По итогам 2023-го компания впервые с момента IPO завершила год с операционной прибылью.

Конспект заметки Bloomberg.

В погоне за агрессивным ростом

Uber Technologies Трэвиса Каланика и Гаррета Кэмпа начала работать в 2009 году — во времена низких процентных ставок, которые обеспечивали бизнесу приток венчурных инвестиций.

Чтобы показать, как удобно заказывать такси всего одним нажатием кнопки, и раскрутить сервис, компания тратилась на привлечение водителей и клиентов: первым обещали по $500 за первые десять выполненных поездок, а вторым — $20 за приведённого друга.

Денег уходило немало, но тогда на нашем рынке никто и не пытался выйти на прибыль. Цель была иной: завоевать долю и сформировать у людей новую привычку, обеспечивая прибытие машины в течение десяти минут в любом городе. Эмиль Майкл, бывший коммерческий директор Uber

Регуляторов Uber не боялась: она пыталась обходить региональные законы о такси, подозревалась в нарушении антимонопольных правил и предоставляла ведомствам фальшивую версию приложения, чтобы затруднить проверки.

Вместе с Lyft она заявляла, что агрегаторы такси помогут городам сократить число поездок на личных автомобилях и при этом смогут сосуществовать с общественным транспортом, помогая гражданам быстрее добираться до нужных автобусных остановок и электричек. Однако со временем система общественного транспорта в США, наоборот, стала терять пассажиров.

Uber знала, что может нажить врагов, но была готова рисковать ради роста — и не зря. Уже к 2016 году компания оценивалась в $69 млрд и хвасталась 45 млн ежемесячно активных пользователей. Для сравнения: у запущенной в 2012-м Lyft аналогичный показатель к тому же моменту равнялся 6,6 млн человек.

Чтобы не ограничиваться услугами такси, Uber занялась развитием поездок на беспилотных автомобилях, а также купила велошеринговый стартап Jump. Инициативность компании заслуживала похвалы, но деньги на фоне этого не увеличивались, а убывали, так что к 2018 году суммарные денежные потери Uber составили $7,87 млрд.

От беспорядка к упорядочиванию

Проблем с завоеванием рынка у компании не было. Как рассказывал её первый гендиректор Райан Грэйвс, бизнес «рос как сорняк» — в том числе благодаря «накалу», который усиливался на фоне стычек с регуляторами.

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Однако пристальное внимание со стороны правительственных ведомств, а также новости о токсичной корпоративной культуре, своеобразном стиле управления тогдашнего гендиректора Каланика, сомнительной маркетинговой и ценовой политике и краже интеллектуальной собственности начали смущать членов совета директоров и инвесторов.

Транспорт Maria Łacińska 13.06.2017 От повышения цен к домогательствам — главные скандалы за всю историю Uber Проблемы, которые могут стоить поста руководителю компании Трэвису Каланику.

В 2017 году, на фоне скандалов и по просьбе ключевых «вкладчиков», Каланик ушёл в отставку. Его место занял бывший руководитель турсервиса Expedia Дара Хосровшахи, а финансовым директором позже назначили Нельсона Чая, пришедшего в Uber из банковской сферы.

Перестановки должны были помочь компании реструктуризировать бизнес и перейти к более грамотному управлению деньгами, чтобы в будущем выйти на биржу в устойчивом финансовом состоянии.

В 2018 году компания продолжала нести убытки и оценила себя перед IPO в $83,8 млрд — на $36 млрд меньше, чем планировалось изначально.

В результате первичного размещения в 2019 году она привлекла $8,1 млрд, но инвесторы скептически отнеслись к обещаниям о том, что расти будут и Uber, и рынок, поэтому в первый же день торгов стоимость акций компании просела с $45 до $42.

На тот момент IPO Uber стало одним из десяти самых крупных за всю историю фондового рынка США, однако сам дебют из-за просадки бумаг сочли одним из худших за последние десять лет. На фоне этой «неудачи» капитализация крупнейшего акционера компании — Softbank — упала на $9 млрд.

Деньги Полина Лааксо 21.02.2022 Слушать провидцем Статьи редакции «Поцелуй смерти»: почему портфель акций SoftBank напоминает кладбище, а его основателя больше не считают Гендиректор Масаёси Сон вкладывал сотни миллионов в стартапы без бизнес-плана и прибыли. Просто верил в харизматичных основателей — или в чудо. Коллег восхищала его интуиция, пока проекты не стали публично проваливаться, а сам SoftBank нести миллиардные убытки. Основатель SoftBank Масаёси Сон. Источник: Japan Times

Перестройка в условиях пандемии

Поистине переломным моментом для компании стала пандемия Covid-19: жизнеспособность перевозок оказалась под угрозой из-за повсеместных «локдаунов», поэтому Uber пришлось пересмотреть свои инвестиционные приоритеты.

Она избавилась от велошерингового стартапа и подразделения «летающих такси», продала бизнес по развитию беспилотных автомобилей, до этого приостановив их тестирование из-за насмерть сбитого человека. А ещё ушла с нескольких региональных рынков и сократила 20% штата.

Транспорт Ольга Такмазьян 25.06.2020 Слушать развитием Статьи редакции Выбросила тысячи велосипедов и отдала проект конкуренту: Uber купила стартап Jump, но не справилась с его В 2018 году Uber купила велошеринговый стартап Jump, чтобы дать клиентам выбор между разными видами транспорта, а спустя два года инвестировала в компанию Lime, сдающую в аренду электросамокаты.

Понимая, что из-за карантинов клиентам некуда ездить, Uber вложилась в развитие продовольственной доставки: купила робототехнический бизнес компании по доставке еды Postmates за $2,65 млрд, сервис доставки алкоголя Drizly за $1,1 млрд и стартап по доставке продуктов Cornershop.

Убытки после сделок увеличились, но чтобы соответствовать общей стратегии по их сокращению, компания урезала рабочие места в выкупленных сервисах и встроила большую часть новых услуг в основное приложение Uber Eats.

Суммарные убытки компании к 2022 году составили $30 млрд, но инвесторы поверили в потенциал бизнеса. На фоне «антиковидных» послаблений Uber удалось привлечь рекордное для неё количество водителей и пользователей с помощью субсидий и скидок.

Косвенным преимуществом стали и более высокие процентные ставки, на фоне которых конкурентам, как правило, трудно привлечь инвестиции.

По итогам 2023-го Uber впервые после выхода на биржу закончила год с операционной прибылью в $1,1 млрд против $1,8 млрд убытков в 2022-м. Всё это вопреки клейму «убыточного бизнеса, раздутого венчурными деньгами».

Помимо этого, акции Uber включили в «индекс широкого рынка» США S&P 500, а сама она объявила о планах провести обратный выкуп акций на $7 млрд — это своеобразное доказательство веры в устойчивую финансовую динамику бизнеса, считают в компании.

Прибыльность Uber в миллиардах долларов. Левая таблица — скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации). Правая — операционная прибыль по GAAP (нацстандартам бухучёта)

Водители всё равно продолжают жаловаться на размер выплат и условия труда, а пассажиры сетуют на высокие цены, но пользоваться сервисом не перестают: в 2023 году общее количество поездок Uber составило 9,4 млрд против 7,6 млрд в 2022-м.

Как отмечает Bloomberg, регуляторы по-прежнему не сводят с компании глаз, но ей, похоже, удаётся находить общий язык с местными чиновниками. Их же благосклонность, в свою очередь, говорит регуляторам о том, что услуги Uber пользуются спросом среди потребителей — и именно это в конечном счёте стоит учитывать, заключил аналитик Morningstar Али Могараби.

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