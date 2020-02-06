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Транспорт
Лиана Липанова
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BlaBlaCar отчитался о росте выручки за 2019 год на 71% Материал редакции

Помогли новые направления бизнеса: автобусные перевозки и продажа билетов.

  • Выручка французской компании BlaBlaCar по итогам 2019 года выросла на 71%. Об этом сообщает TechCrunch cо ссылкой на компанию. Сумму выручки компания не раскрыла. BlaBlaCar, основанная в 2006 году, развивает одноимённый сервис для поиска попутчиков.
  • Значительный рост выручки связан с расширением бизнеса компании, пишет издание. BlaBlaCar начала предлагать автобусные поездки, а в некоторых странах ещё и продавать билеты.
  • В ноябре 2018 года BlaBlaCar приобрела французскую автобусную компанию Ouibus и переименовала её в BlaBlaBus. В сентябре 2019 года BlaBlaCar купила российский агрегатор автобусных билетов Busfor, а затем начала интегрировать его в свой бизнес — в приложении BlaBlaCar появилась возможность покупать билеты на автобусы в России.
  • По собственным данным, в BlaBlaCar зарегистрировано 87 млн водителей и пассажиров. Площадка работает в 22 странах. За один квартал сервис используют примерно 25 млн путешественников, сообщают в компании.
BlaBlaCar’s revenue grew by 71% in 2019
French startup BlaBlaCar is sharing some metrics today. In 2019, the company’s revenue grew by 71…
techcrunch.com

#новость #blablacar

Транспорт
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Рустам Фатов

0

выручка будет только расти 

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