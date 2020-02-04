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Транспорт
Лиана Липанова
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Великобритания запретит продажу новых бензиновых и гибридных автомобилей с 2035 года Материал редакции

На пять лет раньше, чем планировалось.

  • В Великобритании с 2035 года будет запрещена продажа бензиновых, дизельных или гибридных автомобилей — на пять лет раньше, чем планировалось, сообщает Reuters.
  • Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил об изменениях на фоне скандала: 31 января 2019 года он уволил президента Конференции ОНН по изменению климата COP26 Клэр О'Нилл. В ответ О'Нилл обвинила Джонсона в том, что он не поддерживает её работу и не понимает проблем климата. Reuters предполагает, что с помощью этого анонса Джонсон пытается доказать, что Великобритания поддерживает переход на «зелёную» энергию.
  • По данным Reuters, сейчас дизельные и бензиновые модели занимают 90% рынка автомобилей Великобритании. Потенциальных покупателей электромобилей останавливает ограниченное количество пунктов подзарядки и стоимость экологичных машин, пишет издание.
  • К 2050 году британское правительство планирует свести к нулю уровень выхлопных газов. Франция планирует запретить продажу топливных автомобилей к 2040 году. Парламент Норвегии постановил к 2025 году достичь нулевого уровня выхлопных газов в стране, однако у документа нет обязательной силы, отмечает издание.

#новость #электромобили

Транспорт
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21 комментарий
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Andrey Chuev

5

"Или ишак умрет, или падишах". Как-то так вижу сию историю

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Blackrock

2

а смысл тогда автопроизводителям вести разработки ДВС с меньшим выхлопом ? если все равно запретят ? 
По мне такие законы на 15 лет вперед так чисто для избирателей понты кинуть типа вот мы в будущем все изменим) 
Ведь ещё не факт что электромобили через 15 лет решат все свои проблемы и ДВС не получат серьезный прогресс как по топливной экономичности так и экологичности

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Arthur Niazyan

Blackrock
2

Через 15 лет ему будет 70 лет, и ему будет пофигу, что он там запрещал.

Ответить

Blackrock

Arthur
3

Да и избиратели уже все позабудут

Ответить

Sergey Dostovalov

Blackrock
3

Ты лучше акции теслы покупай, умник!

Ответить

Alexander Matveev

Sergey
0

Сейчас уже как-то боязно брать

Ответить

Sergey Dostovalov

Alexander
0

Биржа закрыта, ща до 1500 дойдёт :(

Ответить

Dmitry Tinitilov

Sergey
0

Такое ощущение, что электромобили производит только Tesla! Да, они у них самые классные, но Одесса, например, забита Leaf'ами от Nissan, BMW i3, Kia Soul, Chevrolet Bolt и т.д.

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Вася Пражкин

Dmitry
–3

Все вышеперечисленное, кроме Теслы, автомобилем может называться лишь по недоразумению.

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Юрий Белоножкин

Вася
0

Что за снобизм. Люди покупают, ездят

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Антон Штадлер

Blackrock
1

проблем у электромобилей все меньше, поэтому их продажи стремительно растут, по крайней мере, в сегментах премиум и суб-премиум. Раз в Норвегии, с не самой большой плотностью населения и не лучшим климатом, электромобили обогнали по продажам авто с двс, то в других странах - это вопрос времени

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Alexander A. Zhuravkov

Blackrock
0

Исходя чисто из Российской политики и обнищаний российских политеиста вы правы, Бориска выглядит популистом да и только. Но продажи автомобилей Тесла с каждым годом растут, а в Европе на улицах городов уже много где стоят розетки для подзарядка авто прямо на стоянках.

Ответить

Выпил ли mojo?

1

Он не сообщил на сколько за это время будет увеличена электрогенерация?

Ответить

Konstantin K

Выпил
0

Ой ну началось....

Ответить

Вася Пражкин

Konstantin
1

Согласен, слабый вброс. Вот Максимов умел зажечь толпу, не то что нынешняя школота..

Ответить

Андрей Волхонский

Выпил
0

А ты в курсе, что при производстве бензина тоже расходуется весьма немало электричества?

Ответить

Mike Raitsyn

0

Кстати с гибридами мутная история, основная проблема в том что их банально негде заряжать. Поэтому все катаются на двс, который про меньшей мощности тягает более тяжелую машину - это по выхлопам хуже чем чистый дизель или бензин.

В Лондоне найти зарядку целая задача если не поставил домой розетку. 

Ответить

Андрей Ирийский

Mike
2

Большинству гибридов Toyota розетка не нужна. Недавно брал один такой авто на тест драйв. При баке в 50 литров проехал без заправки чуть более 800 км. И еще есть навороченный Mirai - это вещь. За такими авто, я думаю, будущее. В обычных электрокарах при производстве батареи кто-то считал "зеленость" технологии? 

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Denis Alaev

Mike
0

В Лондоне, может быть, во Франции нет проблем, зарядки везде стоят.
Вот, например, сервис электромашин сдает свои станции для зарядки: https://www.bluely.eu/en, в любом гипермаркете есть места с зарядками и они пока полупустые, наоборот, удобно - не нужно искать место постоянно, паркуешься у входа. Каждая вторая АЗС на трассе - с электрозарядкой.

Autopartage 100% électrique dans le Grand Lyon
Autopartage 100% électrique dans le Grand Lyon
www.bluely.eu
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Вася Пражкин

Mike
0

Поэтому и плагины не так популярны, заряжать их на 20 км пробега смысла большого нет. 

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Bilguun Billy

Mike
0

Если это не plug in гибрид коих меньше, то обычный гибрид не требует зарядки от внешнего источника.

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