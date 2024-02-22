Boeing уволила руководителя программы самолётов 737 Max после инцидента с отвалившимся в полёте аварийным люком Статьи редакции
Так компания хочет показать, что она уделяет повышенное внимание к безопасности и качеству самолётов.
- Boeing уволила руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка, пишут CNBC, The New York Post и The Seattle Times со ссылкой на сообщение сотрудникам от главы подразделения коммерческих самолётов компании Стэна Дила.
- По словам Дила, перестановки в компании связаны с тем, что Boeing «продолжает уделять повышенное внимание к тому, чтобы каждый поставляемый ею самолёт соответствовал всем требованиям качества и безопасности или даже превосходил их».
- Кларк проработал в Boeing 18 лет. Программу производства самолётов Max он возглавил в 2021 году, кроме этого, он также курировал сборку лайнеров на заводе в Рентоне (штат Вашингтон). Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит проверку на производстве.
- Должность Кларка перейдёт к Кэти Рингголд, которая занимала пост вице-президента по поставкам Boeing 737. Также в компании создали новую должность старшего вице-президента по качеству в подразделении коммерческих самолётов. Её займёт Элизабет Лунд, вице-президент Boeing по авиационным программам.
- 5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде из-за отпавшего в полёте люка. Никто не пострадал. 6 января FAA временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9. Решение поддержали европейский, турецкий и британский регуляторы.
- 8 января United Airlines рассказала, что в результате внутренних проверок обнаружила расхлябанные болты у разных частей Max 9. Через день о том же сообщила и Alaska Airlines. Гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью». 25 января FAA предупредило, что временно не будет выдавать Boeing разрешения на расширение производства самолётов линейки Max — включая 737 Max 9.
Max — последняя версия Boeing 737. Именно Max 9 в США, по данным The Guardian, используют только Alaska Airlines и United Airlines. В России этих самолётов в парках нет, уточняли ранее в Росавиации.
- Из-за слишком частых проблем с безопасностью 737 Max стали самой противоречивой моделью в истории авиации. Самолёты Max 8, например, падали возле Джакарты и под Аддис-Абебой. В первом случае погибло более 180 человек, во втором — более 150. После этого регуляторы почти на два года запретили полёты Max.
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Ну американцы тупые, могли бы найти стрелочника в лице стажёра, а они руководителя увольняют!
Неисключено, что руководитель сам согласился за $$$ стать козлом отпущения.
Вместо тысячи слов
Странно, что его раньше не уволили. Фактически чел утопил репутацию самого массового Боинга )
Чё за бред, как систематические косяки подрядчиков (Spirit), которые появились в результате "оптимизации" процесса производства, можно повесить на (предполагаю) руководителя разработки?
оптимизация это часть разработки.
А точно ли Кларк виноват? Или если он виноват, почему кто-то, кто его назначил и, возможно, уполномечен контролировать его работу, не углядел ухудшение качества его работы?
Похоже на то, что всеобщий факап скинули на одного чела:Так компания хочет показать, что она уделяет повышенное внимание к безопасности и качеству самолётов
Если в самолётах, произведённых после его ухода, в этом плане всё будет ок — тогда, скорее всего, виноват Кларк.
И за ним не должно быть проверок, он и есть "руководитель программы лайнеров 737".
У каждой ошибки есть имя и фамилия!
ну тут за дело как будто, должны были кого то наказать.Но мне кажется не может быть такого,что виноват в инциденте только он и тогда уволить должны многих)
Буду комменты, вроде "понятно, как же у них могло быть по другому" , "ничего нормально сделать не могут " или только к нам это применимо?
А вы, друзья, как не садитесь (С)
Результат будет предсказуем
Ну будем надеяться смещение старого руководителя и новая должность в компании помогут и больше у их самолетов ничо отваливаться не будет🤣🤣🤣а то страшновато как то летать самолетами
Вообще решение не особо правильное как я считаю, каждый может допустить ошибку и у верен что не только он этим занимался, тогда что вообще пол штата поувольнять нужно