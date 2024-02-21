Транспорт
Таня Боброва

Суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф» по иску Генпрокуратуры Статьи редакции

В конце 2023 года Путин передал акции во временное управление Росимущества.

  • Московский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение по иску заместителя генпрокурора, сообщила объединённая пресс-служба судов города.
  • Истец просил об обращении в доход государства всех акций «Рольфа», принадлежащих Delance Limited и «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех» как «имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции». Суд иск удовлетворил.
  • Генпрокуратура подала иск в январе 2024 года. В декабре 2023-го Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера во временное управление Росимущества. Основатель «Рольфа» Сергей Петров назвал передачу компании во временное управление «правовым беспределом».
  • В 2019 году против Петрова и руководителей автодилера завели уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей. После этого основателя объявили в международный розыск, заочно арестовали Татьяну Луковецкую и Георгию Кафкалию. Анатолия Кайро осудили на 8,5 лет.
  • В 2021 году прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с «Рольфа» и Петрова, а после увеличила сумму взысканий до 19,4 млрд рублей. Московский суд иск удовлетворил, апелляция его поддержала.
Истории
Краткая история автодилера «Рольф»: эксклюзивное партнёрство с Mitsubishi и рост продаж в кризисные годы Статьи редакции

Коротко о лидере российского автомобильного рынка. Основателя компании Сергея Петрова обвиняют в незаконном выводе 4 млрд рублей за рубеж.

Дилерский центр «Рольф Юг» «Рольф»

#новости #рольф

2.7K показов
1.5K открытий
0
46 комментариев
Написать комментарий...
 Taras Kostyk

Отменяем частную собственность, добро пожаловать в СССР!

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 3.0
Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 3.0

Пацаны на зарплате сейчас объяснят тебе, что этот гад не хотел налоги плотить, не принимая во внимания доводы его защиты, а не потому что он не голосовал за законы в думе, осуждал крым и финансировал оппозицию.

Ответить
Развернуть ветку
Dirty

Добро пожаловать, заберут все у всех, режимчик уже не мимикрирует под демократию, а стал тем чем и был. Мрак полный, рад что уехал, лучшее решение в моей жизни

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

В пользу государства. Взыскал активы. Генпрокуратура.
Не, всё равно дичь получается. Как ни меняй (-:
А тема-то доходная, схема-то — рабочая.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Новый виток приватизации

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Приватизации?
Теперь это так называется? Красивое..

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Прихватизации

Ответить
Развернуть ветку
Tarki

Отлично. Заслуженно для этой говноконторы.

Ответить
Развернуть ветку
Giraffe

Поддерживаете правовой беспредел?

Ответить
Развернуть ветку
Tarki

Естественно

Ответить
Развернуть ветку
Dirty

Когда что-то начнут забирать у тебя это только вопрос времени

Ответить
Развернуть ветку
Tarki

Что у вас забрали?

Ответить
Развернуть ветку
Dirty

Право голоса, будущее детей, институты, мирную жизнь

Ответить
Развернуть ветку
Tarki

Этого вы лишили себя сами)

Ответить
Развернуть ветку
Dirty

Не мы, а наши родители, мы были слишком молоды когда многие уже все понимали

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

А если чуть позже придут к вам?

Ответить
Развернуть ветку
Tarki

К вам пришли уже?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

От сумы ...

Ответить
Развернуть ветку
Tarki

Ну такое, я думал вы из личного опыта.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Alex

Потом будешь хныкать бегать, у «иноагентов» искать помощи, чтобы осветили, как «произошла чудовищная ошибка»

Ответить
Развернуть ветку
Tarki

Вы нашли помощь? Расскажите вашу историю. Какая ошибка с вами произошла?

Ответить
Развернуть ветку
Бормотун

Он же написал если

Ответить
Развернуть ветку
Tarki

Т.е. просто накидывает на вентилятор?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну взыскал и взыскал. Чо бухтеть-то.

Ответить
Развернуть ветку
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Хорошо что не 90е и отобрать бизнес никто не может! Да?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
во ВРЕМЕННОЕ управление
Ответить
Развернуть ветку
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Цитаты никчёмных:

А я то тут причем
Ответить
Развернуть ветку
kate.mully

Ну всЁ. Одни страну клянут, другие радуются. А не пофиг ли? Среднестатистическому человеку от этого не горячо не холодно.

Ответить
Развернуть ветку
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Нет не пофиг. Сегодня беззаконие с ними завтра с другими, потом с вами.
Дичи и беззакония быть не должно.

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Тих спиздил и ушёл - называется нашёл

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Novikov

Нет, ну гады они ещё те. Но то, что бизнес в итоге приватизировать, до сих пор по непонятным мне причинам. Было 4 мрд стало почти 20 - что это такое? Ну был бизнес да есть. Ну вывел деньги и вывел, это заработок создателя. Если даже вдруг он налоги не заплатил - Ну ладно, но отбирать бизнес созданный с нуля. Пипец конечно. От этого патриотизм только шире (нет).

Ответить
Развернуть ветку
Бормотун

Ща ватаны тебе объяснят, что теперь государство станет богаче, а значит и великий русский народ станет жить лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Великий русский народ с узбекским паспортом и живущий в Лондоне)

Ответить
Развернуть ветку
Саша Серый
Ответить
Развернуть ветку
Саша Серый

Интересно кому передадут потом.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Степанов

он светится не будет, а кого куклой назначат не интересно

Ответить
Развернуть ветку
Саша Серый

И согласитесь, что каждый нищеброд эту новость воспринимает очень позитивно.
Хотя передадут какому нить чудаку из госслужащих и вскоре она двинет кони, почит в Бозе, даст дубу, склеит ласты, откинет копыта, закажет деревянный макинтош. Как компания Евросеть (Связной)...

Ответить
Развернуть ветку
Giraffe

Семье Навального

Ответить
Развернуть ветку
Олег

+1 хорошая новость на вечер насущный

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

Погугли что означает "насущный". Сверкнул ты знаниями пиздец

Ответить
Развернуть ветку
Олег

у меня только Яндекс. Как тогда правильно говорить?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

Мне откуда знать, каким будет твой вечер?

Ответить
Развернуть ветку
Dektor

Частное право священно .

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Котиков

Мужики в офисе рассказывали еще в 2017 пытались отжать бизнес, эта история достаточно долгая.

Ответить
Развернуть ветку
Lidia пишу про тренды

Как неожиданно

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
43 комментария
Раскрывать всегда