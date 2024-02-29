Транспорт
Евгения Евсеева

В США проведут расследование против ввозимых из Китая автомобилей — из-за потенциальной угрозы нацбезопасности Статьи редакции

Речь об «умных» машинах с доступом в интернет: в США опасаются, что те могут с помощью камер и датчиков собирать данные и передавать обратно в Китай.

  • Президент США Джо Байден поручил Минпромторгу страны провести расследование в отношении ввозимых в США автомобилей из Китая.
  • По его словам, Китай может «наводнить» рынок США собственными автомобилями, что приведёт к рискам для национальной безопасности страны.

Большинство машин в наши дни «подключены» — они подобны смартфонам на колёсах. Такие машины подключаются к телефонам, навигационным системам, критически важной инфраструктуре и компаниям, которые их произвели. Они могли бы собирать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре и отправлять эти данные обратно в Китай.

Джо Байден, президент США
  • Расследование сосредоточится на «подключённых» автомобилях — этот термин может применяться к любой машине с доступом в интернет, пишет The Verge. Их датчики, камеры и бортовые компьютеры могут собирать конфиденциальную информацию, опасаются в Минпромторге США.
  • Кроме китайских машин, расследование затронет и машины из «других стран, вызывающих озабоченность». Какие это государства — не уточняется. В результате в США могут принять правила, которые ограничат или запретят использование определённых автомобильных запчастей — про примеру ограничений против Huawei, которая попала в чёрный список Минторга и была вынуждена продать бренд Honor.
  • 24 февраля 2024 года объединение Alliance for American Manufacturing призвало власти США заблокировать ввоз недорогих китайских машин, так как их поставки могут привести к «вымиранию» автомобильного сектора США, сообщал Reuters.
Модель Song Plus от китайской BYD. Фото: carnewschina

#новости #сша #китай #автомобили

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53 комментария
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 Я сказал свое имя машине

Не забудьте - это совершенно правильная забота государства о безопасности своих граждан.
Не то, что в других государствах

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Разработка Телеграм-ботов

А как же?..

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Иван Хаманн

Там тоже Весту за 1,5 ляма продают?

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Bob Dake

АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУу

в РФ ввели уебанский антиконституционный закон об иноагентах и запрещают людям торговать рекламой по причине "находился под влиянием"

АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

Кого вообще в таких обстоятельствах ебёт что там в сраных США происходит?

АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУу

потом будете орать, что вы не знаете в какой концлагерь вас везут??? или сами будете писать доносики?

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1 комментарий
DosRaven

О начались прозрачные методы борьбы с конкуренцией. А-то думают что только в России умеют конкурировать с конкурентами за счет государства…

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Jon Rembo

Открыто они начались ещё при трампе, с хуавея и зте, но вы должны понимать, что это другое)

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4 комментария
Ale K

Ну Теслу то в Китае тоже запрещали

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Maxim Roslyakov

Ну здрасте. Рыночному протекционизму десятки если не сотни лет. До создания ВТО это вообще была адовая конструкция сотен двусторонних отношений между странами. ЕС с США регулярно ссорились - вспомнить хотя-бы битву субсидий Boeing vs Airbus.

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Борис

Ну Китай активно субсидирует своих автопроизводителей помогая им демпинговать на зарубежных рынках с целью завоевания доли рынка и другие страны вводят защиту от этого с целью сохранить национальный автопром.

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Горделивый Сербский Патриот

Гагага дед забыл таблетки выпить, везде шпионы мерещатся, вот в Амээээээрике 😂

А, это про Америку

Ну молодцы тогда, чего уж, национальную безопасность надо защищать, вот бы и нам так! 💪 🥰

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Иванов Иван

На того деда можно при желании управу найти и за ним всегда пристально следят. В отличие от..

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3 комментария
Разработка Телеграм-ботов

Американцам не нравится находиться в положении, в которое они ставят весь мир. Все ходят с телефонами, которые сливают инфу в США...

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Вадим Д.
те могут с помощью камер и датчиков собирать данные и передавать обратно в Китай

Эту монополию нельзя отдавать в чужие руки.
Зато у нас москвичи пусть что угодно собирают. Если смогут.

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Mr Black

Да не…они все обижаются что технологии украли,ну да украли и подняли свой автопром,ну вот так,смогли и украли,одни потратили млн $ чтобы из этих мозгов что-то выросло,другие просто взяли и украли,это нормальная цепочка эволюции.

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Sergei Timofeyev

Просто они никуда не доедут!

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2 комментария
Император Нолимоций

Зачем чего-то собирать «Москвичами», когда можно просто попросить ― и принесут на блюдечке? Спутниковые, контурные, игральные; нюдсы, смену часовых, гороскоп министров на завтра ― выбирай. Только нефть за рубашка-майка-часы продолжай покупать. И газ.

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A V

Эксидов им да Черрей побольше, чтобы тоже сгнивали у них за 3 года😆😆😆

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Egor Ka

Уважаемым американцам можно и byd за полцены, а не китайский жигуль за 2х

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Эфир Монеров

Не люблю я Бидона, но этой стране есть что защищать - авто, софт, халивуд, джинсы наконец. Много чего, что было рождено в жестокой конкуренции и стало качественным продуктом. А тут.. тока наследие совка, менты и ботокс. Грустна

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Борис

В США тоже есть ботокс, вот товарищ Карлсон соревновался в количестве ботокса со своим собеседником.

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Таир Бакиев

О, вот и невидимая рука рынка опять начала шарить. Нашему Россельхознадзору стоит поучиться.

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xFilmart -SERM

Роспотребнадзору *

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2 комментария
Anton Kulakov

Восстание машин устроят ещё потом, этож трансформеры на самом деле 😂😂😂

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Anton Kulakov
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Невероятный Блондин
могут с помощью камер и датчиков собирать данные и передавать обратно в Китай.

Не только могут, но и делают.
Вон инженер чертежи Apple Car увез в Китай, пришлось выпуск отменять.
У Tesla тоже увез в Китай.

Конечно передают, начиная с кнопочных телефонов отправляющих СМС и заканчивая вообще всем.

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Император Нолимоций

Ну тогда не очень понятно, как о планах всевозможных родин слонов не становится в ту же минуту известно всем и вся. С учетом того, какие процессоры, телефоны и ПО на этих родинах используются.

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debil
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Garold268

Джо Байден умеет говорить? В любом случае не советую доверять написанным на его руке словам!

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Борис

А вы доверяете своему президенту который был неоднократно замечен во вранье?

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Настасья

Китайцы через воздушные шары всё разглядели.

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Dick Dick

🤣🤣🤣

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Mr. Skyrunner

Чур эту ересь заморскую, камерами обвешанную.
Будущее за патриотами с механикой!

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Anton Kulakov
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Экстримирон

Ахахахаха, сколько ботов прибежало)

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Надежда Григорьева

,,😀😀

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Максим Неплох

Шиза дедов интернациональна. Деды должны отдыхать, а не вот это вот всё.

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lakoros

Байден тут вообще не при делах, он просто читает указ который ему дали.

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А Б

Это другое!

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Ильяс Бадретдинов

Да уж. Но у них хотя бы есть что купить вместо китайского технологического аппарата.

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Mike Amir

если без перекосов и приколов то такие явления будут происходить постоянно. рынок будет расходиться в разные стороны. это как континенты которые когда-то были пангеей (не пропаганда) и сейчас их 6 со своей природной экосистемой

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Штуки из труб

Интересно, а Китай в ответ не захочет проверить все «подключенные» айфоны в своей стране, а то вдруг они тоже передают американцам важную информацию.

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