Помогли новые направления бизнеса: автобусные перевозки и продажа билетов.
Выручка французской компании BlaBlaCar по итогам 2019 года выросла на 71%. Об этом сообщает TechCrunch cо ссылкой на компанию. Сумму выручки компания не раскрыла. BlaBlaCar, основанная в 2006 году, развивает одноимённый сервис для поиска попутчиков.
Значительный рост выручки связан с расширением бизнеса компании, пишет издание. BlaBlaCar начала предлагать автобусные поездки, а в некоторых странах ещё и продавать билеты.
В ноябре 2018 года BlaBlaCar приобрела французскую автобусную компанию Ouibus и переименовала её в BlaBlaBus. В сентябре 2019 года BlaBlaCar купила российский агрегатор автобусных билетов Busfor, а затем начала интегрировать его в свой бизнес — в приложении BlaBlaCar появилась возможность покупать билеты на автобусы в России.
По собственным данным, в BlaBlaCar зарегистрировано 87 млн водителей и пассажиров. Площадка работает в 22 странах. За один квартал сервис используют примерно 25 млн путешественников, сообщают в компании.
Рустам Фатов
выручка будет только расти