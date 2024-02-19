Калининградский «Автотор» показал первый электромобиль под своим брендом «Амберавто» Статьи редакции
Компания собирается выпустить линейку электрокаров под этой маркой.
- Производитель анонсировал модель А5 — электроседан с запасом хода 520 км на полном заряде, который выпускается в сотрудничестве с «иностранным партнёром». Его компания не называет.
- Мощность двигателя — 160 л.с., габариты автомобиля — 4675 х 1835 x 1480 мм, колёсная база — 2750 мм. Telegram-канал «Автопоток» пишет, что A5 — это «переименованная версия китайского JMEV Yi от JMC».
- В «Автоторе» отметили, что модель «адаптирована для эксплуатации в условиях российского климата, прошла сертификацию и включена в программу глубокой локализации производства».
- Первые электромобили собрали на заводе в Калининграде в конце 2023 года. Для выпуска машины компания планирует использовать «максимальное количество локализованных компонентов». Производство деталей собираются запустить на новых заводах предприятия, первые из которых заработают в 2024 году.
- Первую партию электромобилей «Автотор» хочет реализовать в Калининградской области. Поступят ли эти машины в открытую продажу и по какой цене, компания не уточнила.
- «Автотор» официально представил бренд «Амберавто», под которым будет выпускать электромобили, в начале февраля 2024 года. В основе линейки — двух- и четырёхместные компактные машины. Тогда же производитель предствил бренд для линейки коммерческих машин («Амбертрак») и начал производство четырёх моделей.
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Наконец-то встали с колен.
Да встали встали, напомни, кто Опель нам в лохматых 2000-х запретил купить? ну когда еще трава зеленая была?
Комментарий удален модератором
Без субсидий не обошлось)
Зачем ты стояла на коленях, тебя кто-то принуждал, насилуя? Обратись в полицию, так нельзя терпеть и жить, бедолажья голова:(
Почему в электромобиле вместо переднего багажника какая-то хуйня из трубочек я ящичков.
Это гравицапа
Ну не все влезло под раму ;) судя по вентилятору колхоз какой то ???
Может быть это генератор чтобы бензином можно было заправлять. Для наших условий то что нужно. 👍💁♀️
Потому что база у авто - бензиновая, а электродвиж под нее адаптирован. У чистых разработанных с нуля электричек по другому будет
Толстовато. Особенно от адепта Эппла. Кек.
Русская тесла, получается?
Хуесла, если только😅
Почему в России нет нормальных автодизайнеров? А потому что все как всегда украли и бюджета осталось на говнище. Как Карл можно было поставить в это ведро такой маломощный двигатель? А потому, что все делается не для того, чтобы люди покупали наше, а для того чтобы таможня собирала дармовые таможенные сборы с иномарок так как это дает бюджету нааамного больше денег, чем все внутренние говнофирмы
Вы новость вообще читали?
Есть, но они в РФ не работают )
Стоит такой автомобиль 3,5 млн
а через два года эксплуатации он сколько будет стоить?
Круто! 👍 Умеют если хотят. 🚘
Согласен, на первый взгляд тут получше шильдик выглядит, чем на том же Москвиче-3 (что, конечно, не отменяет того, что и они, шильдики, высоковероятно делаются тоже в Китае).
Вообще не выкупаю почему они схватились за электрички. Похоже, их тупо проще производить? Субсидии от гос-ва выше? Больше имиджевых очков для очковтирателей?
Там, наверху, сидят люди, которые о будущем заботятся. Экология, вот это всё. Или ты сомневаешься? Не иноагент ли ты часом?
Зачем
что бы не закрывать завод на котором собирались БМВ (и будут собираться в будущем).
Зачем убогие неймеры добавили слово Авто в название? Они могли назвать просто Амбер и сделать стилизованную букву А, типа такого.
Да и само "Автотор" тоже блевотное
Назвали бы тогда просто Янтарь, если уж так хотели русское название. Пиндосы же не боятся называть компании простыми словами типо Яблоко или Оракул. А то получилось английское слово Amber русскими буквами и при этом схожее с Амбар - это колхоз какой-то...
Ну, Facebook* вначале тоже с The был :)
* ну, вы поняли
Чтобы все сразу поняли что это авто, а не тостер)
Т.е. Вы сейчас оскорбили Acura, предлагая прикрепить их значок на авто из статьи?
На вид — копия https://en.m.wikipedia.org/wiki/JMEV_Yi
Об этом и написано в тексте.
Очередной линь хуйлунь под иностранным соусом
Тесла 2.0 даже дизайн такой же
Ну объективно фары от Лексуса
Дизайн не на теслу смахивает, а на новый сяоми кар
Какой то китаец наверное ? Также как и с москвичём ???
Да неееее
Да неееее
Не, ну согласитесь, что лого-то лучше стал. Было невзрачное хуй пойми что - то ли "Ш", то ли "Е", то ли "IU" (или даже "LU"), то ли вообще что-то на китайском или звероящерском. А стало очень даже понятно всему прогрессивному человечеству: "АА".
Такъ победим!
На китайском сайте умеют снимать автомобили. Там красивые ракурсы.
В статье приведены какие-то другие.
Выглядит как Instagram* vs real-life.
* ну, вы поняли
Цена будет как у Теслы в России?!
Амбаравто
не называет потому, что не может выговорить
Амбреавто
"включена в программу глубокой локализации производства"
Очень важно, что локализация именно глубокая
Какой глубокий комментарий))
А если без шуток: этож электричка от Рено, судя по всему, на базе каких то новых меганов, но перевешено на электротягу, запчасти от которых есть что по Европе, что в Азии, что в Китае, т.е. проблем локализовать производство нет)
Вполне могли где то надыбать болванки для деталей
Сфоткайте дурака кто купит такое
ну "москвичи" ж по 3.5 ляма берут. возьмут и это
Это тогаз?
Амбрэ - авто
Дайте я предскажу, что через год скажет гендир Автотора:
- Мы за год произвели 10 тыс., а для безубыточности нам нужно 40. Если государство не поддержит, то закроемся скоро.
У государства к тому времени денег уже совсем будет в обрез и Автотор пойдет по миру.
Great Super 偉大的 Grande Excelente Großartig Loistava महान् عظيم Bonege Здорово 😄👍
«Умеравто»