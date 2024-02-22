На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге запустили производство автомобилей под брендом Solaris Статьи редакции
В линейке — автомобили Hyundai и Kia, которые собирали на нём до 2022 года.
- Завод теперь называется «Автомобильный завод АГР». О начале производства на нём объявила AGR Automotive Group (бывшая «Фольксваген Груп Рус»). В линейку входят модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.
- Все машины будут продавать через дилерскую сеть ООО «АГР». Цены на них не указаны, на сайте компании покупатели уже могут оставить заявку для дилера.
- Как отмечает Autonews, автомобили — те же, что собирали на заводе раньше, на фотографиях это одна и та же машина. Solaris HS — это седан Hyundai Solaris, Solaris HC — кроссовер Hyundai Creta, Solaris KRS — седан Kia Rio, Solaris KRX — хетчбэк Kia Rio X.
- Завод Hyundai с марта 2022 года находился в простое. На нём собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Из простоя он вышел в январе 2024-го, но сборку машин не начал.
- В декабре 2023 года Hyundai сообщил о продаже завода компании «Арт-Финанс». Тогда же сделку одобрила правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, в январе 2024-го её закрыли.
- «Арт-Финанс» создана в феврале 2023 года и на 100% принадлежит президенту дилера «Авилон» Андрею Павловичу. В мае эта же компания выступила покупателем российских активов Volkswagen.
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Почему не Лосярис скрепный, а вот это буржуинское?! Срочно проверить на предмет иноагентства!
"Солнцестояние", уж тогда) и иконки на торпеде - бонусом
Да уж не иконки, а прямо иконостас полноразмерный (-:
Триптих освящённый. Каждый понедельник. И свечка за упокой - чтоб потом не бегать.
Собрался ехать — будь добр купить в дворовой лавке.
Так и до абибаса скоро дойдем…
Х. Йдай?
Абобус
То есть южнокорейцы дали добро? Из новости это непонятно.
Если непонятные китайские машины берут за дорого, то за проверенные солярисы таксисты у завода будут драться
Вениками? Таксистам покупают. И, что купили - на том и шабашь.
Откуда машинокомплекты будут?
Это из оставшихся на заводе на момент ухода Хёндэ 70 000 комплектов будут произведены эти Авто.
Боюсь, что заградительные цены не позволять распродать тираж и за 10 лет
В такси уйдут за 3-6 месяцев, может даже раньше
Не думаю. Сейчас лучше гранту купить в такси. Гранты делают сейчас?
Сразу видно, что вы вообще не разбираетесь в такси бизнесе. Гранта не подходит для работы в такси, а Веста стоит как Солярис, а рассыпается в 10 раз быстрее.
я думаю что весь тираж уже распродан
какой нибудь каршеринг и большой таксопарк уже взял завод в осаду
70к оставалось на складе? Хотел бы я посмотреть на такое
Они полгода думали как название сменить ???
Наверное ждали пока вашингтонское говно с вентилятора стечёт, всё успокоится и начнут делать машины...
Корейские машины)
Столь долго думали, что и не сменили?
Ух ты! А корейцы об этом - знают?!?
А когда запчасти кончатся - что они будут выпускать - фу ли сяо, или му син тяо???
Главное им не сообщать)
То есть, в прямом смысле, мы теперь умеем в корейский автопром?
Для тех кто такой же тупой как и я. Раньше машины назывались «Hyundai Solaris», а теперь просто «Solaris». 💁♀️🤦♀️
мда печальное зрелище честно говоря, но завод не простаивает, может это к лучшему
Конечно к лучшему! Ну и кетайцам будет проще переделывать его под свои поделия.
Из отжатых, оставшихся на заводе комплектов допилят солярисы (на сколько хватит), а дальше уже нужно готовить шильдики
Так поэтому не сразу шильдики, пока дизайн, производство, закупка, доставка, статья на VC - это долгий процесс )))
Запустили. Как будто оно останавливалось)
Ооо, сделайте плз миллион Рио Х и в каршеринг, супер тачка
Слегка б\у'шная Киа Рио щас стоит два мульта
интересно почём будут продавать эти
Видимо три)
Давайте видеть хорошее!
Это - не Китай. И это хорошо.
Это называется — давайте нести хуйню. Китайцы очень быстро догоняют, многие марки так вообще уже.