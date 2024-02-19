Минтранс решил обязать регионы проектировать дорожки и стоянки для электросамокатов во время ремонта дорог Статьи редакции
Так ведомство хочет повысить безопасность дорожного движения без дополнительных затрат бюджета.
- Министерство транспорта опубликовало проект изменений в правила организации дорожного движения.
- По нему регионы обяжут «обосновывать решения» по развитию инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ, к ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и аналогичные устройства) и создавать для них «благоприятные условия». Об этом пишет «Коммерсантъ».
- В документе указано, что в проектах организации дорожного движения при ремонте или строительстве дорог должны быть предложения по велодорожкам и местам для стоянки СИМ. Также Минтранс предлагает составить список мест со стоянками и станциями проката с указанием размера площадки и способа парковки.
- В пояснительной записке Минтранс отмечает, что на начало 2023 года в прокате находилось почти 192 тысячи СИМ, а в розницу в 2020–2022 годах продано 540 тысяч устройств. Ассоциация операторов микромобильности оценила парк кикшеринга на конец 2023 года в 300 тысяч штук.
- Также ведомство указало, что в 2023 году выросло число аварий с самокатами на 215% год к году, количество погибших увеличилось на 63%. Больше всего аварий зафиксировано в Москве, Тюменской области, Санкт-Петербурге.
- В России обустроено только 5000 км велодорожек, по которым можно ездить на СИМ. Из них около 500 км в Москве и 150 км в Санкт-Петербурге, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Она добавила, что этого «очень мало», но обычно регионы говорят, что денег на новые дорожки нет.
- Если совмещать обустройство дорожек с текущим ремонтом дорог и благоустройством улиц, то затраты будут минимальными, считает Евгений Литвин, сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» по пересмотру нормативно правовых актов. В пояснительной записке к приказу Минтранса сказано, что его реализация не потребует выделения средств из бюджета.
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Будущее за электросамокатами
За электроснегоходами
Инициатива хорошая так то
Дико опасная штука. Идёшь себе, и тут сзади, в 10 сантиметрах от тебя, проносится какой-нибудь придурок на скорости 50 км/час. И ты понимаешь что если бы ты случайно сделала шаг в сторону то умерла бы или осталась бы инвалидом. 😱💀
На дорогах больше лицензированных дураков.
Так или иначе, тяготы лягут на плечи граждан.
Ну а на кого еще. Все всегда оплачивают граждане. Но новость хорошая
Пилить деньги на обычных дорогах стало скучно, добавили еще и эти
Да не может быть!
Нифига как они теперь внедряются в нашу жизнь. Даже что-то заставлять могут
Электропомойки запрещать надо, а не отщипывать в их пользу пространство за счёт тротуаров (а за счёт них и будут, стопудова). В итоге хуже всем будет пешеходам.
А места под киоски с тыквенным латте?