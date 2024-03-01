Транспорт
Артур Томилко

Минпромторг и «Ростех» сдвинули сроки поставок пассажирских самолётов МС-21 и SJ-100 на 2025-2026 годы Статьи редакции

Они не успевают пройти сертификацию из-за несоответствия изначально заявленным характеристикам.

МС-21 и SJ-100, Фото ОАК
  • Минпромторг и «Ростех» объявили о переносе сроков поставок всех российских самолётов на 2025 и 2026 годы, передаёт «Ъ». Решение касается SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114–300. Их поставки должны были начаться в 2024 году.
  • Самолёты не успевают пройти сертификацию из-за того, что их характеристики не соответствуют изначально заявленным. Например, для МС-21 ключевой проблемой стал более тяжёлый планер. Масса пустого судна по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и двигатели, увеличилась на 5,75 т. В результате дальность полёта при полной загрузке самолёта сократилась до менее чем 2800 км, а предельная высота — до 7 км.
  • В «Ростехе» заявили, что «финальный облик полностью импортозамещённого» МС-21 будет готов во второй половине 2024 года. «Это касается и возможности обеспечения хорошей экономики эксплуатации в рамках широко принятого в российских авиакомпаниях диапазона дальности в пределах 3000 км и вместимости порядка 150–170 пассажиров», — отметили в госкорпорации.
  • Для SJ-100 основной проблемой стал двигатель ПД-8. В ходе его испытаний «выявлена необходимость в проведении дополнительных работ» для обеспечения его надёжности и безопасности, сообщил представитель компании-разработчика. В 2026 году авиаперевозчикам планируют поставить 30 новых SJ-100.
  • Изначально установленные сроки испортозамещения самолётов были ориентированы на 2026 год, но затем «сдвинуты влево», пояснили в «Ростехе». «Программа реализуется в беспрецедентные по мировым меркам сроки. Аналогичных российскому примеров комплексного импортозамещения всех систем и агрегатов не существует», — заявили РБК в Минпромторге.

Все мировые авиапроизводители опираются на широкую международную кооперацию, поставщиков из нескольких десятков стран. России предстоит справиться самой.

Минпромторг, цитата по РБК
  • Согласно комплексной программе развития авиационной отрасли до 2030 года, утверждённой в 2022-м, авиапроизводители должны поставить 609 самолётов, в том числе 42 SJ-100, 270 МС-21, 70 Ил-114 и 115 Ту-214. Поставки Superjet и «Ту» планировались с 2023 года, МС и «Ил» — с 2024-го, пишет РБК.
  • Фактически в 2023 году только авиакомпания «Азимут» получила один SJ-100 — из последней партии ещё не импортозамещённых самолётов. Red Wings в конце года сообщила о получении первого Ту-214 из 11 восстанавливаемых до лётной годности судов. «Аэрофлот» планировал получить новые SJ-100 и МС-21 в 2024-м.

#новости #самолёты

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84 комментария
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 Бро
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Саша Панина

Спасибо, позавтракала

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Михаил Романченко

удОли.

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Запопу Кусь

Прокрастинация! 🙋‍♀️

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Денис Демидов

К 2030-му обещали тысячу самолетов, успеют за четыре года?

Масса пустого судна по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и двигатели, увеличилась на 5,75 т

Вспомнил советский анекдот про портативный калькулятор с двумя ручками для переноски)))

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Pavel Cree

Вова и тысяча бумажных самолётиков.

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1 комментарий
Я сказал свое имя машине

В Ералаше было про часы -)

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Кузя

Это как камеди клаб про 4 трактора)
Пугает рукожопость, не заметить 6 тонн, это прям красавчики

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12 комментариев
Ale K
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Mr. U

да вроде не сложно по 1 самолету за 2 дня, вот инструкция:

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Михаил Романченко

Дискредитация, товарищ. Пройдёмте.

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3 комментария
Amir Latypov

ну так он сказал про все же самолёты, включая военные. А РФ в год выпускает больше сотни военных, это 600 с лишним до 2030 года, осталось 400 гражданских.

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2 комментария
Вася Пражкин
Например, для МС-21 ключевой проблемой стал более тяжёлый планер.

А раньше не было известно, что планер - более тяжелый, чем надо? Или уже после того как самолет выше 7 км не поднимался стали разбираться, в чем же дело?

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Владимир Владимирович

Кстати, да. Как это все проектируется не понятно, без учета масс?)

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2 комментария
Фоксик

Раньше там были иностранные детали. Теперь их заменили отечественными.

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Сергей

Собрание прошло, можно расслабиться

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Alexzz
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Курильщик

урфин джус и его деревянные самолёты

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Soulis

"Масса пустого судна по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и двигатели, увеличилась на 5,75 т. В результате дальность полёта при полной загрузке самолёта сократилась до менее чем 2800 км, а предельная высота — до 7 км."
Я, конечно, мало в авиации понимаю, но предполагаю, что это звиздец сильное ухудшение характеристик

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Дмитрий Зима

меня в этом больше всего пугает квалификация инженеров, которые это все проектируют. Они не заметили увеличение на 6 тонн?

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15 комментариев
Pavel Cree

Ну у него заявленная масса пустого снаряжённого была вроде как около 43 тонн ранее. 13% прибавило, неплохо так.

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Alex

На сколько помню, это уже 2-й или 3-й перенос :)

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KK

хз, но его планировали в 2015 запустить
https://ria.ru/20120702/226455547.html
А поставки в АК в 2018
https://www.interfax.ru/russia/552536

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Слегка Придурковатый

"Масса пустого судна по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и двигатели, увеличилась на 5,75 т"

У нас самые тяжёлые компоненты в мире. Не то что эти дохлые ненадёжные зарубежные аналоги.

Такъ победим!

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Вася Пражкин

Ну если не летать на них, а просто произвести «потому что Путин обещал», то похуй, что тяжелые.

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1 комментарий
Разработка Телеграм-ботов

Когда эти новости, что "у нас все будет хорошо, но завтра" закончатся?

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Roman Orlov

Когда ты встанешь с дивана и что-то сделаешь сам правильно и хорошо ;)

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Дмитрий Зима

Завтра, но может срок перенесут

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Dektor

Never

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Дмитрий Зима

Так а как же те планы, что вчера верховный по самолетам озвучивал?

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KK
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Вадим Д.

В даты закралась опечатка. Вместо одной 2 должно быть 3, вопрос только: вместо какой именно?

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Андрей

Сложно создать конкурентный продукт. Нужны финансы, компетенции и рынки сбыта. Честно, сложно вырисовывается картина импортозамещения еще до войны, а сейчас вообще не нет. Пожелаем удачи власти, потому что нам с этим жить и плыть с ними в одной лодке

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Дмитрий Акимов

Все гонятся за быстрым вводом в эксплуатацию, а над нормальными характеристиками никто пока не позаботился. Вот как увеличилась масса, отсюда и дальность полёта сократилась. Да и высота предельная меньше. Может всё таки потерпим и подождём нормальный самолёт, с хорошими характеристиками, ничем не уступающий западным аналогам?

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Кузя

это так долго ждать придется

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Михаил Романченко

А зачем нам это "не уступание" в контексте выживания отрасли? По аналогии с машинами, современные европейцы со своими системами старт-стоп и гибридами бьются за каждые поллитра расхода. Если бы у нас сделали бы человеческий движок 2,5-3,0 на 200-250 сил, безо всяких старт-стопов, пусть с расходом на 1л больше, чем у новейшего немецкого, я бы ездил и был рад. Если тебе надо долететь из Москвы во Владивосток, уже пофиг, на сколько там керосина сожрёт твой самолёт, главное долететь. Вот на безопасности экономить нельзя, да.

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passportRadio

Хотя бы названия для пассажирских самолетов придумали человеческие. А так будто на истребителе летишь...

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Макс Вещает. Про Агентство

ha-ha! classic

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Супер лингвист 12 языков

Обожаю самолёты и обожаю летать ✈️ пока была ещё в шестнадцати странах зато говорю уже на 12 языках 😛

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Комментарий года

В стране быстро и в срок только госдура рожает тупые законопроекты. Все три чтения за один день. А то что РосЧтоТоТам отодвинет сроки чего-то такого этакого, то это и к бабке не ходи что так будет. На все нужна воля. На антидемократические законы и на тупую херню есть.

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Ilyas Saburov

"Самолёты не успевают пройти сертификацию из-за того, что их характеристики не соответствуют изначально заявленным."- когда думали, что и так сойдет, а не прокатило😁😁😁

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Roman Orlov
Масса пустого судна по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и двигатели, увеличилась на 5,75 т.

Вот это жесть. А должны были быть углепластик и титан.

Интересно, это как с доходами блогеров или начальников дорожной инспекции - никто не знал, а оно вон оно как?

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Viacheslav

"а предельная высота — до 7 км." - в статье написано нечто не верное. Не может быть у МС-21 потолок 7км. Такая высота полёта характерна для турбовинтовых, а не турбореактивных самолётов, у которых +/- 10000м.

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Roman Orlov

А +почти 6 тонн веса, это какой %?

турбореактивных самолётов, у которых +/- 10000м

так это прошедшие сертификацию самолёты

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Александр Кайт

И почему я не удивлён?

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Roman Orlov

Работаешь там конструктором? :)

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Хитрый Чен

Я, так понимаю, письмо товарища Сталина прошло мимо их ушей?

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Патернализм Релоканта

Отличная предвыборная программа текущего главы государства, даже в дебатах не нужно участвовать.

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