Такая технология хорошо работает, когда на чистую машину наложили свежий снежок, причём в тот момент, когда машина была холодной. У нас обычно снег вперемешку с грязью и реагентами. Плюс ко всему, когда люди паркуют машину, она остаётся горячей, на неё падает снег, он замерзает и превращается в корку. Боюсь, что для рекламы и чистых мегаполисов это хорошая штука, но для Москвы и других крупных городов точно не подойдёт.