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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Uber получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии после двухлетнего перерыва Материал редакции

Ранее испытание машин прекратили из-за гибели пешехода.

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Калифорнийский департамент транспорта выдал Uber Advanced Technologies Group разрешение на использование беспилотных автомобилей на улицах штата, пишет TechCrunch.

Это произошло почти через два года после аварии с «беспилотником» Uber в штате Аризона в марте 2018 года, в результате которой погиб пешеход. После инцидента испытания автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско (США) и Торонто (Канада) были прекращены, а компания распустила операторов автомобилей в Питтсбурге и Сан-Франциско и задумывалась о продаже проекта беспилотных автомобилей, отмечает издание.

В Uber отметили, что пока не готовы возвращаться к тестированию беспилотников. «В Сан-Франциско замечательные условия для получения знаний о технологиях беспилотного вождения, учитывая его сложную и постоянно меняющуюся среду. Но пока у нас нет данных о том, когда конкретно мы возобновим испытания автомобилей», — рассказал изданию представитель компании.

В январе компания сообщила, что будет делать карту города Вашингтона и начнёт использование беспилотных автомобилей в нём до конца 2020 года.

В декабре 2018 года Uber уже получила разрешение министерства транспорта Пенсильвании на использование «беспилотников» на дорогах общего пользования.

#новость #беспилотники

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