Тысячи исков в месяц и тысячи долларов выплат: как бразильцы судятся с авиакомпаниями за задержки рейсов и потерю багажа Статьи редакции
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, именно в Бразилии оформляется 98,5% всех жалоб против авиаперевозчиков, пишет Bloomberg.
Для жителей большинства стран мира задержки рейсов и потеря багажа — типичные издержки авиаперелётов, с которыми просто нужно смириться. Мало ли что могло случиться: испортилась погода, возникла неполадка у воздушного судна или образовалась «пробка» в небе.
Бразильцы принимать это за данность не привыкли. Ежемесячно они подают против авиакомпаний тысячи исков: по 10 тысяч к местным перевозчикам и по 5000 к международным.
Каждый такой иск может принести недовольному пассажиру от 8000 до 15 тысяч бразильских реалов — то есть до 277 тысяч рублей или $3000 по курсу на 3 марта 2024 года. А бразильским фирмам вместе взятым разбирательства обходятся в 1 млрд реалов в год (18,5 млрд рублей или $201,8 млн), следует из данных Национальной ассоциации авиакомпаний страны.
Но страшнее для авиакомпаний то, что в 80% случаев именно потребители и выигрывают, отметил бразильский юридический консультант Международной ассоциации воздушного транспорта Рикардо Бернарди. Так хорошо в стране работает закон о защите потребительских прав.
Например, в 2019 году собеседница Bloomberg Джоанна осталась без багажа во время поездки из Рио-де-Жанейро на горнолыжный курорт в Аспене, штат Колорадо. Девушка не успела на стыковочный рейс в Хьюстон из-за снежной бури (других деталей издание не приводит).
Авиакомпания возместила расходы на новую одежду и предложила ваучер на $500 (46 тысяч рублей), но Джоанну компенсация не устроила: она подала иск и отсудила у перевозчика ещё 10 тысяч реалов (185 тысяч рублей).
Бразильские авиакомпании признались Bloomberg, что число поступающих против них судебных исков «непомерное», а сама ситуация стала «острой проблемой».
Azul Linhas Aereas Brasileiras, например, больше не летает в бразильский штат Рондония, потому что в 2023 году получила «тысячи» исков от местных. По той же причине Gol Linhas Aereas Inteligentes прилетает туда всего раз в день — из столицы страны, Бразилии, в Порту-Велью. Бернарди отмечает: в Рондонии судьи защищают потребителей ещё яростнее, чем в других штатах.
Около 98% исков в Бразилии подают против Latam Airlines Group — главного перевозчика в регионе. Он не сокращал количество рейсов, но отрицать, что обеспокоен ситуацией, тоже не стал.
Глава министерства портов и аэропортов Бразилии Сильвио Коста Фильо считает, что правительству просто необходимо внести законодательные поправки, которые поддержат авиаотрасль.
Мало того, что местные игроки вынуждены мириться с растущими ценами на топливо и задержками выпуска новых самолётов, так им вдобавок к этому приходится сокращать рейсы, а это сказывается в том числе на потребителях, потому что дорожают билеты. В таких условиях строить бизнес на перевозках невыгодно.
По данным Bloomberg, бразильские чиновники уже разрабатывают временные поправки, которые изменят правила подачи исков и пересмотрят положения, при которых компанию могут привлечь к ответственности. Но пока никаких официальных подвижек в этом секторе нет.
Это Бразилия, там очень просто подать в суд. И бразильцы судятся друг с другом по любому поводу. Адвокаты процветают.
У меня пробка от тонзиллита, мне тоже можно багаж потерять?