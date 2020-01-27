Производство начнётся во второй половине 2021 года.

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Сборочный завод General Motors в Детройте станет первым предприятием автопроизводителя, выпускающим только электромобили и аккумуляторы для них, сообщает Forbes со ссылкой на компанию. Это обойдётся GM в $2,2 млрд.

На заводе будут производить электрические пикапы, внедорожники и недавно анонсированный беспилотный автомобиль Cruise Origin. Производство начнётся во второй половине 2021 года, рассказали в компании.

Завод открылся в 1985 году. Сейчас на нём работает 900 сотрудников в одну смену. На заводе собирают CT6 и Chevrolet Impala, но их производство закроется в ближайшие недели, пишет издание. После переоборудования завода на нём смогут работать 2,2 тысячи человек в несколько смен, утверждает Forbes.