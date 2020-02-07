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Транспорт
Лиана Липанова
1456

Покупатель подержанной Tesla пожаловался на дистанционную блокировку автопилота после обновления системы Материал редакции

В компании сказали, что машина изначально не должна была содержать автопилот, поэтому «неоплаченная» функция была отключена.

26 комментариев
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Tesla дистанционно заблокировала автопилот на Model S после перепродажи автомобиля и объяснила это тем, что владелец не покупал эту функцию, пишет Jalopnik со ссылкой на покупателя.

Дилер купил электромобиль со встроенными функциями «Усовершенствованный автопилот» и «Режим полного самостоятельного вождения» в ноябре 2019 года на аукционе Tesla, пишет издание со ссылкой на документы о продаже. После этого Tesla без ведома дилера провела программный «аудит» и отключила обе функции во время декабрьского обновления.

20 декабря автомобиль купил новый владелец, но разрекламированные дилером функции уже были отключены, пишет издание. Служба поддержки Tesla объяснила покупателю, что компания обнаружила случаи неправильной настройки программного обеспечения некоторых электромобилей и исправила неполадки.

«Мы просмотрели историю ваших покупок и не обнаружили оплату этих функций. Если вы всё ещё заинтересованы в них, можете купить обновление», — сказали в Tesla новому владельцу. Отключённые функции стоят $5 тысяч и $3 тысячи. На момент публикации компания не ответила на запрос The Verge.

#новость #tesla

Транспорт
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26 комментариев
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Фабрика деда Мороза

14

Вот оно, а вы говорите телевизоры Samsung, я как в воду глядел. Скоро на дорогах HackTesla появится. Ну не платить же 8k$ за разблокировку)

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Денис Демидов

Фабрика
2

Т.е. ПО должно быть бесплатным? Оно ничего не стоит?

Ответить

Артем Акулов

Денис
2

Это же Россиюшка. 8к за автопилот это дорага, а за кроссовки или шарфик вполне себе норм. Первобытный мир.

Ответить

Roman Trifonov

Артем
1

Кроссовки и шарфик за 8 тысяч долларов? Товарищ Песков, перелогиньтесь, пожалуйста. 

Ответить

Артем Акулов

Roman
5

ты видимо не в курсе что такое цум

Ответить

Andrey Chuev

Артем
1

Читайте внимательнее. Несколько раз. "Дилер купил электромобиль со встроенными функциями «Усовершенствованный автопилот» и «Режим полного самостоятельного вождения» в ноябре 2019 года на аукционе Tesla, пишет издание со ссылкой на документы о продаже. После этого Tesla без ведома дилера провела программный «аудит» и отключила обе функции во время декабрьского обновления.

20 декабря автомобиль купил новый владелец, но разрекламированные дилером функции уже были отключены"

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iMAX

Денис
0

Оно стоит, но в данном случае это чисто косяк Теслы, и перекладывать его на плечи конечного покупателя не хорошо.

Ответить

Denis Kiselev

iMAX
2

В чем косяк Теслы - я не уловил. Косяк дилера очевиден

Ответить

iMAX

Denis
0

Потому что изначально эти функции были активированы, если это допы которые должны активироваться после оплаты, то изначально их быть не должно. Другое дело если дилер об этом знал, т.е. если это был демо режим и ничего не сказал покупателю, тогда да это косяк дилера, но статья этого не уточняет. 

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Denis Kiselev

iMAX
0

Дилер продал авто с этими опциями, тогда как их на самом деле не было (раз Тесле их никто не оплачивал)

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Алексей Ватралик

iMAX
0

Однозначный косяк Теслы. Почитайте первоисточник на английском. Самое главное - дилер купил ОФИЦИАЛЬНО на аукционе б/у авто и продавцом на аукционе была САМА Тесла! Т.е. до продажи авто было у Теслы, которая почему-то не провела предпродажный аудит функций. А после продажи через 3 дня "внезапно" обнаружила, что функций, содержащихся в спецификации преданного авто, как бы не должно быть. Почему же при продаже они были заявлены?! Налицо подстава от Теслы, фактически введение в заблуждение дилера. Но маскодрочерам на это наплевать, они по-прежнему будут поклоняться своему божеству :)

Ответить

Денис Демидов

iMAX
1

Это не косяк, а считай пробный период, ведь за автопилот никто не платил тесле, тогда как это платная опция.

Ответить

Marat

Фабрика
1

Тут совершенно другая ситуация. Тут диллер совершил целенаправленный обман и продал человеку машину с функцией, которую он (диллер) был не в праве продават (потому что он просто взломал её).
Поэтому тут покупатель может смело гнать на диллера.

Ответить

iMAX

Marat
1

А я понял иначе, дилер купил тачку с уже активированными функциями, сам он ничего не ломал.

Ответить

Алексей Ватралик

Marat
0

Двойные стандарты такие двойные ;))) Здесь ситуация гораздо хуже для компании. Внимательнее надо читать - дилер купил с этими функциями, а Тесла потом их сама отключила без ведома дилера, якобы были неправильные настройки ПО. Но свидетелям секты Маска все пофиг, он для них святой ;)))

Ответить

Vlad Meshcheryakov

Фабрика
1

Уже есть и лет 100. В EVC в Москве давным давно делают

Ответить

Mikhail Eroshkin

Фабрика
1

Вы понимаете разницу между 
"Переехал в другую страну, после чего устройство, в котором и за софт было оплачено, немного окирпичилось"
и
"хакнул софт на 8к$, это просекли и отключили"

Ответить

Алексей Любимов

Фабрика
0

Это другое. Если Дилер реально не оплатил эти функции, то они и не должны были работать. клиенту следует обратиться к дилеру и пусть он разбирается с теслой или доплачивает ей, если он не оплатил данные функции, а продавал так, как будто оплатил.

А в случае с самсунгом функции были оплачены и работали, но потом были отключены только потому, что не в своем регионе. 

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Дмитрий Чистяков

4

Скачать Tesla Model S nulled v.1.2564

Ответить

Олег

Дмитрий
0

Спс.

Ответить

Игорь Рачук

Дмитрий
0

... zver_edition

Ответить

Dennis Gerasimov

4

Сейчас в коментах пойдет волна остроумия

С точки зрения юзера - что Тесла, что Самсунг поступили как гондоны

С точки зрения этих компаний, могу процитировать только Южный Парк "А что, кто то читает пользовательское соглашение?!"

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Andrey Chuev

2

Едешь такой веселый в тридцатиградусный мороз по пустой дороге - внезапно "подписка на отопление завершена, подписка на управление завершена. У вас есть 10 секунд для остановки"

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Игорь Рачук

Andrey
1

... режим тыквы через 3...2...

Ответить

Алексей Ватралик

1

Цифровое будущее приближается стремительнее, чем можно было предположить :))) Ну что, хейтеры Самсунга, уничтожьте теперь Теслу сотнями своих гневных комментов ;)))

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Уоррен Баффет

–1

Дилер купил электромобиль со встроенными функциями «Усовершенствованный автопилот» и «Режим полного самостоятельного вождения»

Дилер купил автомобиль с уже оплаченными этими опциями. На каком основании Тесла их отключила? Что за беспредел?

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