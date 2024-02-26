ФАС раскритиковала «Яндекс Такси» за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию для водителей Статьи редакции
Но ведомство не может применить к сервису «меры реагирования» из-за моратория на проверки ИТ-компаний.
- У ФАС накопились «серьёзные замечания» к «Яндекс Такси», заявил в интервью «Известиям» заместитель главы службы Пётр Иванов. По его словам, за 2023 год в ведомство поступило около 300 жалоб на сервис, которые связаны со стоимостью поездок, а также блокировками водителей и пассажиров.
- В связи с этим ФАС направила в «Яндекс» письмо с требованием уточнить в документах «возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности» для клиентов и водителей. Однако компания пока не исполнила его полностью.
- Служба также считает, что комиссия, взимаемая с перевозчиков (около 28%), «слишком высокая» и должна быть снижена до «конкурентного уровня». Но агрегатор не раскрывает алгоритм ценообразования на услуги такси «в полном объёме» и игнорирует требование ФАС, отметил Иванов.
- Комментируя предложение Госдумы установить предел максимального роста цен на такси, он заявил, что такие ограничения могут снизить качество услуг: водители начнут отказываться от заказов, «потому что им это невыгодно».
- В начале августа 2023 года Росстат подсчитал, что стоимость такси достигла максимума за 10 лет. С начала года стоимость поездки увеличилась примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве. Средняя цена одного километра пути достигла 32,53 рубля.
- В октябре «Яндекс» объяснял рост цен на такси нехваткой водителей и автомобилей экономкласса на фоне увеличения спроса на услугу.
- В ноябре ФАС признала сервис «Яндекс Такси» доминирующим на российском рынке. При этом в ведомстве пояснили, что до конца 2024 года действует мораторий на проверки ИТ-компаний, который не позволяет применить к сервису «меры реагирования».
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ничо потом зато кааак взыщут тыщ 30
С другой стороны, Яндекс тоже не просто так снимает комиссию. Мы же не знаем, сколько обходится поддержка текущей инфраструктуры и ее развитие 🤷🏻♂️
Водителей и пассажиров туда тоже насильно никто не тащит. Всегда можно бомбить по-старинке или вызывать такси через звонок в таксопарк 🤷🏻♂️🌝
С нынешней структурой владения, скорее просто пальчиком погрозят 😅
Так много ? 15к и достаточно
Как вообще ФАС допустила, что у Яндекс такси не осталось ни одного конкурента на рынке
А как же Maxim?😜
я вообще удивлен, что на них обратили внимание, к Яндекс как к компании отношении очень лояльное уже давно
Полагаю, что не допустила, а сделала всё для этого собственными руками.
Антимонопольный орган что-то спрашивает с Яндекс.Такси. Звучит как начало анекдота.
Заходят в бар ФАС и Яндекс, а им бармен ничего не говорит…
Пальчиком пригрозила и такая : "Ай-яй-яй, не делай так больше, пожалуйста"
Критикуешь - предлагай! Какого хрена ценники в небольших региональных центрах кратно выше московских или других миллионниках?агрегатор не раскрывает алгоритм ценообразования на услуги такси
Ну так ещё бы, алгоритм: "в любой ситуации умножай на три" ФАС может не усмтроить.
Кратно — это сколько? Не поделитесь?
30% если хочешь видеть конечную точку. 🤬
В плане? С водителя такую комиссию за это берут?
а все что нужно - заставить публиковать через открытый API стоимость поездки. ибо бесит не рост стоимости в час пик или снегопад, а то что стоит посмотреть пробки в аэропорт, и ценник для меня лично взлетает на 30% (и + легион подобных кейсов)
32 руб за км - если бы так действительно было…у нас в маленьком городе расстояние меньше 2-х км проехать по прямой в час пик стоит 250 руб! Такого бреда не было никогда.
Говнояндекс как и многие монополисты ахуел. Особенно сервис такси:
1. Само приложение напичкано шелухой которая мне не нужна и бесит. Я хочу только такси, сучки!
2. Ценообразование как у блядских выродков торгашей: зашел оценить предложения для ближайшей поездки, вышел, зашел через 5 минут => + 20% к цене! И это всегда, в 99% случаев в любое время дня и года. При любой возможности использую другие сервисы!
3. Оценка/рейтинг пассажира. Что блять?) начинаете играть в китайскую кошка жену? Просто сосите 🖕🏿
У меня еще кейс: тариф «самый быстрый» время подачи (Москва - ЦАО) 10 минут. Мне ехать 7. Нах@й мне машину больше 10 минут предлагают ждать?
2. Какая-же жиза, иногда условно ставишь за/до перекрестка, и он даёт разницу в 100-200р. - это вообще смех
3. При оценке в 5 все-равно мне кидает обезьян с 4.6... (комфорт+)
Пусть еще посмотрят тариф, почему с автокреслом обалдеть сколько выходит!
Дети - удовольствие не из дешевых
Они его покупают перед поездкой.
и бизнес с элитом чет дороговаты
Мало водителей, потому что. А ещё доп. опции часто означают, что машина на вызов будет ехать с большего расстояния — это тоже влияет. С животными, например, тоже дороже выхолит из-за этого.
С животными тоже вообще сказка полная. Никто ехать не хочет, один дай бог соглашается, но ценник там такой, что в итоге едешь с переноской на автобусе.
Мало ли что эти дети сделают, как салон испортят, орут вечно, естественно, это дороже.
Надо не критиковать, а **ать давно пора
Служба также считает, что комиссия, взимаемая с перевозчиков (около 28%), «слишком высокая»
Мне кажется, или все в порядке, за год цены выросли нормально так, а комиссия вряд ли поменялась
Если есть вопросы - погугли (с) яндекс
ФАС - красавчики, теперь главное чтобы в кабинетах все же эксперты имели свое мнение, а не поддались на уговоры менеджеров Яндекса, которые будут называть черное белым.
Очень надеюсь что этот процесс не спустят на авось и доведут до конца, монополиста давно пора контролировать. Если ФАС это сделает, пожалуй рейтинги данного ведомства пойдут вверх до небес.
ничего не будет. теле2 сколько повышает цены на тарифы? громкие заголовки о том, что ФАС проводит расследования. повышения цен на яйца. Громкие заголовки о том, что ФАС проводит расследования. ну и так далее. и всё остаётся как есть. то есть ничего не меняется.
я вот лично не понимаю вечное нытье про комиссию в 28%, эта плата за постоянный поток клиентов, не нравится вон катай в таксопарке по несколько заказов в день зато без комисии.
плс нытики почемуто не учитывают что комисиия эта расходуется на кучу персонала, что обеспечивает работу и развитие сервиса и оборудование.
А расходы на машину, ремонт, мойка и т.д "да-да пошёл я нафиг?" С учётом процента парка, налогов и комиссии там далеко не 28% вообщем выходит, но исходя из этого и цена для клиентов большая, но тут ничего не поделаешь ятакси монополист нытье ничем не поможет
Теперь с Яндексом можно делать что хочешь….
Ничего с ним делать нельзя, они теперь полностью отечественный монополист
Нужно вводить внешнее управление и национализировать!
Уже сделано, лол
32.53р километр. Даже у нас далеко не в Москве поездка около 4-5 км в вечернее время выходит ~ 350р
5 минут 500 рублей Москва
"ФАС раскритиковала" - ну, приехали
ФАС озадаченно хмурит брови.
Ну обьективно в декабре-ноябре вообще треш был, мне в МСК буквально 4-5 станций метро стоило доехать половину стоимости авиабилета, и это не в час пик. Сейчас уже полегче стало
Авиабилет дешевые. Ещё поездка в аэропорт по времени может равняться времени перелета, что теперь?)
Может сейчас самолётам уже дешевле летать, чем машинам ездить)) А так да, согласен, порой в аэропорт стоит сейчас доехать по деньгам столько же, сколько билет стоил.
как вообще Яндекс такси стало ИТ компанией?) это ж такси
Так они же сами допустили, что Яндекс по факту остался один на рынке такси. К чему теперь эта «критика»? Для вида?
хоспаде))) тут что, нет таксистов и курьеров? я как-то повёз доставку, в сумме 50 км. оплата за заказ 1000 рублей и это ещё без комиссии. я просто спросил клиента, сколько он отдал за доставку. 2500. вот и всё. и вам таких историй любой курьер или таксист расскажет.
У меня была ситуация - у меня напротив дома DNS, вот идти буквально 5 минут. Было лето, я решил купить стационарный кондей. В магазине взял его на руки, вроде было нормально, но как вынес из магазина, отвалилась спина. Думаю, ну дай посмотрю - доставка в соседнюю парадную - 3 минуты на машине - 700р. карл! В итоге, попросил просто рандомного мужика за 300р. помочь.
Так что кулстори про дешевизну - ну такое себе.
Да ценник конечно взлетел до космоса
В прошлом году до школы ребенка отправляли за 100ку, щас 400-500
Ехать 4-6 минут 3 поворота лево, право, лево и 1 светофор, дорога всегда пустая
Возим сами, хотя спать очень хочется 😂
По сути, ребенок зарабатывает 400-500 рублей.
Так то он бизнесмен, а с утра в школу для души ходит.
Не показывайте водителям, а то начнут качать как в Америке
пхах)) мде)) прям смешно стало так и вспоминается от Салтыкова Щедрина про барский дом)
Что качать?
Ничоси.
Внезапно
Нужно переходить на Xcar😃
там можно свою цену назначать) но в большую сторону
Хотят снизить плату с перевозчиков. А думаете они согласятся на снижение оплаты? Зачем им терять доход, который всегда был? Они будут всеми способами обосновывать что это и есть «конкурентный уровень». Если всё таки ГД установит предел максимального роста цен на такси, то нужно найти сбалансированный подход, который устроит всех участников рынка.
Если удешевлять перевозки - снижать стоимость топлива для таксистов, вводить субсидии, упрощать лицензирование, возможно снижение стоимости поездок.
Раскритиковали по делу. Надеюсь это какое-то влияние окажет на них
критиковать можно многих, но тут ведь самое главное действие, на сколько я понимаю фас не особо действовать хотят а только критикуют
Цена растет, если водителей рядом мало. Падает, если много.
Когда снег, дождь, любая непогода, с работы, на работу, людям лень идти своим ходом, нагружают такси, повышают цену.
Не благодарите.
То есть даже на 60 тыщ не штрафанут? Лепо!
С добрым утром, ФАС )
ФАС сказал ая-яй
Регулятор по-русски
"Но ведомство не может применить к сервису «меры реагирования» из-за моратория на проверки ИТ-компаний. "
стоп.стоп.стоп
яндекс занимается только "информационным сопровождением", если же цену определяет все же он, а не исполнитель возникает вопрос к статусу самозанятых исполнителей и стаусу ит-компании".
ведь фактически если яндекс определяет ценовую политику он и является перевозчиком.
Государство: У вас цены че-то высокие
Яндекс: Режет косты, заставляет водителей работать больше
Государство: Че-то вы о работниках плохо заботитесь, им нужно отдыхать, и вообще вот вам еще требований для безопасности сервиса - выполняйте
Цены: Растут
Государство: У вас цены че-то высокие...