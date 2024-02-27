Транспорт
Таня Боброва

Ассоциация авиакомпаний пожаловалась в ФАС на рост тарифов в аэропортах и различия в ценах на одни и те же услуги — РБК Статьи редакции

Она просит проверить обоснованность тарифов и выбрать меры господдержки для некоторых аэропортов.

  • Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет S7, «Уральские авиалинии» и других) пожаловалась в ФАС на «систематический необоснованный рост аэропортовых тарифов в России». Об этом пишет РБК. В ФАС сказали, что пока не получили письмо, в Минтрансе на момент публикации не ответили на запрос.
  • В обращении отмечается, что тарифы по услугам, цены на которые государство не регулирует, устанавливаются «произвольно», «преимущественно без какой-либо обоснованной связи с реальной себестоимостью каждой из услуг». В итоге тарифы по одним и тем же услугам в аэропортах со сравнивым пассажиропотоком различаются в разы. При этом доля услуг, тарифы на которые не регулируются, в общей стоимости наземного обслуживания доходит до 75%.
  • Например, в Кемерове доставка бортового питания вдвое дороже, чем в соседнем Новокузнецке. В Перми приёмка-выпуск самолёта в четыре раза дороже, чем в Казани, подача трапа — втрое дороже, доставка пассажиров — вдвое.
  • Отдельно в АЭВТ отметили стоимость противообледенительной жидкости для обработки самолётов: наценка Домодедово от её продажи — 352-382% к цене закупки (в зависимости от типа жидкости), в Мурманске — 189-207%, говорят в ассоциации.

Что предложила ассоциация и что говорят в аэропортах

  • АЭВТ предложила ФАС проверить экономическую обоснованность нерегулируемых тарифов, а также проработать меры господдержки для аэропортов, «убыточность которых будет очевидна в условиях соблюдения порядка формирования величин тарифов». Ассоциация предлагает ограничить и пересмотр сборов (не чаще раза в год и не выше 1,5-кратного размера официальной инфляции).
  • Для регулируемых тарифов АЭВТ предложила в целом не допускать их увеличения в аэропортах с высокими показателями рентабельности и стабильным ростом пассажиропотока (даже в случае отсутствия инвестиций в инфраструктуру). Также ассоциация считает, что на этапе планирования будущих инвестпроектов реконструкции аэропортов нельзя «допускать избыточного объёма инвестиций» и следует привлекать к обсуждению авиакомпании.
  • В S7 подтвердили проблему с тарифами и поддержали предложения АЭВТ: «Предлагаемые меры помогут сдерживать рост себестоимости перевозок». В Smartavia тоже сообщили о росте стоимости услуг, в «Аэрофлоте» не ответили на запрос.
  • Собеседник РБК в одном из аэропортовых холдингов назвал неисполнимым предложение о едином механизме расчёта нерегулируемых тарифов: «Если ввести единый алгоритм, сборы вырастут сильно, и сразу, и у всех».
  • Источник в «Новапорте» указал, что по всем аэропортам холдинга средняя стоимость обслуживания растёт «не выше роста индекса потребительских цен за год». По его словам, аналитика АЭВТ выборочная — она «характеризует стоимость каждой отдельной услуги».

#новости #аэропорты

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 Николай Самойлов

"Отдельно в АЭВТ отметили стоимость противообледенительной жидкости для обработки самолётов: наценка Домодедово от её продажи — 352-382% к цене закупки (в зависимости от типа жидкости), в Мурманске — 189-207%, говорят в ассоциации."- ну реально перебор же, пусть жалуются и все проверяют)

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Константин Шукалов

Смотря сколько стоит эта жидкость. Если она стоит 3 рубля, а продают за 9 рублей, то это одна история, а если покупают за 300 и продают за 900, то другая.

Там же математика не только из жидкости складывается. К самолету подгоняют спец. оборудование с операторами, которые распыляют на морозе эту жидкость по поверхности самолета. Это тоже деньги, которые закладывают в стоимость и если там речь идет о нескольких рублях за литр, то стоимость самого распыления в разрезе общих трат, может быть существенной. Отсюда и сотни процентов наценки.

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Иван Иванов

Будут экономить на противообледенителе. Держитесь крепче, господа пассажиры!

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Константин Шукалов

Они не могут на нем экономить ) их за это вые*ут регуляторы ) Там все строго

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Иван Иванов

Вы не поняли, я не про снижение норм, разбавление и прочих уловках. Решение об обработке вс в каждом конкретном случае принимает командир экипажа.

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noname

А на кофе в кафе наценка 500%. Это не перебор?

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Городищев

Нет, это нормально, во многих кашефках так

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noname

Одно из другого абсолютно не вытекает. но судя по этой логике, и сабж - это тоже нормально.

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Unknown

Чето в России рыночек не может ничего порешать. Одни субсидии и госдотации.

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noname
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Император Нолимоций

А это новость об ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Зимбабве? Что-то дороговата у них противообледенительная обработка.

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noname

А ты в курсе ситуации с противообледенительной обработкой в Зимбабве?

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Pavel Petel

Все происходит где то в Африке. Именно так.

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noname

А ты в курсе, как дела происходят в Африке?

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Крутой Физрук

Особый вид пауков - приплетунов, крайне интересны для изучения, довольно широко распространён живой природе

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Вадим Д.
различия в ценах на одни и те же услуги

Да ладно?! Быть не может!
Добро пожаловать, ассоциация.

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Ольга Юренкова

да да ,тоже подумала ,что в принципе все дороже в Москве чем в регионах,наценка идет на все товары и услуги

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Кирилл Спинер-Вейпов

ФАС только по жалобам работает? Сама не в состоянии пойти проверить?

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noname

Как ты себе это представляешь? Чтобы ФАС проверяла ВСЕ бизнес-процессы в стране?

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President of the United States

Величие денег стоит, в великой стране и цены великие

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Степан Беленький

И зарплаты великие, все правильно, мистер президент

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Just Michael

Просто российские спекулянты хотят остановить экономику.

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noname
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Слегка Придурковатый

Ответ аэропортов:

- АЭВТ - ябеда-корябеда. Бе-бе-бе!

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Микс из мусоровоза

За красивые ремонтики в аэропортах рано или поздно кто то должен платить))

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Руслан Сурков

только вот фас к сожалению думаю будет фиолетово потому что делать они ничего не хотят

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Zloy Marketolog
цены устанавливаются «произвольно», «преимущественно без какой-либо обоснованной связи с реальной себестоимостью каждой из услуг

Прямо как на авиабилеты. Одно и то же направление из Новосибирска и из Астаны - разница в 5 раз.

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Zloy Marketolog

Или Новосибирск-Китай и Москва-Китай почему-то из Москвы дешевле, хотя летит он всё равно через тот же Новосибирск, только при этом еще топлива тратит чтоб полстраны облететь, но дешевле. О - Обоснование цен)

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noname

Ну ты для начала попробуй узнать математику цен. А, сорян - это ж каменты на виси, тут думать не принято.

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Тоже хочу

Вангую, все аэропорты поднимут цену до одной но самой высокой планки. Эффект "Русские яйца"

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