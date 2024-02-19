Транспорт
Маша Цепелева

Минтранс решил обязать регионы проектировать дорожки и стоянки для электросамокатов во время ремонта дорог Статьи редакции

Так ведомство хочет повысить безопасность дорожного движения без дополнительных затрат бюджета.

  • Министерство транспорта опубликовало проект изменений в правила организации дорожного движения.
  • По нему регионы обяжут «обосновывать решения» по развитию инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ, к ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и аналогичные устройства) и создавать для них «благоприятные условия». Об этом пишет «Коммерсантъ».
  • В документе указано, что в проектах организации дорожного движения при ремонте или строительстве дорог должны быть предложения по велодорожкам и местам для стоянки СИМ. Также Минтранс предлагает составить список мест со стоянками и станциями проката с указанием размера площадки и способа парковки.
  • В пояснительной записке Минтранс отмечает, что на начало 2023 года в прокате находилось почти 192 тысячи СИМ, а в розницу в 2020–2022 годах продано 540 тысяч устройств. Ассоциация операторов микромобильности оценила парк кикшеринга на конец 2023 года в 300 тысяч штук.
  • Также ведомство указало, что в 2023 году выросло число аварий с самокатами на 215% год к году, количество погибших увеличилось на 63%. Больше всего аварий зафиксировано в Москве, Тюменской области, Санкт-Петербурге.
  • В России обустроено только 5000 км велодорожек, по которым можно ездить на СИМ. Из них около 500 км в Москве и 150 км в Санкт-Петербурге, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Она добавила, что этого «очень мало», но обычно регионы говорят, что денег на новые дорожки нет.
  • Если совмещать обустройство дорожек с текущим ремонтом дорог и благоустройством улиц, то затраты будут минимальными, считает Евгений Литвин, сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» по пересмотру нормативно правовых актов. В пояснительной записке к приказу Минтранса сказано, что его реализация не потребует выделения средств из бюджета.
Фото ТАСС

#новости #электросамокаты

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 RegularCustomer

Будущее за электросамокатами

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nochnoy.ru

За электроснегоходами

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Продюсер душнила

Инициатива хорошая так то

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Запопу Кусь

Дико опасная штука. Идёшь себе, и тут сзади, в 10 сантиметрах от тебя, проносится какой-нибудь придурок на скорости 50 км/час. И ты понимаешь что если бы ты случайно сделала шаг в сторону то умерла бы или осталась бы инвалидом. 😱💀

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Владимир Орехов

На дорогах больше лицензированных дураков.

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Вадим Д.
повысить безопасность дорожного движения без дополнительных затрат бюджета

Так или иначе, тяготы лягут на плечи граждан.

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VC комментатор

Ну а на кого еще. Все всегда оплачивают граждане. Но новость хорошая

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Тимофей Измайлов

Пилить деньги на обычных дорогах стало скучно, добавили еще и эти

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Big Muzzy
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Я сказал свое имя машине

Да не может быть!

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Станислав Кочергин

Нифига как они теперь внедряются в нашу жизнь. Даже что-то заставлять могут

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Слегка Придурковатый

Электропомойки запрещать надо, а не отщипывать в их пользу пространство за счёт тротуаров (а за счёт них и будут, стопудова). В итоге хуже всем будет пешеходам.

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Дмитрий

А места под киоски с тыквенным латте?

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10 комментариев
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