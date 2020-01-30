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Транспорт
Лиана Липанова
1959

GM анонсировала электрокар Hummer на 1000 лошадиных сил Материал редакции

Производство начнётся в конце 2021 года.

  • General Motors подтвердила возобновление производства пикапов Hummer под брендом GMC — теперь внедорожник будет полностью электрическим, сообщает TechCrunch.
  • Компания выпустила несколько тизеров c отсылкой к презентации, которая пройдёт 20 мая 2020 года. Цена автомобиля не раскрывается.
  • Мощность пикапа составит тысячу лошадиных сил, а крутящий момент — 11,5 тысяч Нм. До 100 километров в час электромобиль будет разгоняться примерно за три секунды. Другие подробности будут анонсированы позднее.
  • Hummer будут производить на специальном заводе GM в Детройте, который переоборудуют под производство электромобилей. Производитель инвестирует в переоснащение предприятия $2,2 млрд.
  • В начале января 2020 года источники The Wall Street Journal сообщали о возобновлении продаж Hummer. Производство пикапа свернули в 2010 году. По данным источников, продажи начнутся к началу 2022 года.
Тизер нового Hummer

#новость #generalmotors

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15 комментариев
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Максим Наумов

6

Тимати стреляет в воздух из калаша

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Yuri Ahmedov

Максим
0

Сообщение удалено

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Евгений

Yuri
0

Удолено 

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Igor Kowalski

1

Время зарядки? Пробег?

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Артём А.

Igor
2

Меньше 3 суток
Ограничен ресурсом комплектующих

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Станислав Антохи

0

Я в принципе не против электрокаров, хотя плотность энергии на килограмм массы аккумуляторов пока проигрывает бензину. Тут нужны новые типы аккумуляторов. 

Но вопрос: зачем нужно 1000 лошадей??? 
Я когда тапку на 300 давлю, это уже рискованно, если это не прямое шоссе. Если там будет 1000, это ж жесть. 

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Valeratal Val

Станислав
2

дык он весит как боинг

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Yaroslav Lyzlov

Valeratal
1

И что? Там написано 11.5 тысяч крутящего момента и разгон до 100 за 3 секунды.

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Станислав Антохи

Valeratal
0

Так и нафига этот мамонтовоз отдельному гражданину?
Ну и не весит он в три раза больше,  чем 2.5 тонны, или я ошибаюсь?
У тягачей такие мощности и крутящие моменты. Состав трейлеров тянуть? Или впилиться в ближайшее дерево?

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Valeratal Val

Станислав
0

Не знаю сколько весить будет. Тут ж еще добавится вес батарей
Зачем отдельному гражданину это к Вам вопрос. Зачем Вам 300 лошадей, я вот на 51 езжу :)

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Yaroslav Lyzlov

Станислав
0

Странный вопрос. А зачем вообще мощные автомобили и быстрые автомобили? Получать эмоции от вождения. Для тебя, например, на 2.5 тонны и 300 лошадей кажется рискованным, но просто либо ты не ездил на авто мощнее и быстрее, либо просто не фанат. У меня авто легче в полтора раза и мощнее в полтора раза, и мне уже этого начинает не хватать. Дело привычки.

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Станислав Антохи

Yaroslav
0

Не уверен. Это численный вопрос абсолютных значений. При каких-то значениях мощности и параметров разгона большая часть граждан потеряет возможность адекватно контролировать автомобиль. В силу биологических ограничений скорости человеческой реакции. 
Более того, потенциальный ущерб от такого мамонта при впиливании в препятствие будет просто запредельным. 

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Комментарий удален

Yuri Ahmedov

0

Арни одобрит.

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Родион Сопин

0

Всегда улыбает, читать на презентации электроавтомобилей: "Ноль загрязнений", по сути, если разобрать вопрос, то начиная от зарядки авто и заканчивая добычей руды для производства металлических элементов, то это далеко не ноль...

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Александр Привалов

Родион
0

Ну это типа на совести продаванов остается. А после покупки от водителя - типа ноль.

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