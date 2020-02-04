На пять лет раньше, чем планировалось.
- В Великобритании с 2035 года будет запрещена продажа бензиновых, дизельных или гибридных автомобилей — на пять лет раньше, чем планировалось, сообщает Reuters.
- Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил об изменениях на фоне скандала: 31 января 2019 года он уволил президента Конференции ОНН по изменению климата COP26 Клэр О'Нилл. В ответ О'Нилл обвинила Джонсона в том, что он не поддерживает её работу и не понимает проблем климата. Reuters предполагает, что с помощью этого анонса Джонсон пытается доказать, что Великобритания поддерживает переход на «зелёную» энергию.
- По данным Reuters, сейчас дизельные и бензиновые модели занимают 90% рынка автомобилей Великобритании. Потенциальных покупателей электромобилей останавливает ограниченное количество пунктов подзарядки и стоимость экологичных машин, пишет издание.
- К 2050 году британское правительство планирует свести к нулю уровень выхлопных газов. Франция планирует запретить продажу топливных автомобилей к 2040 году. Парламент Норвегии постановил к 2025 году достичь нулевого уровня выхлопных газов в стране, однако у документа нет обязательной силы, отмечает издание.
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Andrey Chuev
"Или ишак умрет, или падишах". Как-то так вижу сию историю
Blackrock
а смысл тогда автопроизводителям вести разработки ДВС с меньшим выхлопом ? если все равно запретят ?
По мне такие законы на 15 лет вперед так чисто для избирателей понты кинуть типа вот мы в будущем все изменим)
Ведь ещё не факт что электромобили через 15 лет решат все свои проблемы и ДВС не получат серьезный прогресс как по топливной экономичности так и экологичности
Arthur NiazyanBlackrock
Через 15 лет ему будет 70 лет, и ему будет пофигу, что он там запрещал.
BlackrockArthur
Да и избиратели уже все позабудут
Sergey DostovalovBlackrock
Ты лучше акции теслы покупай, умник!
Alexander MatveevSergey
Сейчас уже как-то боязно брать
Sergey DostovalovAlexander
Биржа закрыта, ща до 1500 дойдёт :(
Dmitry TinitilovSergey
Такое ощущение, что электромобили производит только Tesla! Да, они у них самые классные, но Одесса, например, забита Leaf'ами от Nissan, BMW i3, Kia Soul, Chevrolet Bolt и т.д.
Вася ПражкинDmitry
Все вышеперечисленное, кроме Теслы, автомобилем может называться лишь по недоразумению.
Юрий БелоножкинВася
Что за снобизм. Люди покупают, ездят
Антон ШтадлерBlackrock
проблем у электромобилей все меньше, поэтому их продажи стремительно растут, по крайней мере, в сегментах премиум и суб-премиум. Раз в Норвегии, с не самой большой плотностью населения и не лучшим климатом, электромобили обогнали по продажам авто с двс, то в других странах - это вопрос времени
Alexander A. ZhuravkovBlackrock
Исходя чисто из Российской политики и обнищаний российских политеиста вы правы, Бориска выглядит популистом да и только. Но продажи автомобилей Тесла с каждым годом растут, а в Европе на улицах городов уже много где стоят розетки для подзарядка авто прямо на стоянках.
Выпил ли mojo?
Он не сообщил на сколько за это время будет увеличена электрогенерация?
Konstantin KВыпил
Ой ну началось....
Вася ПражкинKonstantin
Согласен, слабый вброс. Вот Максимов умел зажечь толпу, не то что нынешняя школота..
Андрей ВолхонскийВыпил
А ты в курсе, что при производстве бензина тоже расходуется весьма немало электричества?
Mike Raitsyn
Кстати с гибридами мутная история, основная проблема в том что их банально негде заряжать. Поэтому все катаются на двс, который про меньшей мощности тягает более тяжелую машину - это по выхлопам хуже чем чистый дизель или бензин.
В Лондоне найти зарядку целая задача если не поставил домой розетку.
Андрей ИрийскийMike
Большинству гибридов Toyota розетка не нужна. Недавно брал один такой авто на тест драйв. При баке в 50 литров проехал без заправки чуть более 800 км. И еще есть навороченный Mirai - это вещь. За такими авто, я думаю, будущее. В обычных электрокарах при производстве батареи кто-то считал "зеленость" технологии?
Denis AlaevMike
В Лондоне, может быть, во Франции нет проблем, зарядки везде стоят.
Вот, например, сервис электромашин сдает свои станции для зарядки: https://www.bluely.eu/en, в любом гипермаркете есть места с зарядками и они пока полупустые, наоборот, удобно - не нужно искать место постоянно, паркуешься у входа. Каждая вторая АЗС на трассе - с электрозарядкой.
Вася ПражкинMike
Поэтому и плагины не так популярны, заряжать их на 20 км пробега смысла большого нет.
Bilguun BillyMike
Если это не plug in гибрид коих меньше, то обычный гибрид не требует зарядки от внешнего источника.