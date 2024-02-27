Ассоциация авиакомпаний пожаловалась в ФАС на рост тарифов в аэропортах и различия в ценах на одни и те же услуги — РБК Статьи редакции
Она просит проверить обоснованность тарифов и выбрать меры господдержки для некоторых аэропортов.
- Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет S7, «Уральские авиалинии» и других) пожаловалась в ФАС на «систематический необоснованный рост аэропортовых тарифов в России». Об этом пишет РБК. В ФАС сказали, что пока не получили письмо, в Минтрансе на момент публикации не ответили на запрос.
- В обращении отмечается, что тарифы по услугам, цены на которые государство не регулирует, устанавливаются «произвольно», «преимущественно без какой-либо обоснованной связи с реальной себестоимостью каждой из услуг». В итоге тарифы по одним и тем же услугам в аэропортах со сравнивым пассажиропотоком различаются в разы. При этом доля услуг, тарифы на которые не регулируются, в общей стоимости наземного обслуживания доходит до 75%.
- Например, в Кемерове доставка бортового питания вдвое дороже, чем в соседнем Новокузнецке. В Перми приёмка-выпуск самолёта в четыре раза дороже, чем в Казани, подача трапа — втрое дороже, доставка пассажиров — вдвое.
- Отдельно в АЭВТ отметили стоимость противообледенительной жидкости для обработки самолётов: наценка Домодедово от её продажи — 352-382% к цене закупки (в зависимости от типа жидкости), в Мурманске — 189-207%, говорят в ассоциации.
Что предложила ассоциация и что говорят в аэропортах
- АЭВТ предложила ФАС проверить экономическую обоснованность нерегулируемых тарифов, а также проработать меры господдержки для аэропортов, «убыточность которых будет очевидна в условиях соблюдения порядка формирования величин тарифов». Ассоциация предлагает ограничить и пересмотр сборов (не чаще раза в год и не выше 1,5-кратного размера официальной инфляции).
- Для регулируемых тарифов АЭВТ предложила в целом не допускать их увеличения в аэропортах с высокими показателями рентабельности и стабильным ростом пассажиропотока (даже в случае отсутствия инвестиций в инфраструктуру). Также ассоциация считает, что на этапе планирования будущих инвестпроектов реконструкции аэропортов нельзя «допускать избыточного объёма инвестиций» и следует привлекать к обсуждению авиакомпании.
- В S7 подтвердили проблему с тарифами и поддержали предложения АЭВТ: «Предлагаемые меры помогут сдерживать рост себестоимости перевозок». В Smartavia тоже сообщили о росте стоимости услуг, в «Аэрофлоте» не ответили на запрос.
- Собеседник РБК в одном из аэропортовых холдингов назвал неисполнимым предложение о едином механизме расчёта нерегулируемых тарифов: «Если ввести единый алгоритм, сборы вырастут сильно, и сразу, и у всех».
- Источник в «Новапорте» указал, что по всем аэропортам холдинга средняя стоимость обслуживания растёт «не выше роста индекса потребительских цен за год». По его словам, аналитика АЭВТ выборочная — она «характеризует стоимость каждой отдельной услуги».
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"Отдельно в АЭВТ отметили стоимость противообледенительной жидкости для обработки самолётов: наценка Домодедово от её продажи — 352-382% к цене закупки (в зависимости от типа жидкости), в Мурманске — 189-207%, говорят в ассоциации."- ну реально перебор же, пусть жалуются и все проверяют)
Смотря сколько стоит эта жидкость. Если она стоит 3 рубля, а продают за 9 рублей, то это одна история, а если покупают за 300 и продают за 900, то другая.
Там же математика не только из жидкости складывается. К самолету подгоняют спец. оборудование с операторами, которые распыляют на морозе эту жидкость по поверхности самолета. Это тоже деньги, которые закладывают в стоимость и если там речь идет о нескольких рублях за литр, то стоимость самого распыления в разрезе общих трат, может быть существенной. Отсюда и сотни процентов наценки.
Будут экономить на противообледенителе. Держитесь крепче, господа пассажиры!
Они не могут на нем экономить ) их за это вые*ут регуляторы ) Там все строго
Вы не поняли, я не про снижение норм, разбавление и прочих уловках. Решение об обработке вс в каждом конкретном случае принимает командир экипажа.
А на кофе в кафе наценка 500%. Это не перебор?
Нет, это нормально, во многих кашефках так
Одно из другого абсолютно не вытекает. но судя по этой логике, и сабж - это тоже нормально.
Чето в России рыночек не может ничего порешать. Одни субсидии и госдотации.
А это новость об ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Зимбабве? Что-то дороговата у них противообледенительная обработка.
А ты в курсе ситуации с противообледенительной обработкой в Зимбабве?
Все происходит где то в Африке. Именно так.
А ты в курсе, как дела происходят в Африке?
Особый вид пауков - приплетунов, крайне интересны для изучения, довольно широко распространён живой природе
Да ладно?! Быть не может!
Добро пожаловать, ассоциация.
да да ,тоже подумала ,что в принципе все дороже в Москве чем в регионах,наценка идет на все товары и услуги
ФАС только по жалобам работает? Сама не в состоянии пойти проверить?
Как ты себе это представляешь? Чтобы ФАС проверяла ВСЕ бизнес-процессы в стране?
Величие денег стоит, в великой стране и цены великие
И зарплаты великие, все правильно, мистер президент
Просто российские спекулянты хотят остановить экономику.
Ответ аэропортов:
- АЭВТ - ябеда-корябеда. Бе-бе-бе!
За красивые ремонтики в аэропортах рано или поздно кто то должен платить))
только вот фас к сожалению думаю будет фиолетово потому что делать они ничего не хотят
Прямо как на авиабилеты. Одно и то же направление из Новосибирска и из Астаны - разница в 5 раз.
Или Новосибирск-Китай и Москва-Китай почему-то из Москвы дешевле, хотя летит он всё равно через тот же Новосибирск, только при этом еще топлива тратит чтоб полстраны облететь, но дешевле. О - Обоснование цен)
Ну ты для начала попробуй узнать математику цен. А, сорян - это ж каменты на виси, тут думать не принято.
Вангую, все аэропорты поднимут цену до одной но самой высокой планки. Эффект "Русские яйца"