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Транспорт
Евгения Евсеева

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге запустили производство автомобилей под брендом Solaris Статьи редакции

В линейке — автомобили Hyundai и Kia, которые собирали на нём до 2022 года.

  • Завод теперь называется «Автомобильный завод АГР». О начале производства на нём объявила AGR Automotive Group (бывшая «Фольксваген Груп Рус»). В линейку входят модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.
  • Все машины будут продавать через дилерскую сеть ООО «АГР». Цены на них не указаны, на сайте компании покупатели уже могут оставить заявку для дилера.
  • Как отмечает Autonews, автомобили — те же, что собирали на заводе раньше, на фотографиях это одна и та же машина. Solaris HS — это седан Hyundai Solaris, Solaris HC — кроссовер Hyundai Creta, Solaris KRS — седан Kia Rio, Solaris KRX — хетчбэк Kia Rio X.
Solaris KRX. Фото AGR
Kia Rio X. Фото Kia
  • Завод Hyundai с марта 2022 года находился в простое. На нём собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Из простоя он вышел в январе 2024-го, но сборку машин не начал.
  • В декабре 2023 года Hyundai сообщил о продаже завода компании «Арт-Финанс». Тогда же сделку одобрила правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, в январе 2024-го её закрыли.
  • «Арт-Финанс» создана в феврале 2023 года и на 100% принадлежит президенту дилера «Авилон» Андрею Павловичу. В мае эта же компания выступила покупателем российских активов Volkswagen.

#новости #hyundai

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38 комментариев
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 Вадим Д.

Почему не Лосярис скрепный, а вот это буржуинское?! Срочно проверить на предмет иноагентства!

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Виталий

"Солнцестояние", уж тогда) и иконки на торпеде - бонусом

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Вадим Д.

Да уж не иконки, а прямо иконостас полноразмерный (-:

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Виталий

Триптих освящённый. Каждый понедельник. И свечка за упокой - чтоб потом не бегать.

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Вадим Д.

Собрался ехать — будь добр купить в дворовой лавке.

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Евгений Шевцов

Так и до абибаса скоро дойдем…

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Виталий

Х. Йдай?

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Шпиль Солсбери

Абобус

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Слегка Придурковатый

То есть южнокорейцы дали добро? Из новости это непонятно.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Если непонятные китайские машины берут за дорого, то за проверенные солярисы таксисты у завода будут драться

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Виталий

Вениками? Таксистам покупают. И, что купили - на том и шабашь.

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Andrey Chuguev

Откуда машинокомплекты будут?

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Александр Вараксин

Это из оставшихся на заводе на момент ухода Хёндэ 70 000 комплектов будут произведены эти Авто.

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Виталий

Боюсь, что заградительные цены не позволять распродать тираж и за 10 лет

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Александр Вараксин

В такси уйдут за 3-6 месяцев, может даже раньше

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Леонид Гнездилов

Не думаю. Сейчас лучше гранту купить в такси. Гранты делают сейчас?

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Александр Вараксин

Сразу видно, что вы вообще не разбираетесь в такси бизнесе. Гранта не подходит для работы в такси, а Веста стоит как Солярис, а рассыпается в 10 раз быстрее.

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ImPReZ

я думаю что весь тираж уже распродан
какой нибудь каршеринг и большой таксопарк уже взял завод в осаду

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Andrey Chuguev

70к оставалось на складе? Хотел бы я посмотреть на такое

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Kiss1nger
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OZZ

Они полгода думали как название сменить ???

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Владимир Щебуняев

Наверное ждали пока вашингтонское говно с вентилятора стечёт, всё успокоится и начнут делать машины...

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Леонид Гнездилов

Корейские машины)

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Виталий

Столь долго думали, что и не сменили?

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Abnatop Sky

Ух ты! А корейцы об этом - знают?!?
А когда запчасти кончатся - что они будут выпускать - фу ли сяо, или му син тяо???

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Dimm Debrov

Главное им не сообщать)

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Виталий

То есть, в прямом смысле, мы теперь умеем в корейский автопром?

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Запопу Кусь

Для тех кто такой же тупой как и я. Раньше машины назывались «Hyundai Solaris», а теперь просто «Solaris». 💁‍♀️🤦‍♀️

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Юрий Стужин

мда печальное зрелище честно говоря, но завод не простаивает, может это к лучшему

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Abnatop Sky

Конечно к лучшему! Ну и кетайцам будет проще переделывать его под свои поделия.

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xsignes

Из отжатых, оставшихся на заводе комплектов допилят солярисы (на сколько хватит), а дальше уже нужно готовить шильдики

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Сергей Леопольдович

Так поэтому не сразу шильдики, пока дизайн, производство, закупка, доставка, статья на VC - это долгий процесс )))

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Zloy Marketolog

Запустили. Как будто оно останавливалось)

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Soludo

Ооо, сделайте плз миллион Рио Х и в каршеринг, супер тачка

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ImPReZ

Слегка б\у'шная Киа Рио щас стоит два мульта

интересно почём будут продавать эти

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Леонид Гнездилов

Видимо три)

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Илья Прокопенко

Давайте видеть хорошее!
Это - не Китай. И это хорошо.

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Artem Borisenko

Это называется — давайте нести хуйню. Китайцы очень быстро догоняют, многие марки так вообще уже.

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