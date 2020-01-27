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Транспорт
Лиана Липанова
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General Motors потратит $2,2 млрд на переоснащение завода в Детройте под производство электромобилей Материал редакции

Производство начнётся во второй половине 2021 года.

13 комментариев
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Сборочный завод General Motors в Детройте станет первым предприятием автопроизводителя, выпускающим только электромобили и аккумуляторы для них, сообщает Forbes со ссылкой на компанию. Это обойдётся GM в $2,2 млрд.

На заводе будут производить электрические пикапы, внедорожники и недавно анонсированный беспилотный автомобиль Cruise Origin. Производство начнётся во второй половине 2021 года, рассказали в компании.

Завод открылся в 1985 году. Сейчас на нём работает 900 сотрудников в одну смену. На заводе собирают CT6 и Chevrolet Impala, но их производство закроется в ближайшие недели, пишет издание. После переоборудования завода на нём смогут работать 2,2 тысячи человек в несколько смен, утверждает Forbes.

В начале января 2020 года источники The Wall Street Journal сообщали, что General Motors возобновит продажу Hummer в начале 2022 года. Теперь пикап будет полностью электрическим, говорили собеседники издания.

#новость #generalmotors

Транспорт
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13 комментариев
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John Klaim

2

Put your hands up for Detroit! © (Федя Легранд)

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Дима Медведь

1

А знаете почему в Детройте ? Арендная плата гораздо ниже.

Do you know why in Detroit? Rent is much lower

Ответить

Nik S

Дима
3

А вдруг эту новость еще и китайцы читают?

Ответить

Nik S

Дима
0

Потому что там уже есть завод, это всегда дешевле чем другой новый строить

Ответить

евгений аношин

Nik
0

С чего бы? Стоимость стен и коммуникаций против демонтажа оборудования, реконструкции и наладки нового конвеера с ограничениями... 

Ответить

Viktor Kutolkin

1

Столько лет вкладывали в Volt, Bolt, довели до ума и как только они стали приемлимыми и понятными для владения, все бросили, а от планов отказались. А теперь давайте обратно.

Сегодняшняя же статья на vc.ru:
"Я родом из среды, где если вы видите змею, вы убиваете её. В GM, если вы видите змею, первым делом вы должны нанять консультанта по змеям. Затем вы формируете комитет по змеям и обсуждаете это в течение пары лет.

Наиболее вероятный курс действий — ничего не делать. Вы полагаете, что змея ещё никого не укусила, поэтому просто позволяете ей ползать по заводскому полу.

Росс Перо из интервью журналу Fortune"
https://vc.ru/story/102426-prinimat-menedzherov-voennyh-stavit-klienta-na-pervoe-mesto-i-ne-zabyvat-o-seme-principy-vedeniya-biznesa-rossa-pero

Ответить

Nik S

0

Отличный набор там ожидается, электро хаммер и такси без водителя, первое вообще не понимаю кому надо, а для полного self diving taxi думаю инфраструктура еще не будет готова в ближайши
е пару лет

Ответить

Иван Кошкин

0

 Берем акции GM?

Ответить

Nik S

Иван
0

Ну это все же не гигафактори, пока GM только тратят на теоретическую перспективу 

Ответить

John Klaim

Иван
0

Разумнее было бы инвестировать в производства новых АКБ, к примеру на технологии Li—CO₂ и смежных..

Ответить

Georgy Borisov

0

Развитие электромобилей и зелёной энергетики в первой половине XXI века обрушили цены на нефть, ликвидировав все петрократии - уродливые диктаторские режимы, опирающиеся на торговлю нефтью. 😇

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Igor Kachura

Georgy
0

А где вы видите обрушение цен на нефть?

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Nik S

Georgy
0

Вангуете сэр?)

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