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Производство начнётся во второй половине 2021 года.
Сборочный завод General Motors в Детройте станет первым предприятием автопроизводителя, выпускающим только электромобили и аккумуляторы для них, сообщает Forbes со ссылкой на компанию. Это обойдётся GM в $2,2 млрд.
На заводе будут производить электрические пикапы, внедорожники и недавно анонсированный беспилотный автомобиль Cruise Origin. Производство начнётся во второй половине 2021 года, рассказали в компании.
Завод открылся в 1985 году. Сейчас на нём работает 900 сотрудников в одну смену. На заводе собирают CT6 и Chevrolet Impala, но их производство закроется в ближайшие недели, пишет издание. После переоборудования завода на нём смогут работать 2,2 тысячи человек в несколько смен, утверждает Forbes.
В начале января 2020 года источники The Wall Street Journal сообщали, что General Motors возобновит продажу Hummer в начале 2022 года. Теперь пикап будет полностью электрическим, говорили собеседники издания.
А знаете почему в Детройте ? Арендная плата гораздо ниже.
Do you know why in Detroit? Rent is much lower
С чего бы? Стоимость стен и коммуникаций против демонтажа оборудования, реконструкции и наладки нового конвеера с ограничениями...
Столько лет вкладывали в Volt, Bolt, довели до ума и как только они стали приемлимыми и понятными для владения, все бросили, а от планов отказались. А теперь давайте обратно.
Сегодняшняя же статья на vc.ru:
"Я родом из среды, где если вы видите змею, вы убиваете её. В GM, если вы видите змею, первым делом вы должны нанять консультанта по змеям. Затем вы формируете комитет по змеям и обсуждаете это в течение пары лет.
Наиболее вероятный курс действий — ничего не делать. Вы полагаете, что змея ещё никого не укусила, поэтому просто позволяете ей ползать по заводскому полу.
Росс Перо из интервью журналу Fortune"
https://vc.ru/story/102426-prinimat-menedzherov-voennyh-stavit-klienta-na-pervoe-mesto-i-ne-zabyvat-o-seme-principy-vedeniya-biznesa-rossa-pero
Отличный набор там ожидается, электро хаммер и такси без водителя, первое вообще не понимаю кому надо, а для полного self diving taxi думаю инфраструктура еще не будет готова в ближайши
е пару лет
Берем акции GM?
Разумнее было бы инвестировать в производства новых АКБ, к примеру на технологии Li—CO₂ и смежных..
Развитие электромобилей и зелёной энергетики в первой половине XXI века обрушили цены на нефть, ликвидировав все петрократии - уродливые диктаторские режимы, опирающиеся на торговлю нефтью. 😇
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