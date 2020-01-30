Стоимость контракта — «сотни миллионов евро».

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Британская компания-разработчик электромобилей Arrival бывшего главы Yota Дениса Свердлова получила от американской логистической компании UPS контракт на поставку 10 тысяч электромобилей специального назначения до 2024 года, с возможностью докупить ещё 10 тысяч машин. Об этом рассказали в Arrival.

Первые 10 тысяч электромобилей будут выпущены в Великобритании, Европе и Северной Америке. Стоимость контракта на покупку машин — «сотни миллионов евро», говорится в сообщении. The Guardian оценивает сумму контракта в €400 млн.

Arrival

Также венчурное подразделение UPS инвестировало в Arrival. Размер инвестиций и условия сделки не раскрываются.

Arrival впервые объявила о партнёрстве с UPS для разработки электромобилей в 2016 году. В частности, американская компания предоставляла информацию о том, как электромобили используются в логистике и как их можно оптимизировать для водителей, сообщили в Arrival.

Основанная в 2015 году Arrival разработала программное обеспечение, материалы и модульные платформы для электромобилей. Центры разработок компании находятся в Великобритании, США, России, Германии и Израиле.