General Motors подтвердила возобновление производства пикапов Hummer под брендом GMC — теперь внедорожник будет полностью электрическим, сообщает TechCrunch.
Компания выпустила несколько тизеров c отсылкой к презентации, которая пройдёт 20 мая 2020 года. Цена автомобиля не раскрывается.
Мощность пикапа составит тысячу лошадиных сил, а крутящий момент — 11,5 тысяч Нм. До 100 километров в час электромобиль будет разгоняться примерно за три секунды. Другие подробности будут анонсированы позднее.
Hummer будут производить на специальном заводе GM в Детройте, который переоборудуют под производство электромобилей. Производитель инвестирует в переоснащение предприятия $2,2 млрд.
В начале января 2020 года источники The Wall Street Journal сообщали о возобновлении продаж Hummer. Производство пикапа свернули в 2010 году. По данным источников, продажи начнутся к началу 2022 года.
Максим Наумов
Тимати стреляет в воздух из калаша
Yuri AhmedovМаксим
Сообщение удалено
ЕвгенийYuri
Удолено
Igor Kowalski
Время зарядки? Пробег?
Артём А.Igor
Меньше 3 суток
Ограничен ресурсом комплектующих
Станислав Антохи
Я в принципе не против электрокаров, хотя плотность энергии на килограмм массы аккумуляторов пока проигрывает бензину. Тут нужны новые типы аккумуляторов.
Но вопрос: зачем нужно 1000 лошадей???
Я когда тапку на 300 давлю, это уже рискованно, если это не прямое шоссе. Если там будет 1000, это ж жесть.
Valeratal ValСтанислав
дык он весит как боинг
Yaroslav LyzlovValeratal
И что? Там написано 11.5 тысяч крутящего момента и разгон до 100 за 3 секунды.
Станислав АнтохиValeratal
Так и нафига этот мамонтовоз отдельному гражданину?
Ну и не весит он в три раза больше, чем 2.5 тонны, или я ошибаюсь?
У тягачей такие мощности и крутящие моменты. Состав трейлеров тянуть? Или впилиться в ближайшее дерево?
Valeratal ValСтанислав
Не знаю сколько весить будет. Тут ж еще добавится вес батарей
Зачем отдельному гражданину это к Вам вопрос. Зачем Вам 300 лошадей, я вот на 51 езжу :)
Yaroslav LyzlovСтанислав
Странный вопрос. А зачем вообще мощные автомобили и быстрые автомобили? Получать эмоции от вождения. Для тебя, например, на 2.5 тонны и 300 лошадей кажется рискованным, но просто либо ты не ездил на авто мощнее и быстрее, либо просто не фанат. У меня авто легче в полтора раза и мощнее в полтора раза, и мне уже этого начинает не хватать. Дело привычки.
Станислав АнтохиYaroslav
Не уверен. Это численный вопрос абсолютных значений. При каких-то значениях мощности и параметров разгона большая часть граждан потеряет возможность адекватно контролировать автомобиль. В силу биологических ограничений скорости человеческой реакции.
Более того, потенциальный ущерб от такого мамонта при впиливании в препятствие будет просто запредельным.
Комментарий удален
Yuri Ahmedov
Арни одобрит.
Родион Сопин
Всегда улыбает, читать на презентации электроавтомобилей: "Ноль загрязнений", по сути, если разобрать вопрос, то начиная от зарядки авто и заканчивая добычей руды для производства металлических элементов, то это далеко не ноль...
Александр ПриваловРодион
Ну это типа на совести продаванов остается. А после покупки от водителя - типа ноль.