Транспорт
Евгения Евсеева

Минтранс предложил не пускать в аэропорты без билетов на самолёт — ради безопасности Статьи редакции

Такая практика, например, есть в Индии.

  • Минтранс подготовил проект постановления, который ужесточает действующие правила безопасности в аэропортах. Документ опубликован на сайте проектов нормативных актов, его общественное обсуждение продлится до 5 марта 2024 года.
  • В частности, ведомство предлагает привлечь к охране аэропортов Росгвардию, а также разрешить впускать её сотрудников и работников подразделений транспортной безопасности при исполнении на объекты с оружием.
  • Другое предложение — не допускать людей на территорию аэропорта «без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков». Ведомство не указывает, как при этом можно будет покупать билеты в кассах авиакомпаний на территории аэропорта.
  • Без билета на самолёт попасть в аэропорт не смогут встречающие и провожающие, пишут «РИА Новости». Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что если инициативу примут, «отзывы граждан будут не очень позитивные». По его словам, есть страны, где в аэропорты не пускают без билетов, но в России «и так максимальные меры безопасности».
  • Без билета не пускают в аэропорты в Индии, но, например, в аэропорту Нью-Дели встречающие могут купить билет на вход за 100 рупий (около 110 рублей по курсу ЦБ на 15 февраля 2024 года). Также вход в аэропорт без пропуска запрещён в Ташкенте.

#новости #минтранс #самолёты #аэропорты

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94 комментария
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 Ivan Emelianov

О да, ведь потенциальный террорист, который ни один день готовил терракт, не может же просто купить билет на нужное время, так?)

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Иван Иванов

Зато в аэропортах появится куча вооруженных людей, это же так безопасно!

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Антон Т

Против таких есть довольно банальная защита:

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1 комментарий
Михаил Темпл

Террорист всегда найдет доступ. Но вот количество людей в аэропорту будет меньше. Благодаря этому:
- проще будет искать
- меньше людей пострадают при теракте.

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4 комментария
Виталий

Авось обшибся

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Сергей С.

Террорист устроит теракт у рамок на входе, как это сделал на ЖД вокзале в Волгограде.

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Александр Сырыгин

Клоуны из правительства снова проверяют, схавают ли очередную дичь россияне

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Revenant

Зачем им что-то проверять, когда можно просто принять никого не спрашивая. А если "не схавают", то что тогда? Митинги/протесты/акции? Это все у нас не работает.

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Tony Joke

Что за бред, о какой безопасности идет речь, у нас же не аэропорты, а террористические базы прям. А если я хочу проводить своего родственника не на обочине у аэропорта, а в комфортных, нормальных условиях!

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Невероятный Блондин
в комфортных, нормальных условиях!

Советскому человеку комфорт чужд.

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Михаил Темпл

Провожаешь до двери такси

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Кулек

А потом очередь на входе из-за таких провожающих. И повышенный спрос на такси. И бардак в зоне прилета из-за встречающих.

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Борис Интеграторов

Передавая цивилизация. Хотим как в Индии, Пакистане, как Египте или африканской стране. Двигаемся вперед!

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Влад Шушкевич

А если у меня электронная регистрация и посадочный талон я сам внутри аеропорта распечатываю?

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Maxim Fox

Где получали талон, туда и идите.

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Ivan Mart

Сканируешь посадочный на входе с телефона и приходишь. В чем проблема то?

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15 комментариев
Новорег
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Кирилл Макеев

полетишь электронно

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Revenant

Сохраните электронную версию на телефон.

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7 комментариев
T. Jravolta

Тем временем на загнившем западе даже рамок нет на входе

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S.Capusta

А как они всякие мероприятия проводят! Ни металлоискателей, ни полиции, ни выборочного досмотра.. Дикари, что с них взять.

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Влад Шушкевич

Шо, и раззуваться не надо?
У нас не хватает только досмотра естественных отверстий при входе в аэропорт. Дважды, естественно.

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Сергей Полянин

Не, ну раз в Индии..

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Vlad Ilen

Снесите к херам собачьим аэропорты. Нахера нам летать? Мы по старинке - на санях, да пешочком в опорках. Че уж...

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Revenant

Нет ничего лучше плацкарта с божественным миксом ароматов носков, варёных яиц и соленых огурцов.

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3 комментария
Eddie II

Мы тут на юго-западе страны уже два года не летаем 🙂

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Леонид Гнездилов

Сейчас неначем и некуда летать. Делайте как угодно, а я жил в райские времена, оказывается

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Tigerbrut

Да, на лет так 50 они точно закончились)))

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Zamir Saidov

Будет как в Египте, где каждые пару метров сидит араб и проверяет билет. А хотелось бы как в некоторых европейских аэропортах или киевских Жулянах (хз как сейчас), где и на входе не было рамок. Бесят рамки, бесят проверки, как будто я преступник какой.

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Zloy Marketolog

Ты и есть преступник для своей страны. Потенциальный. Ибо нефиг летать куда-то. Ишь разлетался. Дома сиди. Выходи только на работу.

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Ivan Mart

А что за европейские аэропорты такие?
Есть конечно в Тивате каком-нибудь такой, но это по причине того, что там 2.5 самолёта в день и весь аэропорт на уровне автовокзала.
В Минске кстати пару лет назад вроде без рамок было.

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6 комментариев
Александр Жариков

Ясно. Для того, что бы купить билет в кассе аэропорта - надо будет заплатить на входе.
Прям как в ночном клубе - вначале платишь за вход, потом платишь за напиток.

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Виталий

В напиток ты сразу в нескольких аэропортов страны по акции фри получишь.

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Вадим Д.

Да и с билетами пускать — явно лишнее. А ну как начнут буянить? Или вообще — думать всякое! 😱

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Денис Орехов

А ещё можно сделать, если бизнес классом летишь, одному родственнику можно проводить

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Дмитрий Зима

не, просто сделают билеты для провожающих. Процентов так за 50 от стоимости билетов улетающих

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Maxim Fox

"а также разрешить впускать её сотрудников и работников подразделений транспортной безопасности при исполнении на объекты с оружием"
Что мешает теперь одеться в униформу и в толпе и суматохе пройти с оружием тем самым небезопасным людям?

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Капитан Эчпочмак

Очень аккуратно к системе талонов подводят

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Asf

скоро на 1/6 без парт-билета/ выездной визы - из концла́геря не выпустят

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Ilja V

как в Индии еще можно сделать - даже если билет есть то например часов за 8 моут не пустить - слишком рано.

И проверку можно как в Индии сделать :
1. на входе стоит чувак проверяет билеты
2. через 3 метра стоит еще один проверяет
3. сканер вещей + проверка билетов
4. проверка билетов чтобы пройти на секьюрити
5. Секьюрити + сканер + проверка билетов
6. Проверка билетов на вход в зал на посадку
7. Проверка билетов на посадку
8.Перед выходом из рукава в самолет : проверка билетов + чемоданов

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Депрессивный Опоссум

А потом в самолёте, перед выходом из самолёта, перед выходом из аэропорта.

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1 комментарий
Невероятный Блондин
а также разрешить впускать её сотрудников и работников подразделений транспортной безопасности при исполнении на объекты с оружием.
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Эльчин Ибрагимов

А зачем стоят телевизоры и охранники на территории аэропорта ,просто для красоты ?

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Ivan Mart

Я думаю основная идея не в том, чтобы предотвратить, а в том, чтобы снизить количество людей в аэропорту и соответственно количество жертв из-за давки в случае нештатной ситуации.

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Vick

В ведомстве как всегда у кого-то мозга нет

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Александр Сырыгин

Ну так у министера Савельева и нет

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Виталий

"Такая практика, например, есть в Индии". Прокомментирую с экспертной точки зрения, что такая практика может существовать в любой стране третьего мира. К, примеру...

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Сладкий Бубалех

Сделали бы уже так, что бы каждым по билету приезжал отдельный бобик и вез до пункта назначения, мало ли что случится

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Alexandr Gnatuyk

Извините за...
Кексы

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Тоже хочу

А раньше разве пускали? Всегда были зоны

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Тоже хочу

Как удобно, привез тещу в отпуск отправить. и перед дверьми.. "дальше ты сама тащи чемоданы, нам без билетов нельзя".

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Сергей Полянин

При этом в крупных авиахабах, таких как Стамбул и Абу-Даби даже рамок на входе нет. А пассажиропоток там сильно больше.

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Дмитрий Зима

Другое предложение — не допускать людей на территорию аэропорта «без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков»

то есть они реально думают, что у спланировавших что-то сделать не хватит ума купить самый не дорогой билет?

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Vlad Ilen

Если так уж з*ебли людишки - сука, объявите пандемию, да не трахайте мозг

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Cерж Лапин

Неужели школьники с фудкортов в аэропорты перебрались...

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Indy Pop
Без билета не пускают в аэропорты в Индии, но, например, в аэропорту Нью-Дели встречающие могут купить билет на вход за 100 рупий

Конечно, нечего равняться на Европу, то ли дело Индия, можно заодно перейти на рупии, а то их девать некуда.

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nimda

И в сортир не пускать без гавна в жопе

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