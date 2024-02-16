Запуск высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом потребует почти 2 трлн рублей — Минтранс Статьи редакции
Зато поезда будут ходить каждые 10-15 минут, а время в пути составит 2,15 часа.
- Планы по проекту озвучил министр транспорта Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным. Благодаря запуску высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) поезда будут ходить каждые 10-15 минут. Время поездки между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2,15 часа, Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут, а Москвой и Тверью — 39 минут.
- Первая партия поездов составит 28 штук и потребует 148 млрд рублей инвестиций. Их проектируют с 2020 года, а производить планируют на базе мощностей «Синары» и «Трансмашхолдинга». По словам Савельева, чтобы поставить партию к 2028 году, опытный образец для испытаний следует выпустить уже к 2026-му.
- Этапов строительства будет два: участок «Санкт-Петербург — Зеленоград» и выходы из Москвы. Их стоимость оценивают в 1,75 трлн рублей и 221,5 млрд соответственно. В первом случае предлагают подписать договор с концессионером, во втором — взять деньги из инвестпрограммы РЖД (последние уже вложили около 40 млрд рублей).
- Акционером концессионера станет «ВСМ – Две столицы» — по данным «Контур.Фокуса», компанию зарегистрировали 12 января 2024 года. 100% в ней принадлежат АО «УК ВСМ Две столицы», уставный капитал — 10 млн рублей. По данным «Фонтанки», к соучредителям присоединятся «Москва и Петербург». Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил планы города на участие в финансировании проекта, но деталей пока не раскрыл.
- Обсуждая структуру финансирования, авторы рассматривали разные варианты. В итоге определили, что 218,5 млрд рублей может вложить концессионер, 290 млрд рублей составят облигации пенсионного фонда «Газфонд», а 903,8 млрд выдадут «Сбер», ВТБ и «Газпромбанк» в виде кредитов.
- Также потребуется 609 млрд рублей из госбюджета: 580,6 млрд из Фонда национального благосостояния под 3% годовых с возвратом к 2050 году и 28,5 млрд рублей в виде гранта на выкуп земли. Ещё 299,4 млрд рублей субсидий предложили направить на поддержку работы концессионера в 2028-2038 годах. До 2030 года понадобится «всего» 69,1 млрд от суммы.
- Есть и другие нюансы. Совет директоров РЖД должен включить в 2024 году в инвестпрограмму 8,3 млрд рублей на завершение проектирования и заложить 248,7 млрд рублей на строительство выходов. Правительству же стоит подумать о поправках в Налоговый кодекс: применить нулевой НДС к перевозкам и их организации и пересмотреть ценовое регулирование для пассажиров, поскольку «цена билета будет определять окупаемость проекта».
- Савельев заявил, что участники проекта осознают «отдельные риски», но «эффекты от реализации ВСМ кратно превышают вложенные средства». Общий пассажиропоток маршрута «Москва — Санкт-Петербург» должен вырасти на 35%, до 43,4 млн человек в год, из которых 23 млн придётся именно на ВСМ.
- Грузовое движение благодаря новой магистрали сможет вернуться на «основной ход», что позволит нарастить объём грузов. А авиакомпании, конечно, потеряют 14% пассажиров, так как на ВСМ перейдёт 3,2 млн человек, но смогут перераспределить освободившиеся самолёты на другие направления.
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—- 13 сентября 1991 г. — Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина № 120 «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва». Образовано РАО «Высокоскоростные магистрали».
—- Июль 1993 — президент Б. Ельцин отменил указ «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва».
—- 2006 год - для осуществления проекта «Российские железные дороги» и «Трансмашхолдинг» создана новая компания — ОАО «Скоростные магистрали».
—- 16 марта 2010 года - подписан Указ Президента РФ № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации». Предполагаемые характеристики: протяжённость — 660 км, время прохождения — 2,5 ч, скорость — до 400 км/ч, объёмы перевозок — до 42 пар поездов в сутки и до 14 млн пассажиров в год.
—- 06.2019 года - вице-премьер РФ Максим Акимов предварительно оценил строительство в 1,5 трлн рублей.
—- 02.2024 - поезда будут ходить каждые 10-15 минут. Время поездки между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2,15 часа, Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут, а Москвой и Тверью — 39 минут. Стоимость проекта - 2 трлн рублей.
Ура, круглая цифра - 33 года! Проект в самом расцвете сил.
🤣🤣👌🏻
Ох уж этот Байден, и тут все обоссал
Видимо эти магистрали будут обслуживать города, которые обещал построить Шойгу на прошлых выборах.
https://www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412
))))
У проекта скоро начнётся кризис среднего возраста
А разве москвичи так часто курсируют с Питером? Лучше бы сделали железку на юга или в Сибирь.
В Питере недвижка дешевле и вообще много чего есть, чего у вас нет - поребрик, парадная, кура, шаверма..
Что не сделай, найдется недовольный, кто скажет «а лучше бы…»
Сказка о:
"Запуске высокоскоростной магистрали между Москвой и Югами"
потребует почти 22 трлн рублей!!!
Вот именно, лучше бы до Новосибирска протянули выделенку, пусть бы не такая скоростная была даже
Вот тоже интересно, еще же самолеты хотят ввести, которые летают каждые 15 мин.
Видимо других направлений для развития нет
по М11 круглые сутки летят со скоростью ограничения авто, как правило это 250 км/ч для всякого премиума немецкого, вот если 150 ехать они тебя как стоячего обходят. торопятся, в общем, сообщение есть огого какое между городами
Скорее МСК - Казань
Не полных сапсанов ни разу не видел
да) наоборот конечно чаще, многие Петербуржцы ездят в Москву на деловые встречи и мероприятия )С учетом того что поезда будут ездить каждые 10-15 минут ,каждый сможет в любой момент поехать
Ну посмотрите на табло московских аэропортов и посмотрите куда и сколько летает самолетов. Поток СПБ-МСК самый большой, и при этом стабильный круглый год. Ну и платежеспособные пассажиры есть.
Дороги на Юг и до ЕКБ тоже есть в планах ВСМ. А вот вести ВСМ дальше ЕКБ ну просто бессмысленно при наших расстояниях и плотности населения (да даже обоснованность ВСМ Москва-СПБ под вопросом), самолеты будут намного эффективнее
А разве в Сибири кто-то живёт? На юга в сезон актуальнее
От создателей Лунной базы к 2015 году
Знаменитый эффект распила, после которого начинают вырастать замки в разных частях мира.
Причем с особым цинизмом, присущем новым внешнеэкономическим обстоятельствам )
700км/2ч15м означает что крейсерская скорость паровоза должна быть 360-380 км/ч. Я стесняюсь спросить - какой вагоностроительный завод у нас способен такие производить или госзакупка в КНР по дефолту. 10 составов на благо отчизне в бизнес-плане.
Вопрос на кой буй? Нет такого потока людей, которые туда сюда ездят. И так сапсаны пустые ходят. Ибо билет на часто кататься дорого выходит.
Лучше бы они инфраструктурой в Сибири и на Дальном Востоке занялись.
а что там не так? трубы лежат, газонефть по ним течет. Разве в Сибири еще что-то нужно?
Давно вы видели пустой сапсан?
Это утренний рейс на Питер в понедельник, даже не выходной. 2 места в экономе осталось, попробуйте уехать. И это при наличии десятка альтернатив уехать
Ну как сказать - на праздники вагоны битком и оверпрайс
Сказка о:
"Запуске высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом"
потребует почти 2 трлн рублей!!!
Зато поезда будут ходить каждые 10-15 минут
Недорого совсем, надо ещё что-нибудь построить.
А если, то есть, когда, денег не хватит — новые штрафы и налог на воздух помогут.
недорого, если 80% на освоение пойдет =)
Электричка за два триллиарда. Как тебе такое, Илон.
Ну он поменьше просрал на гиперлупе, а тут таки доведут до релиза
Он когда Гиперлуп презентовал как раз говорил, что он будет в разы дешевле чем электричка в США за 10 триллионов между ЛА и СФ https://www.cnbc.com/2023/05/17/why-californias-high-speed-rail-is-taking-so-long-to-complete.html
Так что Илон явно фигеет от таких цен.
очередные розовые мечты и попил
Самое смешное что деньги то были весь транссиб всм сделать
Запуск высокоскоростной магистрали требует высокоскоростного высасывания бюджетных средств :)
Интересно за сколько времени ожидают отбить?
По мне так это чистой воды 50% как минимум кто-то разделит между собой. Возможно это очередная сказка на которую выделят очередные деньги из бюджета.
Считаю более целесообразней поторопить эти деньги на ремонт туалетов в школах по всей стране, ремонт спортзалов…
Пенсии, зп…. Ну хоть что то пусть уже сделают что бы на этой сверхновой жд мог позволить проехаться каждый житель рф, по карману. С такими успехами можно каждый год рассказывать россиянам как государство хорошо выдяеляет деньги на строительстве музея на марсе
Государство не планирует что то отбивать, есть вещи которые бизнес просто не сможет, при этом они как бы нужны.и всем нужны, насчёт Питер Москва хз,нужны везде, я б с юга гонял тоже в мск за три часа... Но с чего то надо начинать,и 2 столицы наверно экономически максимально оправдано.
а попозже отдадут какому нибудь концессионеру, который вложил три рубля,но без него терминал оплаты не работает
Возник вопрос: У России сейчас нет других задач и денег девать некуда? Какие-то странные приоритеты для России. По-моему Путин должен сделать вывод, что министр транспорта Виталий Савельев идиот, хапуга и предатель
Ну это лучше, чем воевать, например...
Как здорово что в жизни можно делать больше одного дела олновременно
Есть, но возможно это у нас по примеру Китая делается тупо для стимулирования отдельных отраслей экономики.
А сколько откаты составят и сворованное? Неполный рассчет
Всё!
опять дербанить ФНБ собрались😳😳😳
Там дербанить скоро нечего будет.
Там уж осталось-то чуть-чуть. На войну всё прое%ли...
"поезда будут ходить каждые 10-15 минут," а нафига так часто?
На работу без пробок. Ну ты чего?
Востребованность будет бешеная. Нах мне 2 часа трястись в автобусе до Питера, когда за 2 минут долечу
сам отвечу. Просек для чего. Чтобы побольше поездов заказать
Тарифы на электричку подмосковья поднимают уже 2 раза в год и каждый раз выше % инфляции. Чиновники это объясняют так: "Мы же вам МЦД" построили, теперь нам надо окупиться. При том никто не голосовал за этот МЦД, т.к. по факту он никакой пользы не приносит. Чинушы в РФ реализуют свои личные проекты, а раскходы списывают на граждан. Тут будет тоже самое
Ну про МЦД не соглашусь, все-таки возможность поездки на электричке по городскому билету и нормальное расписание, которое позволяет его не учить - это норм. Да и электрички сквозь город, а не до вокзала - тоже норм. Парижский RER за основу взяли видимо.
(здесь должна быть цитата Редшона про москвичей)
10-15 минут? Не знаю почему, но не верится
А главное, зачем?
Утекли фото этого поезда
2 трлн? С Евроклира взыщем.
А новые территории на какие шиши поднимать?
А Сапсан не устраивает уже? Лучше бы за Урал скоростную сделали, хотя бы до Новосиба сначала или Красноярска.
А есть платежеспособный спрос на поездки по ВСМ между Москвой и Новосибом?
Сколько себя помню ее строят)
А, опять влажные фантазии…
Расходимся
Это же отличная новость, порадуемся за прогресс, который ожидает нас. Надо с чего то начинать, а потом уже масштабировать на всю Россию. Такие поезда - это очень удобно. В Китае на таких ездил, при равно цене с билетом на самолет я выбирал поезд. Если это будет реализовано, наша страна будет еще лучше
Да куда уж лучше!?
Элки в Подмосковье порой реже ездят
Интересно
Для ВСМ очень важно, чтобы путь был максимально прямой. Прямее чем текущая дорога построить ничего невозможно. Логично же уже действующую "почти ВСМ" проапгрейдить до полноценной ВСМ, а для грузового и пригородного движения построить обычную ЖД, которой не обязательно быть прямой и дорогой. Много раз задавался вопросом зачем за 2 олимпиарда рублей хотят построить что-то кривое и непонятное. Ответа не получал.
2 триллиона 💀
Обожаю поезда и обожаю самолёты и обожаю говорить на разных языках 😛 говорю уже на 12 языках 🙌🏻🌍