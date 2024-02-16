Транспорт
Полина Лааксо

Запуск высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом потребует почти 2 трлн рублей — Минтранс Статьи редакции

Зато поезда будут ходить каждые 10-15 минут, а время в пути составит 2,15 часа.

Источник фото: «РИА Новости»
  • Планы по проекту озвучил министр транспорта Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным. Благодаря запуску высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) поезда будут ходить каждые 10-15 минут. Время поездки между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2,15 часа, Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут, а Москвой и Тверью — 39 минут.
  • Первая партия поездов составит 28 штук и потребует 148 млрд рублей инвестиций. Их проектируют с 2020 года, а производить планируют на базе мощностей «Синары» и «Трансмашхолдинга». По словам Савельева, чтобы поставить партию к 2028 году, опытный образец для испытаний следует выпустить уже к 2026-му.
  • Этапов строительства будет два: участок «Санкт-Петербург — Зеленоград» и выходы из Москвы. Их стоимость оценивают в 1,75 трлн рублей и 221,5 млрд соответственно. В первом случае предлагают подписать договор с концессионером, во втором — взять деньги из инвестпрограммы РЖД (последние уже вложили около 40 млрд рублей).
  • Акционером концессионера станет «ВСМ – Две столицы» — по данным «Контур.Фокуса», компанию зарегистрировали 12 января 2024 года. 100% в ней принадлежат АО «УК ВСМ Две столицы», уставный капитал — 10 млн рублей. По данным «Фонтанки», к соучредителям присоединятся «Москва и Петербург». Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил планы города на участие в финансировании проекта, но деталей пока не раскрыл.
  • Обсуждая структуру финансирования, авторы рассматривали разные варианты. В итоге определили, что 218,5 млрд рублей может вложить концессионер, 290 млрд рублей составят облигации пенсионного фонда «Газфонд», а 903,8 млрд выдадут «Сбер», ВТБ и «Газпромбанк» в виде кредитов.
  • Также потребуется 609 млрд рублей из госбюджета: 580,6 млрд из Фонда национального благосостояния под 3% годовых с возвратом к 2050 году и 28,5 млрд рублей в виде гранта на выкуп земли. Ещё 299,4 млрд рублей субсидий предложили направить на поддержку работы концессионера в 2028-2038 годах. До 2030 года понадобится «всего» 69,1 млрд от суммы.
  • Есть и другие нюансы. Совет директоров РЖД должен включить в 2024 году в инвестпрограмму 8,3 млрд рублей на завершение проектирования и заложить 248,7 млрд рублей на строительство выходов. Правительству же стоит подумать о поправках в Налоговый кодекс: применить нулевой НДС к перевозкам и их организации и пересмотреть ценовое регулирование для пассажиров, поскольку «цена билета будет определять окупаемость проекта».
  • Савельев заявил, что участники проекта осознают «отдельные риски», но «эффекты от реализации ВСМ кратно превышают вложенные средства». Общий пассажиропоток маршрута «Москва — Санкт-Петербург» должен вырасти на 35%, до 43,4 млн человек в год, из которых 23 млн придётся именно на ВСМ.
  • Грузовое движение благодаря новой магистрали сможет вернуться на «основной ход», что позволит нарастить объём грузов. А авиакомпании, конечно, потеряют 14% пассажиров, так как на ВСМ перейдёт 3,2 млн человек, но смогут перераспределить освободившиеся самолёты на другие направления.

#новости #ржд #железнаядорога

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135 комментариев
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 Сергей Леопольдович

—- 13 сентября 1991 г. — Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина № 120 «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва». Образовано РАО «Высокоскоростные магистрали».
—- Июль 1993 — президент Б. Ельцин отменил указ «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва».
—- 2006 год - для осуществления проекта «Российские железные дороги» и «Трансмашхолдинг» создана новая компания — ОАО «Скоростные магистрали».
—- 16 марта 2010 года - подписан Указ Президента РФ № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации». Предполагаемые характеристики: протяжённость — 660 км, время прохождения — 2,5 ч, скорость — до 400 км/ч, объёмы перевозок — до 42 пар поездов в сутки и до 14 млн пассажиров в год.
—- 06.2019 года - вице-премьер РФ Максим Акимов предварительно оценил строительство в 1,5 трлн рублей.
—- 02.2024 - поезда будут ходить каждые 10-15 минут. Время поездки между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2,15 часа, Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут, а Москвой и Тверью — 39 минут. Стоимость проекта - 2 трлн рублей.
Ура, круглая цифра - 33 года! Проект в самом расцвете сил.

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Galina Shvets

🤣🤣👌🏻

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Андрей Вечерний

Ох уж этот Байден, и тут все обоссал

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1 комментарий
S.Capusta

Видимо эти магистрали будут обслуживать города, которые обещал построить Шойгу на прошлых выборах.

https://www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412

Сергей Шойгу — о новых городах в Сибири. Полная…
Исполнительная дирекция Русского географического общества передала письменные ответы Сергея Шойгу…
www.rbc.ru
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Борис Горобец

))))

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Максим Степанов

У проекта скоро начнётся кризис среднего возраста

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Владимир Орехов

А разве москвичи так часто курсируют с Питером? Лучше бы сделали железку на юга или в Сибирь.

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Вася Пражкин

В Питере недвижка дешевле и вообще много чего есть, чего у вас нет - поребрик, парадная, кура, шаверма..

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2 комментария
Андрей Панов

Что не сделай, найдется недовольный, кто скажет «а лучше бы…»

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10 комментариев
Премудрый пискарь

Сказка о:
"Запуске высокоскоростной магистрали между Москвой и Югами"
потребует почти 22 трлн рублей!!!

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Egor Chusov

Вот именно, лучше бы до Новосибирска протянули выделенку, пусть бы не такая скоростная была даже

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6 комментариев
Родион Версов

Вот тоже интересно, еще же самолеты хотят ввести, которые летают каждые 15 мин.
Видимо других направлений для развития нет

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3 комментария
Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

по М11 круглые сутки летят со скоростью ограничения авто, как правило это 250 км/ч для всякого премиума немецкого, вот если 150 ехать они тебя как стоячего обходят. торопятся, в общем, сообщение есть огого какое между городами

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11 комментариев
Евгений Кирьянов

Скорее МСК - Казань

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Adol Christin

Не полных сапсанов ни разу не видел

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Виталий Ермилов

да) наоборот конечно чаще, многие Петербуржцы ездят в Москву на деловые встречи и мероприятия )С учетом того что поезда будут ездить каждые 10-15 минут ,каждый сможет в любой момент поехать

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5 комментариев
Таир Бакиев

Ну посмотрите на табло московских аэропортов и посмотрите куда и сколько летает самолетов. Поток СПБ-МСК самый большой, и при этом стабильный круглый год. Ну и платежеспособные пассажиры есть.
Дороги на Юг и до ЕКБ тоже есть в планах ВСМ. А вот вести ВСМ дальше ЕКБ ну просто бессмысленно при наших расстояниях и плотности населения (да даже обоснованность ВСМ Москва-СПБ под вопросом), самолеты будут намного эффективнее

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8 комментариев
Сан Саныч

А разве в Сибири кто-то живёт? На юга в сезон актуальнее

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Eddie II
каждые 10-15 минут, а время в пути составит 2,15 часа

От создателей Лунной базы к 2015 году

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Вася Пражкин
эффекты от реализации ВСМ кратно превышают вложенные средства

Знаменитый эффект распила, после которого начинают вырастать замки в разных частях мира.

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Точка Лагранжа

Причем с особым цинизмом, присущем новым внешнеэкономическим обстоятельствам )
700км/2ч15м означает что крейсерская скорость паровоза должна быть 360-380 км/ч. Я стесняюсь спросить - какой вагоностроительный завод у нас способен такие производить или госзакупка в КНР по дефолту. 10 составов на благо отчизне в бизнес-плане.

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6 комментариев
Станислав

Вопрос на кой буй? Нет такого потока людей, которые туда сюда ездят. И так сапсаны пустые ходят. Ибо билет на часто кататься дорого выходит.

Лучше бы они инфраструктурой в Сибири и на Дальном Востоке занялись.

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Дмитрий Зима

а что там не так? трубы лежат, газонефть по ним течет. Разве в Сибири еще что-то нужно?

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2 комментария
Adol Christin

Давно вы видели пустой сапсан?
Это утренний рейс на Питер в понедельник, даже не выходной. 2 места в экономе осталось, попробуйте уехать. И это при наличии десятка альтернатив уехать

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2 комментария
Максим Степанов

Ну как сказать - на праздники вагоны битком и оверпрайс

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Премудрый пискарь

Сказка о:
"Запуске высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом"
потребует почти 2 трлн рублей!!!

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Aina Timo / wdroid.net

Зато поезда будут ходить каждые 10-15 минут

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Вадим Д.

Недорого совсем, надо ещё что-нибудь построить.
А если, то есть, когда, денег не хватит — новые штрафы и налог на воздух помогут.

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Asf

недорого, если 80% на освоение пойдет =)

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1 комментарий
Чечёточник

Электричка за два триллиарда. Как тебе такое, Илон.

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Adol Christin

Ну он поменьше просрал на гиперлупе, а тут таки доведут до релиза

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Таир Бакиев

Он когда Гиперлуп презентовал как раз говорил, что он будет в разы дешевле чем электричка в США за 10 триллионов между ЛА и СФ https://www.cnbc.com/2023/05/17/why-californias-high-speed-rail-is-taking-so-long-to-complete.html

Так что Илон явно фигеет от таких цен.

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неформат

очередные розовые мечты и попил

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T. Jravolta

Самое смешное что деньги то были весь транссиб всм сделать

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Anton Okhrimenko

Запуск высокоскоростной магистрали требует высокоскоростного высасывания бюджетных средств :)

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Зигмунд Джо

Интересно за сколько времени ожидают отбить?
По мне так это чистой воды 50% как минимум кто-то разделит между собой. Возможно это очередная сказка на которую выделят очередные деньги из бюджета.
Считаю более целесообразней поторопить эти деньги на ремонт туалетов в школах по всей стране, ремонт спортзалов…
Пенсии, зп…. Ну хоть что то пусть уже сделают что бы на этой сверхновой жд мог позволить проехаться каждый житель рф, по карману. С такими успехами можно каждый год рассказывать россиянам как государство хорошо выдяеляет деньги на строительстве музея на марсе

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Sergey Takzhanov

Государство не планирует что то отбивать, есть вещи которые бизнес просто не сможет, при этом они как бы нужны.и всем нужны, насчёт Питер Москва хз,нужны везде, я б с юга гонял тоже в мск за три часа... Но с чего то надо начинать,и 2 столицы наверно экономически максимально оправдано.
а попозже отдадут какому нибудь концессионеру, который вложил три рубля,но без него терминал оплаты не работает

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1 комментарий
Тоже хочу

Возник вопрос: У России сейчас нет других задач и денег девать некуда? Какие-то странные приоритеты для России. По-моему Путин должен сделать вывод, что министр транспорта Виталий Савельев идиот, хапуга и предатель

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Denkotovskiy

Ну это лучше, чем воевать, например...

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Adol Christin

Как здорово что в жизни можно делать больше одного дела олновременно

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Таир Бакиев

Есть, но возможно это у нас по примеру Китая делается тупо для стимулирования отдельных отраслей экономики.

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3 комментария
Доктор Шкутко

А сколько откаты составят и сворованное? Неполный рассчет

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Премудрый пискарь

Всё!

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Борис Горобец

опять дербанить ФНБ собрались😳😳😳

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Бормотун

Там дербанить скоро нечего будет.

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Denkotovskiy

Там уж осталось-то чуть-чуть. На войну всё прое%ли...

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Тоже хочу

"поезда будут ходить каждые 10-15 минут," а нафига так часто?

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Невероятный Блондин

На работу без пробок. Ну ты чего?

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1 комментарий
Adol Christin

Востребованность будет бешеная. Нах мне 2 часа трястись в автобусе до Питера, когда за 2 минут долечу

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1 комментарий
Тоже хочу

сам отвечу. Просек для чего. Чтобы побольше поездов заказать

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Тоже хочу

Тарифы на электричку подмосковья поднимают уже 2 раза в год и каждый раз выше % инфляции. Чиновники это объясняют так: "Мы же вам МЦД" построили, теперь нам надо окупиться. При том никто не голосовал за этот МЦД, т.к. по факту он никакой пользы не приносит. Чинушы в РФ реализуют свои личные проекты, а раскходы списывают на граждан. Тут будет тоже самое

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Denkotovskiy

Ну про МЦД не соглашусь, все-таки возможность поездки на электричке по городскому билету и нормальное расписание, которое позволяет его не учить - это норм. Да и электрички сквозь город, а не до вокзала - тоже норм. Парижский RER за основу взяли видимо.

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3 комментария
Слегка Придурковатый

(здесь должна быть цитата Редшона про москвичей)

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Тот самый чел

10-15 минут? Не знаю почему, но не верится

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Тоже хочу

А главное, зачем?

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Тоже хочу

Утекли фото этого поезда

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Игорь Алакчеев

2 трлн? С Евроклира взыщем.

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Денис Демидов

А новые территории на какие шиши поднимать?

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Den Az
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Елена Аверина

А Сапсан не устраивает уже? Лучше бы за Урал скоростную сделали, хотя бы до Новосиба сначала или Красноярска.

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Таир Бакиев

А есть платежеспособный спрос на поездки по ВСМ между Москвой и Новосибом?

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Markus108

Сколько себя помню ее строят)

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Невероятный Блондин
По словам Савельева, чтобы поставить партию к 2028 году, опытный образец для испытаний следует выпустить уже к 2026-му.

А, опять влажные фантазии…

Расходимся

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Павел К

Это же отличная новость, порадуемся за прогресс, который ожидает нас. Надо с чего то начинать, а потом уже масштабировать на всю Россию. Такие поезда - это очень удобно. В Китае на таких ездил, при равно цене с билетом на самолет я выбирал поезд. Если это будет реализовано, наша страна будет еще лучше

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шатал устоев

Да куда уж лучше!?

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Андрей Захаров

Элки в Подмосковье порой реже ездят
Интересно

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EpiSH

Для ВСМ очень важно, чтобы путь был максимально прямой. Прямее чем текущая дорога построить ничего невозможно. Логично же уже действующую "почти ВСМ" проапгрейдить до полноценной ВСМ, а для грузового и пригородного движения построить обычную ЖД, которой не обязательно быть прямой и дорогой. Много раз задавался вопросом зачем за 2 олимпиарда рублей хотят построить что-то кривое и непонятное. Ответа не получал.

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Your very own fear

2 триллиона 💀

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Супер лингвист 12 языков

Обожаю поезда и обожаю самолёты и обожаю говорить на разных языках 😛 говорю уже на 12 языках 🙌🏻🌍

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132 комментария
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