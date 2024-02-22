Транспорт
Артур Томилко

Минтранс предложил обязать перевозчиков передавать номера, IP-адреса, данные банковских карт и пароли пассажиров — «Ъ» Статьи редакции

Требования затронут все виды перевозок, а сведения будут храниться семь лет.

  • Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных пассажиров и персонала, который должен вступить в силу 1 сентября 2024 года. С документом ознакомился «Ъ».
  • Он расширяет перечень сведений, которые перевозчики должны передавать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), доступ к которой есть у Росавиации, Ространснадзора, МВД и ФСБ.
  • Помимо данных паспорта и билета, перевозчиков обяжут передавать в базу IP-адреса, телефоны, адреса электронной почты и пароли учётных записей пассажиров на сайтах компаний. При безналичной оплате также четыре последние цифры карты и название банка. Исполнять требования должны будут компании воздушного, водного и железнодорожного транспорта, а также автомобильного — при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленобластью). Данные будут храниться семь лет.
  • В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в отзыве на проект документа указали, что логин и пароль учётной записи — «сведения конфиденциального характера», которые не подлежат раскрытию без согласия пользователя. Кроме того, сбор и передача данных в таком объёме несёт риски утечек.
  • В Smartavia добавили, что авиакомпания не хранит IP-адрес и порт, с которого осуществлена закупка или бронирование билета: «Человек может дойти до стадии бронирования на одном устройстве, продолжить покупку с другого, а осуществлять все эти действия с использованием VPN». Собеседник «Ъ» в одном из авиаперевозчиков заявил, что не понимает, насколько возможна автоматическая передача такого количества данных и зачем это нужно.
  • В автобусных и рейсовых перевозках через интернет оформляется только 10-15% билетов, отмечает директор «Объединения автопассажирских перевозчиков» Татьяна Ракулова. Верификация банковских карт пассажиров на кассе создаст дополнительные сложности для перевозчиков.
  • В Минтрансе не ответили на запрос «Ъ». Близкий к ведомству источник сообщил, что дорабатываться документ уже не будет. Опасения перевозчиков он счёл преувеличенными: «С учётом развития хакерских возможностей ничего нельзя исключать, но системы ЕГИС ОТБ защищены лучше, чем системы бронирований перевозчиков». По его словам, анализ этих данных позволит оперативно выявлять «поведенческие аномалии» и вычислять злоумышленников — «от контрабандистов до террористов».
  • Собеседник в одной из отечественных систем бронирования пояснил, что у них хранится «минимальный» набор данных о пассажирах и билете. После вступления в силу новых правил компаниям придётся пересматривать соглашения с перевозчиками. Для последних перестройка процессов будет «дорогим и долгим процессом», заключил он.

#новости #минтранс

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72 комментария
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 debil
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Ret Oror

ДНК пассажира на очереди

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Случай

Ща расскажут, почему это хорошая новость
@Алеоп, але оп!

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Покер
сведения будут храниться семь лет

Потом прикажут 7 лет не менять пароли и устройства

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Покер
заявил, что не понимает, насколько возможна автоматическая передача такого количества данных и зачем это нужно.
и зачем это нужно
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Alexey Ivanov

Ничего, Минтранс непонимающим шустренько растолкует :)

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Cringe Artist

Ого, после анонса второй волны паковать будут сразу в автобусе на пути в аэропорт

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Ax

А еще лучше сразу логины и пароли от всех учетных записей пассажира собрать в одну базу и вообще всем доступ предоставить, а то че как не родные 👌🏻

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Вася Пражкин

Ну не все сразу, ждут реакции. Если народ скушает - будут и другие хотелки.

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1 комментарий
Tigerbrut

И ключи от квартиры вместе с квартирой

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Al Sheff

Уже есть такое предложение: глава Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков предложил забирать квартиры малоимущих россиян из частной собственности в муниципальную.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"Собеседник «Ъ» в одном из авиаперевозчиков заявил, что не понимает, насколько возможна автоматическая передача такого количества данных и зачем это нужно"

Какие-то глупые собеседники у «Ъ», ничего не понимают в государевых делах. Вот поэтому и приходится нашему умнейшему президенту чуть ли не самому во всех делах страны разбираться.

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Griby Lenina

Мне любопытно, есть ли у принимаемых законов какая-то точка абсурда, в которой все граждане и организации откажутся их исполнять, а надсмотрщики откажутся следить за исполнением?

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Alexey Ivanov
Мне любопытно, есть ли у принимаемых законов какая-то точка абсурда

Нет

в которой все граждане и организации откажутся их исполнять

Не то что не откажутся. А будут исполнять с радостью и приговаривать "нако-ся, выкуси, проклятый *подставить имя по вкусу*"

а надсмотрщики откажутся следить за исполнением

А надсмотрщикам-то какой интерес отказываться?

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Zloy Marketolog

Конечно. Например, ст. 13 закона о полиции: основания для проверки документов. Ее все отказываются исполнять - менты выдумывают какие угодно основания, а граждане им подчиняются. И это абсолютно устраивает в том числе прокуратуру, потому что дела по жалобам не заводят.

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Vlad Ilen

Пора уже "егозой" все обнести. И вышки ставить.

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Клим Латоговский

Зачем им мой пароль? Не понимаю….
Потом утечки у нас появляются.

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Sergey and Natasha Shi

А зачем тебе понимать? Твоё дело отдать пароль, а там разберутся

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Alexey Ivanov
Зачем им мой пароль? Не понимаю….

Ваше дело - не понимать, а предоставить требуемое. Там не дураки сидят - разберутся...

Сарказм, если что

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Вадим Д.

Ожидаемо, но всё же:

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Максим Степанов

А самозапрет только с 25-го. Дали окошко мошенникам

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igotosochi

Пусть просто деньги все сразу отберут у пассажиров и норм

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Ivan Petrov

Половину уже отобрали и это не смешно, я 4 года назад мог купить в два раза больше

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1 комментарий
Случай

Как же до Сочи доберётесь тогда?

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1 комментарий
Sergey and Natasha Shi

выгоднее доить постоянно на протяжении всей жизни, а не отбирать крохи единоразово

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Иван Владимирович

С каждым днём всё интересней законы)
О нашей безопасности думают)
Какие же они молодцы у нас

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Sergey and Natasha Shi

и так 24 года уже происходит

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1 комментарий
Сергей Демянчук

Демократия, не, не слышали!

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Евгений Шевцов

А причем тут демократия ?))
Вот эта любовь лепить демократию везде - удивляет)

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4 комментария
Дмитрий Зима

пароли? они точно уверены что знают как работают системы авторизации?

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Хозяин

наряд вне очереди

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1 комментарий
Sergey and Natasha Shi

запретить системы авторизации!

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1 комментарий
Alexey Ivanov

Самый умный чё ли? А ну-ка под замок его и пусть объясняет компетентным органом, чего там как в ентой ахторизации работает

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Zloy Marketolog

Они точно уверены, ведь у них пароли пишутся в текстовики простые - я не удивлюсь епта)

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Вячеслав Ревенко

ммммм данные банковских карт и пароли спасибо Минтранс ...Отличное предложение

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pixelday

А как зашифрованный пароль они будут передавать из БД? 😐

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Tigerbrut

Видимо шифрования не будет, сразу в базу после введения 🤣

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Dmitry

зашифрованный? вам кто это сказал?

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1 комментарий
Ax

В экселе 2 колонки сделают логин пароль и норм 😀

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Sergey and Natasha Shi

пароли в БД не шифруют.
Их хэшируют. C солью

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Глупость какая!

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Дед Мазай

А также cvc карты 👌

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Barabas77

Предлагаю обязать всех носить круглосуточно Экшн-камеру GoPro

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Фоксик

Кстати. Вроде минтранс предлагало недавно запретить допуск в аэропорты без билета.
МИНТРАНС - ВЕРНИ КОКАИН МИДУ.
P.S. А в слове минтранс нет ли пропаганды ЛГБТ?

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Фоксик

Минтрансу бы таксистами заняться. А то пишут, после блокировки киви, они на бабло попали.
Но это ж работать надо и с выпивкой завязать

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Ильдар Низаметдинов

Скоро анализ кала будем сдавать в общественном транспорте.

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Flame Host

Главное чтобы его не пришлось сдавать где нибудь в более горячей точке

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Alexey Ivanov

Скажут - будете, в чем вопрос-то?

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Иван Иванов

То, что один закон прямо противоречит другому, никого уже давно не смущает. И я сейчас даже не про конституцию.

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Kirill Nikandrov

Когда ждать комментарий Володина, о том, что Минтрансу предложили такую инициативу сами люди. Буквально просили взять их данные и хранить 7 лет

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Alex

Ну это уже точно безвозвратное направление… Сити 17

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Flame Host

Время серых симкарт настаёт через 3...2..1...

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Сергей

Зачем менять sim на серую? Бессмысленно, совсем. IME зачекан и уже в базе. Сейчас в базе. Хрен куда денешься.

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Zloy Marketolog

Так и телефон надо менять на серый, желательно не в рф купленный, без ростеста

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Zloy Marketolog
и пароли учётных записей

То есть у них пароли в открытом виде хранятся?)

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Рекорд Надоев

А ПАРОЛЬ ТО ЗАЧЕМ ПЕРЕДАВАТЬ

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Alexey Ivanov

Гражданин, ваше дело не размышлять и не задавать вопросы. А делать что велено

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Того трек перематывал

Интересно как передавать пароли, если по правилам фстек они должны храниться в зашифрованном виде.

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Вася Пражкин

Про пароли - это что-то новое. Либо эту дурость случайно пропустили, либо нас ждет небывалая волна ужесточения контроля, а это только цветочки.

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69 комментариев
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