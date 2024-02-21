Суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф» по иску Генпрокуратуры Статьи редакции
В конце 2023 года Путин передал акции во временное управление Росимущества.
- Московский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение по иску заместителя генпрокурора, сообщила объединённая пресс-служба судов города.
- Истец просил об обращении в доход государства всех акций «Рольфа», принадлежащих Delance Limited и «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех» как «имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции». Суд иск удовлетворил.
- Генпрокуратура подала иск в январе 2024 года. В декабре 2023-го Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера во временное управление Росимущества. Основатель «Рольфа» Сергей Петров назвал передачу компании во временное управление «правовым беспределом».
- В 2019 году против Петрова и руководителей автодилера завели уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей. После этого основателя объявили в международный розыск, заочно арестовали Татьяну Луковецкую и Георгию Кафкалию. Анатолия Кайро осудили на 8,5 лет.
- В 2021 году прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с «Рольфа» и Петрова, а после увеличила сумму взысканий до 19,4 млрд рублей. Московский суд иск удовлетворил, апелляция его поддержала.
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Отменяем частную собственность, добро пожаловать в СССР!
Пацаны на зарплате сейчас объяснят тебе, что этот гад не хотел налоги плотить, не принимая во внимания доводы его защиты, а не потому что он не голосовал за законы в думе, осуждал крым и финансировал оппозицию.
Добро пожаловать, заберут все у всех, режимчик уже не мимикрирует под демократию, а стал тем чем и был. Мрак полный, рад что уехал, лучшее решение в моей жизни
В пользу государства. Взыскал активы. Генпрокуратура.
Не, всё равно дичь получается. Как ни меняй (-:
А тема-то доходная, схема-то — рабочая.
Новый виток приватизации
Приватизации?
Теперь это так называется? Красивое..
Прихватизации
Отлично. Заслуженно для этой говноконторы.
Поддерживаете правовой беспредел?
Естественно
Когда что-то начнут забирать у тебя это только вопрос времени
Что у вас забрали?
Право голоса, будущее детей, институты, мирную жизнь
Этого вы лишили себя сами)
Не мы, а наши родители, мы были слишком молоды когда многие уже все понимали
А если чуть позже придут к вам?
К вам пришли уже?
От сумы ...
Ну такое, я думал вы из личного опыта.
Потом будешь хныкать бегать, у «иноагентов» искать помощи, чтобы осветили, как «произошла чудовищная ошибка»
Вы нашли помощь? Расскажите вашу историю. Какая ошибка с вами произошла?
Он же написал если
Т.е. просто накидывает на вентилятор?
Ну взыскал и взыскал. Чо бухтеть-то.
Хорошо что не 90е и отобрать бизнес никто не может! Да?
Цитаты никчёмных:А я то тут причем
Ну всЁ. Одни страну клянут, другие радуются. А не пофиг ли? Среднестатистическому человеку от этого не горячо не холодно.
Нет не пофиг. Сегодня беззаконие с ними завтра с другими, потом с вами.
Дичи и беззакония быть не должно.
Тих спиздил и ушёл - называется нашёл
Нет, ну гады они ещё те. Но то, что бизнес в итоге приватизировать, до сих пор по непонятным мне причинам. Было 4 мрд стало почти 20 - что это такое? Ну был бизнес да есть. Ну вывел деньги и вывел, это заработок создателя. Если даже вдруг он налоги не заплатил - Ну ладно, но отбирать бизнес созданный с нуля. Пипец конечно. От этого патриотизм только шире (нет).
Ща ватаны тебе объяснят, что теперь государство станет богаче, а значит и великий русский народ станет жить лучше.
Великий русский народ с узбекским паспортом и живущий в Лондоне)
Интересно кому передадут потом.
он светится не будет, а кого куклой назначат не интересно
И согласитесь, что каждый нищеброд эту новость воспринимает очень позитивно.
Хотя передадут какому нить чудаку из госслужащих и вскоре она двинет кони, почит в Бозе, даст дубу, склеит ласты, откинет копыта, закажет деревянный макинтош. Как компания Евросеть (Связной)...
Семье Навального
+1 хорошая новость на вечер насущный
Погугли что означает "насущный". Сверкнул ты знаниями пиздец
у меня только Яндекс. Как тогда правильно говорить?
Мне откуда знать, каким будет твой вечер?
Частное право священно .
Мужики в офисе рассказывали еще в 2017 пытались отжать бизнес, эта история достаточно долгая.
Как неожиданно