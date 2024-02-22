Минтранс предложил обязать перевозчиков передавать номера, IP-адреса, данные банковских карт и пароли пассажиров — «Ъ» Статьи редакции
Требования затронут все виды перевозок, а сведения будут храниться семь лет.
- Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных пассажиров и персонала, который должен вступить в силу 1 сентября 2024 года. С документом ознакомился «Ъ».
- Он расширяет перечень сведений, которые перевозчики должны передавать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), доступ к которой есть у Росавиации, Ространснадзора, МВД и ФСБ.
- Помимо данных паспорта и билета, перевозчиков обяжут передавать в базу IP-адреса, телефоны, адреса электронной почты и пароли учётных записей пассажиров на сайтах компаний. При безналичной оплате также четыре последние цифры карты и название банка. Исполнять требования должны будут компании воздушного, водного и железнодорожного транспорта, а также автомобильного — при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленобластью). Данные будут храниться семь лет.
- В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в отзыве на проект документа указали, что логин и пароль учётной записи — «сведения конфиденциального характера», которые не подлежат раскрытию без согласия пользователя. Кроме того, сбор и передача данных в таком объёме несёт риски утечек.
- В Smartavia добавили, что авиакомпания не хранит IP-адрес и порт, с которого осуществлена закупка или бронирование билета: «Человек может дойти до стадии бронирования на одном устройстве, продолжить покупку с другого, а осуществлять все эти действия с использованием VPN». Собеседник «Ъ» в одном из авиаперевозчиков заявил, что не понимает, насколько возможна автоматическая передача такого количества данных и зачем это нужно.
- В автобусных и рейсовых перевозках через интернет оформляется только 10-15% билетов, отмечает директор «Объединения автопассажирских перевозчиков» Татьяна Ракулова. Верификация банковских карт пассажиров на кассе создаст дополнительные сложности для перевозчиков.
- В Минтрансе не ответили на запрос «Ъ». Близкий к ведомству источник сообщил, что дорабатываться документ уже не будет. Опасения перевозчиков он счёл преувеличенными: «С учётом развития хакерских возможностей ничего нельзя исключать, но системы ЕГИС ОТБ защищены лучше, чем системы бронирований перевозчиков». По его словам, анализ этих данных позволит оперативно выявлять «поведенческие аномалии» и вычислять злоумышленников — «от контрабандистов до террористов».
- Собеседник в одной из отечественных систем бронирования пояснил, что у них хранится «минимальный» набор данных о пассажирах и билете. После вступления в силу новых правил компаниям придётся пересматривать соглашения с перевозчиками. Для последних перестройка процессов будет «дорогим и долгим процессом», заключил он.
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ДНК пассажира на очереди
Ща расскажут, почему это хорошая новость
@Алеоп, але оп!
Потом прикажут 7 лет не менять пароли и устройства
и зачем это нужно
Ничего, Минтранс непонимающим шустренько растолкует :)
Ого, после анонса второй волны паковать будут сразу в автобусе на пути в аэропорт
А еще лучше сразу логины и пароли от всех учетных записей пассажира собрать в одну базу и вообще всем доступ предоставить, а то че как не родные 👌🏻
Ну не все сразу, ждут реакции. Если народ скушает - будут и другие хотелки.
И ключи от квартиры вместе с квартирой
Уже есть такое предложение: глава Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков предложил забирать квартиры малоимущих россиян из частной собственности в муниципальную.
"Собеседник «Ъ» в одном из авиаперевозчиков заявил, что не понимает, насколько возможна автоматическая передача такого количества данных и зачем это нужно"
Какие-то глупые собеседники у «Ъ», ничего не понимают в государевых делах. Вот поэтому и приходится нашему умнейшему президенту чуть ли не самому во всех делах страны разбираться.
Мне любопытно, есть ли у принимаемых законов какая-то точка абсурда, в которой все граждане и организации откажутся их исполнять, а надсмотрщики откажутся следить за исполнением?
Нетв которой все граждане и организации откажутся их исполнять
Не то что не откажутся. А будут исполнять с радостью и приговаривать "нако-ся, выкуси, проклятый *подставить имя по вкусу*"а надсмотрщики откажутся следить за исполнением
А надсмотрщикам-то какой интерес отказываться?
Конечно. Например, ст. 13 закона о полиции: основания для проверки документов. Ее все отказываются исполнять - менты выдумывают какие угодно основания, а граждане им подчиняются. И это абсолютно устраивает в том числе прокуратуру, потому что дела по жалобам не заводят.
Пора уже "егозой" все обнести. И вышки ставить.
Зачем им мой пароль? Не понимаю….
Потом утечки у нас появляются.
А зачем тебе понимать? Твоё дело отдать пароль, а там разберутся
Ваше дело - не понимать, а предоставить требуемое. Там не дураки сидят - разберутся...
Сарказм, если что
Ожидаемо, но всё же:
А самозапрет только с 25-го. Дали окошко мошенникам
Пусть просто деньги все сразу отберут у пассажиров и норм
Половину уже отобрали и это не смешно, я 4 года назад мог купить в два раза больше
Как же до Сочи доберётесь тогда?
выгоднее доить постоянно на протяжении всей жизни, а не отбирать крохи единоразово
С каждым днём всё интересней законы)
О нашей безопасности думают)
Какие же они молодцы у нас
и так 24 года уже происходит
Демократия, не, не слышали!
А причем тут демократия ?))
Вот эта любовь лепить демократию везде - удивляет)
пароли? они точно уверены что знают как работают системы авторизации?
наряд вне очереди
запретить системы авторизации!
Самый умный чё ли? А ну-ка под замок его и пусть объясняет компетентным органом, чего там как в ентой ахторизации работает
Они точно уверены, ведь у них пароли пишутся в текстовики простые - я не удивлюсь епта)
ммммм данные банковских карт и пароли спасибо Минтранс ...Отличное предложение
А как зашифрованный пароль они будут передавать из БД? 😐
Видимо шифрования не будет, сразу в базу после введения 🤣
зашифрованный? вам кто это сказал?
В экселе 2 колонки сделают логин пароль и норм 😀
пароли в БД не шифруют.
Их хэшируют. C солью
Глупость какая!
А также cvc карты 👌
Предлагаю обязать всех носить круглосуточно Экшн-камеру GoPro
Кстати. Вроде минтранс предлагало недавно запретить допуск в аэропорты без билета.
МИНТРАНС - ВЕРНИ КОКАИН МИДУ.
P.S. А в слове минтранс нет ли пропаганды ЛГБТ?
Минтрансу бы таксистами заняться. А то пишут, после блокировки киви, они на бабло попали.
Но это ж работать надо и с выпивкой завязать
Скоро анализ кала будем сдавать в общественном транспорте.
Главное чтобы его не пришлось сдавать где нибудь в более горячей точке
Скажут - будете, в чем вопрос-то?
То, что один закон прямо противоречит другому, никого уже давно не смущает. И я сейчас даже не про конституцию.
Когда ждать комментарий Володина, о том, что Минтрансу предложили такую инициативу сами люди. Буквально просили взять их данные и хранить 7 лет
Ну это уже точно безвозвратное направление… Сити 17
Время серых симкарт настаёт через 3...2..1...
Зачем менять sim на серую? Бессмысленно, совсем. IME зачекан и уже в базе. Сейчас в базе. Хрен куда денешься.
Так и телефон надо менять на серый, желательно не в рф купленный, без ростеста
То есть у них пароли в открытом виде хранятся?)
А ПАРОЛЬ ТО ЗАЧЕМ ПЕРЕДАВАТЬ
Гражданин, ваше дело не размышлять и не задавать вопросы. А делать что велено
Интересно как передавать пароли, если по правилам фстек они должны храниться в зашифрованном виде.
Про пароли - это что-то новое. Либо эту дурость случайно пропустили, либо нас ждет небывалая волна ужесточения контроля, а это только цветочки.