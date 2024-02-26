Транспорт
Артур Томилко

ФАС раскритиковала «Яндекс Такси» за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию для водителей Статьи редакции

Но ведомство не может применить к сервису «меры реагирования» из-за моратория на проверки ИТ-компаний.

  • У ФАС накопились «серьёзные замечания» к «Яндекс Такси», заявил в интервью «Известиям» заместитель главы службы Пётр Иванов. По его словам, за 2023 год в ведомство поступило около 300 жалоб на сервис, которые связаны со стоимостью поездок, а также блокировками водителей и пассажиров.
  • В связи с этим ФАС направила в «Яндекс» письмо с требованием уточнить в документах «возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности» для клиентов и водителей. Однако компания пока не исполнила его полностью.
  • Служба также считает, что комиссия, взимаемая с перевозчиков (около 28%), «слишком высокая» и должна быть снижена до «конкурентного уровня». Но агрегатор не раскрывает алгоритм ценообразования на услуги такси «в полном объёме» и игнорирует требование ФАС, отметил Иванов.
  • Комментируя предложение Госдумы установить предел максимального роста цен на такси, он заявил, что такие ограничения могут снизить качество услуг: водители начнут отказываться от заказов, «потому что им это невыгодно».
Фото РБК
  • В начале августа 2023 года Росстат подсчитал, что стоимость такси достигла максимума за 10 лет. С начала года стоимость поездки увеличилась примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве. Средняя цена одного километра пути достигла 32,53 рубля.
  • В октябре «Яндекс» объяснял рост цен на такси нехваткой водителей и автомобилей экономкласса на фоне увеличения спроса на услугу.
  • В ноябре ФАС признала сервис «Яндекс Такси» доминирующим на российском рынке. При этом в ведомстве пояснили, что до конца 2024 года действует мораторий на проверки ИТ-компаний, который не позволяет применить к сервису «меры реагирования».

#новости #яндекс

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92 комментария
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 неформат

ничо потом зато кааак взыщут тыщ 30

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Константин Шукалов

С другой стороны, Яндекс тоже не просто так снимает комиссию. Мы же не знаем, сколько обходится поддержка текущей инфраструктуры и ее развитие 🤷🏻‍♂️

Водителей и пассажиров туда тоже насильно никто не тащит. Всегда можно бомбить по-старинке или вызывать такси через звонок в таксопарк 🤷🏻‍♂️🌝

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3 комментария
Константин Шукалов

С нынешней структурой владения, скорее просто пальчиком погрозят 😅

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6 комментариев
Rafa Ramazanoff

Так много ? 15к и достаточно

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muchizhi

Как вообще ФАС допустила, что у Яндекс такси не осталось ни одного конкурента на рынке

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Дамир Пустынов

А как же Maxim?😜

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3 комментария
Валерий Маляр

я вообще удивлен, что на них обратили внимание, к Яндекс как к компании отношении очень лояльное уже давно

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1 комментарий
Костя Маслов

Полагаю, что не допустила, а сделала всё для этого собственными руками.

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Eldar Salikhov

Антимонопольный орган что-то спрашивает с Яндекс.Такси. Звучит как начало анекдота.

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Какер Тарлсон

Заходят в бар ФАС и Яндекс, а им бармен ничего не говорит…

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2 комментария
oleg.pimenov
ФАС раскритиковала

Пальчиком пригрозила и такая : "Ай-яй-яй, не делай так больше, пожалуйста"

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Вадим Д.

Критикуешь - предлагай! Какого хрена ценники в небольших региональных центрах кратно выше московских или других миллионниках?

агрегатор не раскрывает алгоритм ценообразования на услуги такси

Ну так ещё бы, алгоритм: "в любой ситуации умножай на три" ФАС может не усмтроить.

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Valentin Dombrovsky

Кратно — это сколько? Не поделитесь?

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3 комментария
Dektor

30% если хочешь видеть конечную точку. 🤬

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Bad Gateway

В плане? С водителя такую комиссию за это берут?

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Nikolay Skidanov

а все что нужно - заставить публиковать через открытый API стоимость поездки. ибо бесит не рост стоимости в час пик или снегопад, а то что стоит посмотреть пробки в аэропорт, и ценник для меня лично взлетает на 30% (и + легион подобных кейсов)

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Чай с молоком

32 руб за км - если бы так действительно было…у нас в маленьком городе расстояние меньше 2-х км проехать по прямой в час пик стоит 250 руб! Такого бреда не было никогда.

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Артем Смирнов

Говнояндекс как и многие монополисты ахуел. Особенно сервис такси:
1. Само приложение напичкано шелухой которая мне не нужна и бесит. Я хочу только такси, сучки!
2. Ценообразование как у блядских выродков торгашей: зашел оценить предложения для ближайшей поездки, вышел, зашел через 5 минут => + 20% к цене! И это всегда, в 99% случаев в любое время дня и года. При любой возможности использую другие сервисы!
3. Оценка/рейтинг пассажира. Что блять?) начинаете играть в китайскую кошка жену? Просто сосите 🖕🏿

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Евгений Дроздов

У меня еще кейс: тариф «самый быстрый» время подачи (Москва - ЦАО) 10 минут. Мне ехать 7. Нах@й мне машину больше 10 минут предлагают ждать?

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Willard

2. Какая-же жиза, иногда условно ставишь за/до перекрестка, и он даёт разницу в 100-200р. - это вообще смех

3. При оценке в 5 все-равно мне кидает обезьян с 4.6... (комфорт+)

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Valeryevna 90

Пусть еще посмотрят тариф, почему с автокреслом обалдеть сколько выходит!

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Ale K

Дети - удовольствие не из дешевых

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2 комментария
Maxim Fox

Они его покупают перед поездкой.

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Иван Иванов

и бизнес с элитом чет дороговаты

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Valentin Dombrovsky

Мало водителей, потому что. А ещё доп. опции часто означают, что машина на вызов будет ехать с большего расстояния — это тоже влияет. С животными, например, тоже дороже выхолит из-за этого.

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Ти Мур

С животными тоже вообще сказка полная. Никто ехать не хочет, один дай бог соглашается, но ценник там такой, что в итоге едешь с переноской на автобусе.

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панкратович

Мало ли что эти дети сделают, как салон испортят, орут вечно, естественно, это дороже.

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Андрей Буланкин

Надо не критиковать, а **ать давно пора

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Silver Surfer
стоимость поездки увеличилась примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве
Служба также считает, что комиссия, взимаемая с перевозчиков (около 28%), «слишком высокая»

Мне кажется, или все в порядке, за год цены выросли нормально так, а комиссия вряд ли поменялась

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Leonid Sobchenko

Если есть вопросы - погугли (с) яндекс

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Domorost

ФАС - красавчики, теперь главное чтобы в кабинетах все же эксперты имели свое мнение, а не поддались на уговоры менеджеров Яндекса, которые будут называть черное белым.
Очень надеюсь что этот процесс не спустят на авось и доведут до конца, монополиста давно пора контролировать. Если ФАС это сделает, пожалуй рейтинги данного ведомства пойдут вверх до небес.

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Иван Миронов

ничего не будет. теле2 сколько повышает цены на тарифы? громкие заголовки о том, что ФАС проводит расследования. повышения цен на яйца. Громкие заголовки о том, что ФАС проводит расследования. ну и так далее. и всё остаётся как есть. то есть ничего не меняется.

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Научный микроскоп

я вот лично не понимаю вечное нытье про комиссию в 28%, эта плата за постоянный поток клиентов, не нравится вон катай в таксопарке по несколько заказов в день зато без комисии.
плс нытики почемуто не учитывают что комисиия эта расходуется на кучу персонала, что обеспечивает работу и развитие сервиса и оборудование.

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Rafa Ramazanoff

А расходы на машину, ремонт, мойка и т.д "да-да пошёл я нафиг?" С учётом процента парка, налогов и комиссии там далеко не 28% вообщем выходит, но исходя из этого и цена для клиентов большая, но тут ничего не поделаешь ятакси монополист нытье ничем не поможет

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1 комментарий
Mr Black

Теперь с Яндексом можно делать что хочешь….

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Какер Тарлсон

Ничего с ним делать нельзя, они теперь полностью отечественный монополист

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Борис Интеграторов

Нужно вводить внешнее управление и национализировать!

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Alexey

Уже сделано, лол

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1 комментарий
Alex

32.53р километр. Даже у нас далеко не в Москве поездка около 4-5 км в вечернее время выходит ~ 350р

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Александр

5 минут 500 рублей Москва

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1 комментарий
Дэн Билзерян

"ФАС раскритиковала" - ну, приехали

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Евгений Дроздов

ФАС озадаченно хмурит брови.

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Илья

Ну обьективно в декабре-ноябре вообще треш был, мне в МСК буквально 4-5 станций метро стоило доехать половину стоимости авиабилета, и это не в час пик. Сейчас уже полегче стало

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Nice Man

Авиабилет дешевые. Ещё поездка в аэропорт по времени может равняться времени перелета, что теперь?)

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Режиссер Максим

Может сейчас самолётам уже дешевле летать, чем машинам ездить)) А так да, согласен, порой в аэропорт стоит сейчас доехать по деньгам столько же, сколько билет стоил.

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Alexei Danilov

как вообще Яндекс такси стало ИТ компанией?) это ж такси

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Ксения Евсюкова

Так они же сами допустили, что Яндекс по факту остался один на рынке такси. К чему теперь эта «критика»? Для вида?

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Иван Миронов

хоспаде))) тут что, нет таксистов и курьеров? я как-то повёз доставку, в сумме 50 км. оплата за заказ 1000 рублей и это ещё без комиссии. я просто спросил клиента, сколько он отдал за доставку. 2500. вот и всё. и вам таких историй любой курьер или таксист расскажет.

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Willard

У меня была ситуация - у меня напротив дома DNS, вот идти буквально 5 минут. Было лето, я решил купить стационарный кондей. В магазине взял его на руки, вроде было нормально, но как вынес из магазина, отвалилась спина. Думаю, ну дай посмотрю - доставка в соседнюю парадную - 3 минуты на машине - 700р. карл! В итоге, попросил просто рандомного мужика за 300р. помочь.

Так что кулстори про дешевизну - ну такое себе.

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Денис Ковальчук / lidzavod.ru

Да ценник конечно взлетел до космоса
В прошлом году до школы ребенка отправляли за 100ку, щас 400-500
Ехать 4-6 минут 3 поворота лево, право, лево и 1 светофор, дорога всегда пустая
Возим сами, хотя спать очень хочется 😂

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Maxim Fox

По сути, ребенок зарабатывает 400-500 рублей.
Так то он бизнесмен, а с утра в школу для души ходит.

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1 комментарий
Бременский музыкант

Не показывайте водителям, а то начнут качать как в Америке

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Юлия Заозерова

пхах)) мде)) прям смешно стало так и вспоминается от Салтыкова Щедрина про барский дом)

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Beket

Что качать?

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Я сказал свое имя машине

Ничоси.
Внезапно

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Vladimir Karamyshev

Нужно переходить на Xcar😃

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Leonid Sobchenko

там можно свою цену назначать) но в большую сторону

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Stanislav Barkov

Хотят снизить плату с перевозчиков. А думаете они согласятся на снижение оплаты? Зачем им терять доход, который всегда был? Они будут всеми способами обосновывать что это и есть «конкурентный уровень». Если всё таки ГД установит предел максимального роста цен на такси, то нужно найти сбалансированный подход, который устроит всех участников рынка.

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Максим Ростокин

Если удешевлять перевозки - снижать стоимость топлива для таксистов, вводить субсидии, упрощать лицензирование, возможно снижение стоимости поездок.

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Юрий Йоха

Раскритиковали по делу. Надеюсь это какое-то влияние окажет на них

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Владимир Соболев

критиковать можно многих, но тут ведь самое главное действие, на сколько я понимаю фас не особо действовать хотят а только критикуют

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Nice Man

Цена растет, если водителей рядом мало. Падает, если много.

Когда снег, дождь, любая непогода, с работы, на работу, людям лень идти своим ходом, нагружают такси, повышают цену.

Не благодарите.

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debil
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Слегка Придурковатый

То есть даже на 60 тыщ не штрафанут? Лепо!

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Михаил Октябрьский

С добрым утром, ФАС )

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Тоже хочу

ФАС сказал ая-яй
Регулятор по-русски

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under construction

"Но ведомство не может применить к сервису «меры реагирования» из-за моратория на проверки ИТ-компаний. "

стоп.стоп.стоп

яндекс занимается только "информационным сопровождением", если же цену определяет все же он, а не исполнитель возникает вопрос к статусу самозанятых исполнителей и стаусу ит-компании".
ведь фактически если яндекс определяет ценовую политику он и является перевозчиком.

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ЯжПрограммист

Государство: У вас цены че-то высокие
Яндекс: Режет косты, заставляет водителей работать больше
Государство: Че-то вы о работниках плохо заботитесь, им нужно отдыхать, и вообще вот вам еще требований для безопасности сервиса - выполняйте
Цены: Растут
Государство: У вас цены че-то высокие...

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