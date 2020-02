Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолёта Maveric (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) на авиасалоне в Сингапуре. Внешний вид Maveric похож на космические корабли и хорошо смотрелся бы в «Звёздных войнах», отмечает Bloomberg.