В США проведут расследование против ввозимых из Китая автомобилей — из-за потенциальной угрозы нацбезопасности Статьи редакции
Речь об «умных» машинах с доступом в интернет: в США опасаются, что те могут с помощью камер и датчиков собирать данные и передавать обратно в Китай.
- Президент США Джо Байден поручил Минпромторгу страны провести расследование в отношении ввозимых в США автомобилей из Китая.
- По его словам, Китай может «наводнить» рынок США собственными автомобилями, что приведёт к рискам для национальной безопасности страны.
- Расследование сосредоточится на «подключённых» автомобилях — этот термин может применяться к любой машине с доступом в интернет, пишет The Verge. Их датчики, камеры и бортовые компьютеры могут собирать конфиденциальную информацию, опасаются в Минпромторге США.
- Кроме китайских машин, расследование затронет и машины из «других стран, вызывающих озабоченность». Какие это государства — не уточняется. В результате в США могут принять правила, которые ограничат или запретят использование определённых автомобильных запчастей — про примеру ограничений против Huawei, которая попала в чёрный список Минторга и была вынуждена продать бренд Honor.
- 24 февраля 2024 года объединение Alliance for American Manufacturing призвало власти США заблокировать ввоз недорогих китайских машин, так как их поставки могут привести к «вымиранию» автомобильного сектора США, сообщал Reuters.
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Не забудьте - это совершенно правильная забота государства о безопасности своих граждан.
Не то, что в других государствах
А как же?..
Там тоже Весту за 1,5 ляма продают?
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУу
в РФ ввели уебанский антиконституционный закон об иноагентах и запрещают людям торговать рекламой по причине "находился под влиянием"
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Кого вообще в таких обстоятельствах ебёт что там в сраных США происходит?
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУу
потом будете орать, что вы не знаете в какой концлагерь вас везут??? или сами будете писать доносики?
О начались прозрачные методы борьбы с конкуренцией. А-то думают что только в России умеют конкурировать с конкурентами за счет государства…
Открыто они начались ещё при трампе, с хуавея и зте, но вы должны понимать, что это другое)
Ну Теслу то в Китае тоже запрещали
Ну здрасте. Рыночному протекционизму десятки если не сотни лет. До создания ВТО это вообще была адовая конструкция сотен двусторонних отношений между странами. ЕС с США регулярно ссорились - вспомнить хотя-бы битву субсидий Boeing vs Airbus.
Ну Китай активно субсидирует своих автопроизводителей помогая им демпинговать на зарубежных рынках с целью завоевания доли рынка и другие страны вводят защиту от этого с целью сохранить национальный автопром.
Гагага дед забыл таблетки выпить, везде шпионы мерещатся, вот в Амээээээрике 😂
А, это про Америку
Ну молодцы тогда, чего уж, национальную безопасность надо защищать, вот бы и нам так! 💪 🥰
На того деда можно при желании управу найти и за ним всегда пристально следят. В отличие от..
Американцам не нравится находиться в положении, в которое они ставят весь мир. Все ходят с телефонами, которые сливают инфу в США...
Эту монополию нельзя отдавать в чужие руки.
Зато у нас москвичи пусть что угодно собирают. Если смогут.
Да не…они все обижаются что технологии украли,ну да украли и подняли свой автопром,ну вот так,смогли и украли,одни потратили млн $ чтобы из этих мозгов что-то выросло,другие просто взяли и украли,это нормальная цепочка эволюции.
Просто они никуда не доедут!
Зачем чего-то собирать «Москвичами», когда можно просто попросить ― и принесут на блюдечке? Спутниковые, контурные, игральные; нюдсы, смену часовых, гороскоп министров на завтра ― выбирай. Только нефть за рубашка-майка-часы продолжай покупать. И газ.
Эксидов им да Черрей побольше, чтобы тоже сгнивали у них за 3 года😆😆😆
Уважаемым американцам можно и byd за полцены, а не китайский жигуль за 2х
Не люблю я Бидона, но этой стране есть что защищать - авто, софт, халивуд, джинсы наконец. Много чего, что было рождено в жестокой конкуренции и стало качественным продуктом. А тут.. тока наследие совка, менты и ботокс. Грустна
В США тоже есть ботокс, вот товарищ Карлсон соревновался в количестве ботокса со своим собеседником.
О, вот и невидимая рука рынка опять начала шарить. Нашему Россельхознадзору стоит поучиться.
Роспотребнадзору *
Восстание машин устроят ещё потом, этож трансформеры на самом деле 😂😂😂
Не только могут, но и делают.
Вон инженер чертежи Apple Car увез в Китай, пришлось выпуск отменять.
У Tesla тоже увез в Китай.
Конечно передают, начиная с кнопочных телефонов отправляющих СМС и заканчивая вообще всем.
Ну тогда не очень понятно, как о планах всевозможных родин слонов не становится в ту же минуту известно всем и вся. С учетом того, какие процессоры, телефоны и ПО на этих родинах используются.
Джо Байден умеет говорить? В любом случае не советую доверять написанным на его руке словам!
А вы доверяете своему президенту который был неоднократно замечен во вранье?
Китайцы через воздушные шары всё разглядели.
🤣🤣🤣
Чур эту ересь заморскую, камерами обвешанную.
Будущее за патриотами с механикой!
Ахахахаха, сколько ботов прибежало)
,,😀😀
Шиза дедов интернациональна. Деды должны отдыхать, а не вот это вот всё.
Байден тут вообще не при делах, он просто читает указ который ему дали.
Это другое!
Да уж. Но у них хотя бы есть что купить вместо китайского технологического аппарата.
если без перекосов и приколов то такие явления будут происходить постоянно. рынок будет расходиться в разные стороны. это как континенты которые когда-то были пангеей (не пропаганда) и сейчас их 6 со своей природной экосистемой
Интересно, а Китай в ответ не захочет проверить все «подключенные» айфоны в своей стране, а то вдруг они тоже передают американцам важную информацию.