Apple отказалась от разработки беспилотного электромобиля, над проектом которого работала больше 10 лет — Bloomberg Статьи редакции
Подразделение, работавшее над ним, распустят, а часть сотрудников займётся разработкой продуктов на основе ИИ.
- Об этом Apple заявила 2000 сотрудникам, участвовавшим в проекте по разработке беспилотного электромобиля под кодовым названием Titan, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- Два руководителя компании, ответственные за подразделение SPG (Special Projects Group), которое и отвечало за создание электрокара, объявили, что часть сотрудников переведут в подразделение по искусственному интеллекту. Там они будут заниматься разработкой проектов на основе ИИ.
- Некоторых сотрудников сократят — но сколько именно человек уволят, неизвестно. Кроме программистов, в подразделении работало «несколько сотен» инженеров и дизайнеров, и пока неясно, смогут ли они претендовать на другие должности внутри Apple, пишет издание. Компания от комментариев отказалась.
- Как утверждает TechCrunch, сотрудникам дадут 90 дней, чтобы подыскать себе другую позицию в Apple — в противном случае их уволят. Издание также со ссылкой на источники пишет, что над проектом работало 1400 человек.
- По словам источников, решение приняли «в последние несколько недель». В январе 2024 года Bloomberg сообщал, что проект Titan продолжает буксовать, а Apple решила перенести выпуск электромобиля минимум на 2028 год и снизить уровень автономности в нём.
- Apple предполагала, что стоимость автомобиля составит $100 тысяч: но руководство компании сомневалось, что эта сумма сможет принести достаточную прибыль. К тому же, его беспокоили траты «в сотни миллионов долларов» на проект, который может никогда не увидеть свет.
- Первые слухи о том, что Apple работает над электромобилем, появились в 2014 году. Она вела переговоры с Hyundai, Kia и Nissan, но обсуждения не привели к результату. Илон Маск в декабре 2020 года рассказывал, что предлагал Apple выкупить Tesla за $60 млрд и получил отказ.
- Компания планировала выпустить транспортное средство без руля и педалей в 2024 году. Затем перенесла релиз на 2025-й, а потом на 2026 год, решив, что убрать руль и педали не сможет. Bloomberg при этом ещё в 2021 году утверждало, что разработки находятся на ранней стадии, так что релиз состоится не раньше 2026-2028 годов.
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Ну на рынок уже тяжело ворваться, киллер фичу не смогли придумать
И чтобы это понять понадобилось 10 лет. Я представляю степень разочарования людей, которые все это время работали на этим проектом
Они получили опыт и зп. На которые скорее всего купили жильё, дали образование детям, ну или пробухали. Их дело.
Какой-то "эффективный" менеджер 10 лет неплохо потусил
На самом деле это даже хорошо. Не стоит распыляться на автомобили, слишком сложный продукт даже для Apple. И так полно продуктов, которые надо улучшать каждый год.
вот и правильно, пусть xiaomi клепают, у них уже готово, им не сложно
А я думаю, что это стало бы вершиной в эппловской линейке. iPhone и iPad устарели, как форм-фактор, нужны инновации. Часики, представленные в 2014 году — это вообще несерьёзно, де-факто просто iPod Nano 6 переосмыслили. Сейчас Apple Vision Pro открывает компании путь к реализации компактных очков дополненной реальности (считай замена iPhone), а автомобиль должен был стать ещё одним новым направлением. Высокопроизводительные маки, очки, наушники и машины с искусственным интеллектом — вот такой я себе представлял Apple в будущем, а не iPhone 20 Pro Max, iPad Ultra и т.д.
Рогозин укусил яблоко
Жаль, 1400 человек – это очень серьезно.
С другой стороны, машину уже переизобрели и сделали это в Тесле, Эпплу просто нечем было ответить с таким же вау-эффектом, как это происходит с другими продуктами. К тому же сама Тесла с трудом отбивается от китайцев, чьи машины в итоге захватят весь рынок.
Их банально не пустят на очень жирные рынки, да и их школа проектирования делает их продукты очень на любителя.
Teslu нужно было брать)