По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, именно в Бразилии оформляется 98,5% всех жалоб против авиаперевозчиков, пишет Bloomberg.

Для жителей большинства стран мира задержки рейсов и потеря багажа — типичные издержки авиаперелётов, с которыми просто нужно смириться. Мало ли что могло случиться: испортилась погода, возникла неполадка у воздушного судна или образовалась «пробка» в небе.

Бразильцы принимать это за данность не привыкли. Ежемесячно они подают против авиакомпаний тысячи исков: по 10 тысяч к местным перевозчикам и по 5000 к международным.

Каждый такой иск может принести недовольному пассажиру от 8000 до 15 тысяч бразильских реалов — то есть до 277 тысяч рублей или $3000 по курсу на 3 марта 2024 года. А бразильским фирмам вместе взятым разбирательства обходятся в 1 млрд реалов в год (18,5 млрд рублей или $201,8 млн), следует из данных Национальной ассоциации авиакомпаний страны.

В Бразилии вероятность того, что пассажир внутреннего рейса обратится с жалобой против авиакомпании в суд, в 800 раз выше, чем в США. Объяснить это нетрудно: подать иск можно бесплатно и без помощи юриста, поэтому местных по сути ничто не останавливает.

Но страшнее для авиакомпаний то, что в 80% случаев именно потребители и выигрывают, отметил бразильский юридический консультант Международной ассоциации воздушного транспорта Рикардо Бернарди. Так хорошо в стране работает закон о защите потребительских прав.

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Например, в 2019 году собеседница Bloomberg Джоанна осталась без багажа во время поездки из Рио-де-Жанейро на горнолыжный курорт в Аспене, штат Колорадо. Девушка не успела на стыковочный рейс в Хьюстон из-за снежной бури (других деталей издание не приводит).

Авиакомпания возместила расходы на новую одежду и предложила ваучер на $500 (46 тысяч рублей), но Джоанну компенсация не устроила: она подала иск и отсудила у перевозчика ещё 10 тысяч реалов (185 тысяч рублей).

Бразильские авиакомпании признались Bloomberg, что число поступающих против них судебных исков «непомерное», а сама ситуация стала «острой проблемой».

Azul Linhas Aereas Brasileiras, например, больше не летает в бразильский штат Рондония, потому что в 2023 году получила «тысячи» исков от местных. По той же причине Gol Linhas Aereas Inteligentes прилетает туда всего раз в день — из столицы страны, Бразилии, в Порту-Велью. Бернарди отмечает: в Рондонии судьи защищают потребителей ещё яростнее, чем в других штатах.

Около 98% исков в Бразилии подают против Latam Airlines Group — главного перевозчика в регионе. Он не сокращал количество рейсов, но отрицать, что обеспокоен ситуацией, тоже не стал.

Торговля Александра Бариева 23.11.2021 Слушать багаж Статьи редакции «Что в чемоданах — неизвестно»: как работает Unclaimed Baggage из США, который продаёт потерянный в аэропорту За потерянные во время перелёта вещи авиакомпании выплачивают компенсации, и чтобы частично покрыть эти расходы, они продают невостребованный багаж. Его скупает магазин Unclaimed Baggage — он сортирует и перепродает вещи, среди которых могут попасться и часы Rolex, и живая змея, пишет The Hustle. Часы, найденные в багаже The Hustle

Глава министерства портов и аэропортов Бразилии Сильвио Коста Фильо считает, что правительству просто необходимо внести законодательные поправки, которые поддержат авиаотрасль.

Мало того, что местные игроки вынуждены мириться с растущими ценами на топливо и задержками выпуска новых самолётов, так им вдобавок к этому приходится сокращать рейсы, а это сказывается в том числе на потребителях, потому что дорожают билеты. В таких условиях строить бизнес на перевозках невыгодно.

С сентября по декабрь 2023 года стоимость авиабилетов в Бразилии выросла на 65%.

По данным Bloomberg, бразильские чиновники уже разрабатывают временные поправки, которые изменят правила подачи исков и пересмотрят положения, при которых компанию могут привлечь к ответственности. Но пока никаких официальных подвижек в этом секторе нет.

Личный опыт Полина Лааксо 19.03.2023 Слушать теперь Статьи редакции «После первого класса вряд ли захочешь в эконом»: в 2000-х энтузиасты летали через всю страну ради миль, но не Почему при всём «идиотизме» этой затеи программы лояльности авиакомпаний собирали поклонников, а теперь игра не стоит свеч — в пересказе материала The Hustle. Источник: CNBC