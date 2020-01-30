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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Стоимость контракта — «сотни миллионов евро».
Британская компания-разработчик электромобилей Arrival бывшего главы Yota Дениса Свердлова получила от американской логистической компании UPS контракт на поставку 10 тысяч электромобилей специального назначения до 2024 года, с возможностью докупить ещё 10 тысяч машин. Об этом рассказали в Arrival.
Первые 10 тысяч электромобилей будут выпущены в Великобритании, Европе и Северной Америке. Стоимость контракта на покупку машин — «сотни миллионов евро», говорится в сообщении. The Guardian оценивает сумму контракта в €400 млн.
Также венчурное подразделение UPS инвестировало в Arrival. Размер инвестиций и условия сделки не раскрываются.
Arrival впервые объявила о партнёрстве с UPS для разработки электромобилей в 2016 году. В частности, американская компания предоставляла информацию о том, как электромобили используются в логистике и как их можно оптимизировать для водителей, сообщили в Arrival.
Основанная в 2015 году Arrival разработала программное обеспечение, материалы и модульные платформы для электромобилей. Центры разработок компании находятся в Великобритании, США, России, Германии и Израиле.
В январе 2020 года в стартап инвестировали Hyundai и KIA. Сумма — €100 млн, инвесторы получат в Arrival 3,33%. В ходе сделки они оценили стартап в €3 млрд. Компании также договорились о совместной разработке машин с использованием платформ и технологий Arrival.
Со времен Йотафона такой пурги не слышал. Впрочем действующие персонажи все те же.
Нормальная тема
Вчера новость о том, что тип запустит стартап, а сегодня контракт на пару сотен миллиордов
Всем желаю таких стартапов)
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