Китайская Nio показала, как электромобиль ET9 сам отряхивается от снега Статьи редакции
Поставки начнутся не раньше 2025 года, а стоить будет от 800 тысяч юаней — это 10,4 млн рублей по курсу на 20 февраля 2024-го.
- Автопроизводитель Nio рассказал о возможностях подвески ET9 в Weibo. Как пишет Electrek, премиальный седан сможет посоперничать с Porsche Panamera, Maybach, Mercedes S-Class, BMW Series 7 и Audi A8.
- Представленный в 2023 году электромобиль ET9 оснащён двухмоторной силовой установкой на 707 л.с. и поддержкой 640-киловаттной зарядки, что позволит восполнить до 255 км запаса хода за пять минут, сообщал «Авто.ру». Среди других особенностей — активная электрогидравлическая подвеска, которая может за секунду изменить высоту кузова в пределах 50 мм, и полноуправляемое шасси.
- По мнению независимого автоэксперта Артёма Бобцова, в России такая функция, скорее всего, оказалась бы бесполезной.
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Это очень круто 🤘🏻
Только в России, по крайней мере, в средней полосе, нифига он не стряхнёт, а если стоит во дворе человейника, то ещё как минимум двух соседей побьёт. Владельцы коих потом хорошенько потрясут владельца этого трясуна (-:
эм, ну, не знаю, выглядит так, будто подвеска страдает сильнее, а снег сбрасывается не очень эффективно. Это выглядит человечно, это хайпово, но с кпд процесса явно проблемы.
Случаев, когда снег лежит метровым слоем на машине - пару раз за зиму, в остальных случаях - это бесполезно.
Уже было и результат использования механики оказался очевидным
https://www.youtube.com/shorts/FeDoDl7Hy2c?feature=share