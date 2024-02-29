Большинство машин в наши дни «подключены» — они подобны смартфонам на колёсах. Такие машины подключаются к телефонам, навигационным системам, критически важной инфраструктуре и компаниям, которые их произвели. Они могли бы собирать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре и отправлять эти данные обратно в Китай.