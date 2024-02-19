Транспорт
Таня Боброва

Калининградский «Автотор» показал первый электромобиль под своим брендом «Амберавто» Статьи редакции

Компания собирается выпустить линейку электрокаров под этой маркой.

Фото здесь и далее: «Автотор»
  • Производитель анонсировал модель А5 — электроседан с запасом хода 520 км на полном заряде, который выпускается в сотрудничестве с «иностранным партнёром». Его компания не называет.
  • Мощность двигателя — 160 л.с., габариты автомобиля — 4675 х 1835 x 1480 мм, колёсная база — 2750 мм. Telegram-канал «Автопоток» пишет, что A5 — это «переименованная версия китайского JMEV Yi от JMC».
  • В «Автоторе» отметили, что модель «адаптирована для эксплуатации в условиях российского климата, прошла сертификацию и включена в программу глубокой локализации производства».
  • Первые электромобили собрали на заводе в Калининграде в конце 2023 года. Для выпуска машины компания планирует использовать «максимальное количество локализованных компонентов». Производство деталей собираются запустить на новых заводах предприятия, первые из которых заработают в 2024 году.
  • Первую партию электромобилей «Автотор» хочет реализовать в Калининградской области. Поступят ли эти машины в открытую продажу и по какой цене, компания не уточнила.
  • «Автотор» официально представил бренд «Амберавто», под которым будет выпускать электромобили, в начале февраля 2024 года. В основе линейки — двух- и четырёхместные компактные машины. Тогда же производитель предствил бренд для линейки коммерческих машин («Амбертрак») и начал производство четырёх моделей.

#новости #автотор

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78 комментариев
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 Zloy Marketolog
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Приятель

Ежемесячный платеж two hundred bucks для ♂BOY NEXT DOOR♂

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Анна Мурадова

Наконец-то встали с колен.

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Nikolay Vavilov

Да встали встали, напомни, кто Опель нам в лохматых 2000-х запретил купить? ну когда еще трава зеленая была?

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Комментарий удален модератором

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Alter Ego

Без субсидий не обошлось)

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Иван Да Марья

Зачем ты стояла на коленях, тебя кто-то принуждал, насилуя? Обратись в полицию, так нельзя терпеть и жить, бедолажья голова:(

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Невероятный Блондин

Почему в электромобиле вместо переднего багажника какая-то хуйня из трубочек я ящичков.

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Mikhail Medvedev

Это гравицапа

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OZZ

Ну не все влезло под раму ;) судя по вентилятору колхоз какой то ???

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Запопу Кусь

Может быть это генератор чтобы бензином можно было заправлять. Для наших условий то что нужно. 👍💁‍♀️

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Антошка Гармошка

Потому что база у авто - бензиновая, а электродвиж под нее адаптирован. У чистых разработанных с нуля электричек по другому будет

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Слегка Придурковатый

Толстовато. Особенно от адепта Эппла. Кек.

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Григорий Ефремов

Русская тесла, получается?

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J K

Хуесла, если только😅

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Andrei Smirnoff

Почему в России нет нормальных автодизайнеров? А потому что все как всегда украли и бюджета осталось на говнище. Как Карл можно было поставить в это ведро такой маломощный двигатель? А потому, что все делается не для того, чтобы люди покупали наше, а для того чтобы таможня собирала дармовые таможенные сборы с иномарок так как это дает бюджету нааамного больше денег, чем все внутренние говнофирмы

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Максим Ефимов

Вы новость вообще читали?

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9 комментариев
Константин Сулугуни

Есть, но они в РФ не работают )

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Вит Вит

Стоит такой автомобиль 3,5 млн

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Иван Хаманн

а через два года эксплуатации он сколько будет стоить?

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1 комментарий
Запопу Кусь

Круто! 👍 Умеют если хотят. 🚘

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Слегка Придурковатый

Согласен, на первый взгляд тут получше шильдик выглядит, чем на том же Москвиче-3 (что, конечно, не отменяет того, что и они, шильдики, высоковероятно делаются тоже в Китае).

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4 комментария
Чечёточник

Вообще не выкупаю почему они схватились за электрички. Похоже, их тупо проще производить? Субсидии от гос-ва выше? Больше имиджевых очков для очковтирателей?

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Слегка Придурковатый

Там, наверху, сидят люди, которые о будущем заботятся. Экология, вот это всё. Или ты сомневаешься? Не иноагент ли ты часом?

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1 комментарий
Helge

Зачем

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MyNameIsZombie MyNameIsZombie

что бы не закрывать завод на котором собирались БМВ (и будут собираться в будущем).

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2 комментария
Zloy Marketolog

Зачем убогие неймеры добавили слово Авто в название? Они могли назвать просто Амбер и сделать стилизованную букву А, типа такого.
Да и само "Автотор" тоже блевотное

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Евгений Гагарин

Назвали бы тогда просто Янтарь, если уж так хотели русское название. Пиндосы же не боятся называть компании простыми словами типо Яблоко или Оракул. А то получилось английское слово Amber русскими буквами и при этом схожее с Амбар - это колхоз какой-то...

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1 комментарий
Roman Orlov

Ну, Facebook* вначале тоже с The был :)

* ну, вы поняли

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4 комментария
Valentin Kleshnin

Чтобы все сразу поняли что это авто, а не тостер)

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Digger M

Т.е. Вы сейчас оскорбили Acura, предлагая прикрепить их значок на авто из статьи?

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Alexandre Prokoudine

На вид — копия https://en.m.wikipedia.org/wiki/JMEV_Yi

JMEV Yi
The JMEV Yi, also known as the Mobilize Limo, is a battery electric small family car (C-segment…
en.m.wikipedia.org
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Анна Мурадова

Об этом и написано в тексте.

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1 комментарий
Ramin Chopurov

Очередной линь хуйлунь под иностранным соусом

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debil
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Все об И.И.

Тесла 2.0 даже дизайн такой же

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Ale K

Ну объективно фары от Лексуса

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Антошка Гармошка

Дизайн не на теслу смахивает, а на новый сяоми кар

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OZZ

Какой то китаец наверное ? Также как и с москвичём ???

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Юрий Б.

Да неееее

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Юрий Б.

Да неееее

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Слегка Придурковатый

Не, ну согласитесь, что лого-то лучше стал. Было невзрачное хуй пойми что - то ли "Ш", то ли "Е", то ли "IU" (или даже "LU"), то ли вообще что-то на китайском или звероящерском. А стало очень даже понятно всему прогрессивному человечеству: "АА".

Такъ победим!

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Roman Orlov

На китайском сайте умеют снимать автомобили. Там красивые ракурсы.

В статье приведены какие-то другие.

Выглядит как Instagram* vs real-life.

* ну, вы поняли

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Dektor

Цена будет как у Теслы в России?!

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Снусмумрик

Амбаравто

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Anton A

не называет потому, что не может выговорить

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Я сказал свое имя машине

Амбреавто

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Maksim Khavanski

"включена в программу глубокой локализации производства"
Очень важно, что локализация именно глубокая

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Антошка Гармошка

Какой глубокий комментарий))

А если без шуток: этож электричка от Рено, судя по всему, на базе каких то новых меганов, но перевешено на электротягу, запчасти от которых есть что по Европе, что в Азии, что в Китае, т.е. проблем локализовать производство нет)
Вполне могли где то надыбать болванки для деталей

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long strory

Сфоткайте дурака кто купит такое

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Dan

ну "москвичи" ж по 3.5 ляма берут. возьмут и это

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Никита

Это тогаз?

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Dan

Амбрэ - авто

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Вася Пражкин

Дайте я предскажу, что через год скажет гендир Автотора:
- Мы за год произвели 10 тыс., а для безубыточности нам нужно 40. Если государство не поддержит, то закроемся скоро.

У государства к тому времени денег уже совсем будет в обрез и Автотор пойдет по миру.

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Супер лингвист 12 языков

Great Super 偉大的 Grande Excelente Großartig Loistava महान्‌ عظيم Bonege Здорово 😄👍

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Юрий Б.

«Умеравто»

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75 комментариев
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