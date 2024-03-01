Минпромторг и «Ростех» сдвинули сроки поставок пассажирских самолётов МС-21 и SJ-100 на 2025-2026 годы Статьи редакции
Они не успевают пройти сертификацию из-за несоответствия изначально заявленным характеристикам.
- Минпромторг и «Ростех» объявили о переносе сроков поставок всех российских самолётов на 2025 и 2026 годы, передаёт «Ъ». Решение касается SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114–300. Их поставки должны были начаться в 2024 году.
- Самолёты не успевают пройти сертификацию из-за того, что их характеристики не соответствуют изначально заявленным. Например, для МС-21 ключевой проблемой стал более тяжёлый планер. Масса пустого судна по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и двигатели, увеличилась на 5,75 т. В результате дальность полёта при полной загрузке самолёта сократилась до менее чем 2800 км, а предельная высота — до 7 км.
- В «Ростехе» заявили, что «финальный облик полностью импортозамещённого» МС-21 будет готов во второй половине 2024 года. «Это касается и возможности обеспечения хорошей экономики эксплуатации в рамках широко принятого в российских авиакомпаниях диапазона дальности в пределах 3000 км и вместимости порядка 150–170 пассажиров», — отметили в госкорпорации.
- Для SJ-100 основной проблемой стал двигатель ПД-8. В ходе его испытаний «выявлена необходимость в проведении дополнительных работ» для обеспечения его надёжности и безопасности, сообщил представитель компании-разработчика. В 2026 году авиаперевозчикам планируют поставить 30 новых SJ-100.
- Изначально установленные сроки испортозамещения самолётов были ориентированы на 2026 год, но затем «сдвинуты влево», пояснили в «Ростехе». «Программа реализуется в беспрецедентные по мировым меркам сроки. Аналогичных российскому примеров комплексного импортозамещения всех систем и агрегатов не существует», — заявили РБК в Минпромторге.
- Согласно комплексной программе развития авиационной отрасли до 2030 года, утверждённой в 2022-м, авиапроизводители должны поставить 609 самолётов, в том числе 42 SJ-100, 270 МС-21, 70 Ил-114 и 115 Ту-214. Поставки Superjet и «Ту» планировались с 2023 года, МС и «Ил» — с 2024-го, пишет РБК.
- Фактически в 2023 году только авиакомпания «Азимут» получила один SJ-100 — из последней партии ещё не импортозамещённых самолётов. Red Wings в конце года сообщила о получении первого Ту-214 из 11 восстанавливаемых до лётной годности судов. «Аэрофлот» планировал получить новые SJ-100 и МС-21 в 2024-м.
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Спасибо, позавтракала
удОли.
Прокрастинация! 🙋♀️
К 2030-му обещали тысячу самолетов, успеют за четыре года?Масса пустого судна по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и двигатели, увеличилась на 5,75 т
Вспомнил советский анекдот про портативный калькулятор с двумя ручками для переноски)))
Вова и тысяча бумажных самолётиков.
В Ералаше было про часы -)
Это как камеди клаб про 4 трактора)
Пугает рукожопость, не заметить 6 тонн, это прям красавчики
да вроде не сложно по 1 самолету за 2 дня, вот инструкция:
Дискредитация, товарищ. Пройдёмте.
ну так он сказал про все же самолёты, включая военные. А РФ в год выпускает больше сотни военных, это 600 с лишним до 2030 года, осталось 400 гражданских.
А раньше не было известно, что планер - более тяжелый, чем надо? Или уже после того как самолет выше 7 км не поднимался стали разбираться, в чем же дело?
Кстати, да. Как это все проектируется не понятно, без учета масс?)
Раньше там были иностранные детали. Теперь их заменили отечественными.
Собрание прошло, можно расслабиться
урфин джус и его деревянные самолёты
"Масса пустого судна по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и двигатели, увеличилась на 5,75 т. В результате дальность полёта при полной загрузке самолёта сократилась до менее чем 2800 км, а предельная высота — до 7 км."
Я, конечно, мало в авиации понимаю, но предполагаю, что это звиздец сильное ухудшение характеристик
меня в этом больше всего пугает квалификация инженеров, которые это все проектируют. Они не заметили увеличение на 6 тонн?
Ну у него заявленная масса пустого снаряжённого была вроде как около 43 тонн ранее. 13% прибавило, неплохо так.
На сколько помню, это уже 2-й или 3-й перенос :)
хз, но его планировали в 2015 запустить
https://ria.ru/20120702/226455547.html
А поставки в АК в 2018
https://www.interfax.ru/russia/552536
"Масса пустого судна по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и двигатели, увеличилась на 5,75 т"
У нас самые тяжёлые компоненты в мире. Не то что эти дохлые ненадёжные зарубежные аналоги.
Такъ победим!
Ну если не летать на них, а просто произвести «потому что Путин обещал», то похуй, что тяжелые.
Когда эти новости, что "у нас все будет хорошо, но завтра" закончатся?
Когда ты встанешь с дивана и что-то сделаешь сам правильно и хорошо ;)
Завтра, но может срок перенесут
Never
Так а как же те планы, что вчера верховный по самолетам озвучивал?
В даты закралась опечатка. Вместо одной 2 должно быть 3, вопрос только: вместо какой именно?
Сложно создать конкурентный продукт. Нужны финансы, компетенции и рынки сбыта. Честно, сложно вырисовывается картина импортозамещения еще до войны, а сейчас вообще не нет. Пожелаем удачи власти, потому что нам с этим жить и плыть с ними в одной лодке
Все гонятся за быстрым вводом в эксплуатацию, а над нормальными характеристиками никто пока не позаботился. Вот как увеличилась масса, отсюда и дальность полёта сократилась. Да и высота предельная меньше. Может всё таки потерпим и подождём нормальный самолёт, с хорошими характеристиками, ничем не уступающий западным аналогам?
это так долго ждать придется
А зачем нам это "не уступание" в контексте выживания отрасли? По аналогии с машинами, современные европейцы со своими системами старт-стоп и гибридами бьются за каждые поллитра расхода. Если бы у нас сделали бы человеческий движок 2,5-3,0 на 200-250 сил, безо всяких старт-стопов, пусть с расходом на 1л больше, чем у новейшего немецкого, я бы ездил и был рад. Если тебе надо долететь из Москвы во Владивосток, уже пофиг, на сколько там керосина сожрёт твой самолёт, главное долететь. Вот на безопасности экономить нельзя, да.
Хотя бы названия для пассажирских самолетов придумали человеческие. А так будто на истребителе летишь...
ha-ha! classic
Обожаю самолёты и обожаю летать ✈️ пока была ещё в шестнадцати странах зато говорю уже на 12 языках 😛
В стране быстро и в срок только госдура рожает тупые законопроекты. Все три чтения за один день. А то что РосЧтоТоТам отодвинет сроки чего-то такого этакого, то это и к бабке не ходи что так будет. На все нужна воля. На антидемократические законы и на тупую херню есть.
"Самолёты не успевают пройти сертификацию из-за того, что их характеристики не соответствуют изначально заявленным."- когда думали, что и так сойдет, а не прокатило😁😁😁
Вот это жесть. А должны были быть углепластик и титан.
Интересно, это как с доходами блогеров или начальников дорожной инспекции - никто не знал, а оно вон оно как?
"а предельная высота — до 7 км." - в статье написано нечто не верное. Не может быть у МС-21 потолок 7км. Такая высота полёта характерна для турбовинтовых, а не турбореактивных самолётов, у которых +/- 10000м.
А +почти 6 тонн веса, это какой %?турбореактивных самолётов, у которых +/- 10000м
так это прошедшие сертификацию самолёты
И почему я не удивлён?
Работаешь там конструктором? :)
Я, так понимаю, письмо товарища Сталина прошло мимо их ушей?
Отличная предвыборная программа текущего главы государства, даже в дебатах не нужно участвовать.