракте.
Авось обшибся
Террорист устроит теракт у рамок на входе, как это сделал на ЖД вокзале в Волгограде.
Клоуны из правительства снова проверяют, схавают ли очередную дичь россияне
Зачем им что-то проверять, когда можно просто принять никого не спрашивая. А если "не схавают", то что тогда? Митинги/протесты/акции? Это все у нас не работает.
Что за бред, о какой безопасности идет речь, у нас же не аэропорты, а террористические базы прям. А если я хочу проводить своего родственника не на обочине у аэропорта, а в комфортных, нормальных условиях!
Советскому человеку комфорт чужд.
Провожаешь до двери такси
А потом очередь на входе из-за таких провожающих. И повышенный спрос на такси. И бардак в зоне прилета из-за встречающих.
Передавая цивилизация. Хотим как в Индии, Пакистане, как Египте или африканской стране. Двигаемся вперед!
А если у меня электронная регистрация и посадочный талон я сам внутри аеропорта распечатываю?
Где получали талон, туда и идите.
Сканируешь посадочный на входе с телефона и приходишь. В чем проблема то?
полетишь электронно
Сохраните электронную версию на телефон.
Тем временем на загнившем западе даже рамок нет на входе
А как они всякие мероприятия проводят! Ни металлоискателей, ни полиции, ни выборочного досмотра.. Дикари, что с них взять.
Шо, и раззуваться не надо?
У нас не хватает только досмотра естественных отверстий при входе в аэропорт. Дважды, естественно.
Не, ну раз в Индии..
Снесите к херам собачьим аэропорты. Нахера нам летать? Мы по старинке - на санях, да пешочком в опорках. Че уж...
Нет ничего лучше плацкарта с божественным миксом ароматов носков, варёных яиц и соленых огурцов.
Мы тут на юго-западе страны уже два года не летаем 🙂
Сейчас неначем и некуда летать. Делайте как угодно, а я жил в райские времена, оказывается
Да, на лет так 50 они точно закончились)))
Будет как в Египте, где каждые пару метров сидит араб и проверяет билет. А хотелось бы как в некоторых европейских аэропортах или киевских Жулянах (хз как сейчас), где и на входе не было рамок. Бесят рамки, бесят проверки, как будто я преступник какой.
Ты и есть преступник для своей страны. Потенциальный. Ибо нефиг летать куда-то. Ишь разлетался. Дома сиди. Выходи только на работу.
А что за европейские аэропорты такие?
Есть конечно в Тивате каком-нибудь такой, но это по причине того, что там 2.5 самолёта в день и весь аэропорт на уровне автовокзала.
В Минске кстати пару лет назад вроде без рамок было.
Ясно. Для того, что бы купить билет в кассе аэропорта - надо будет заплатить на входе.
Прям как в ночном клубе - вначале платишь за вход, потом платишь за напиток.
В напиток ты сразу в нескольких аэропортов страны по акции фри получишь.
Да и с билетами пускать — явно лишнее. А ну как начнут буянить? Или вообще — думать всякое! 😱
А ещё можно сделать, если бизнес классом летишь, одному родственнику можно проводить
не, просто сделают билеты для провожающих. Процентов так за 50 от стоимости билетов улетающих
"а также разрешить впускать её сотрудников и работников подразделений транспортной безопасности при исполнении на объекты с оружием"
Что мешает теперь одеться в униформу и в толпе и суматохе пройти с оружием тем самым небезопасным людям?
Очень аккуратно к системе талонов подводят
скоро на 1/6 без парт-билета/ выездной визы - из концла́геря не выпустят
как в Индии еще можно сделать - даже если билет есть то например часов за 8 моут не пустить - слишком рано.
И проверку можно как в Индии сделать :
1. на входе стоит чувак проверяет билеты
2. через 3 метра стоит еще один проверяет
3. сканер вещей + проверка билетов
4. проверка билетов чтобы пройти на секьюрити
5. Секьюрити + сканер + проверка билетов
6. Проверка билетов на вход в зал на посадку
7. Проверка билетов на посадку
8.Перед выходом из рукава в самолет : проверка билетов + чемоданов
А потом в самолёте, перед выходом из самолёта, перед выходом из аэропорта.
А зачем стоят телевизоры и охранники на территории аэропорта ,просто для красоты ?
Я думаю основная идея не в том, чтобы предотвратить, а в том, чтобы снизить количество людей в аэропорту и соответственно количество жертв из-за давки в случае нештатной ситуации.
В ведомстве как всегда у кого-то мозга нет
Ну так у министера Савельева и нет
"Такая практика, например, есть в Индии". Прокомментирую с экспертной точки зрения, что такая практика может существовать в любой стране третьего мира. К, примеру...
Сделали бы уже так, что бы каждым по билету приезжал отдельный бобик и вез до пункта назначения, мало ли что случится
Извините за...
Кексы
А раньше разве пускали? Всегда были зоны
Как удобно, привез тещу в отпуск отправить. и перед дверьми.. "дальше ты сама тащи чемоданы, нам без билетов нельзя".
При этом в крупных авиахабах, таких как Стамбул и Абу-Даби даже рамок на входе нет. А пассажиропоток там сильно больше.
Другое предложение — не допускать людей на территорию аэропорта «без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков»
то есть они реально думают, что у спланировавших что-то сделать не хватит ума купить самый не дорогой билет?
Если так уж з*ебли людишки - сука, объявите пандемию, да не трахайте мозг
Неужели школьники с фудкортов в аэропорты перебрались...
Конечно, нечего равняться на Европу, то ли дело Индия, можно заодно перейти на рупии, а то их девать некуда.
И в сортир не пускать без гавна в жопе