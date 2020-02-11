Особая конструкция крыльев и фюзеляжа поможет на 20% снизить расход топлива и вместить больше пассажиров.

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Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолёта Maveric (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) на авиасалоне в Сингапуре. Внешний вид Maveric похож на космические корабли и хорошо смотрелся бы в «Звёздных войнах», отмечает Bloomberg.

​Airbus

Это экспериментальная модель с дистанционным управлением. С её помощью Airbus тестирует аэродинамику и возможности новой конструкции самолётов, в которой объединены пассажирский салон, крыло и топливные отсеки. Два двигателя Maveric размещаются над «летающим крылом».

Прототип разрабатывается с той же точностью, и проходит те же испытания, что и обычные самолёты, заявляет Airbus.

Airbus

По словам представителей Airbus, подобная конструкция поможет снизить расход топлива на 20% по сравнению с существующими узкофлюзеляжными самолётами, позволит экспериментировать с типами двигателей и снизить шум в самолёте.

​3D-рендер Airbus

Коммерческая версия самолёта со смешанным крылом позволит улучшить качество обслуживания пассажиров: например, увеличится пространство для ног и проходы между креслами.

Макет салона Maveric​ Airbus

У самолётов со смешанным крылом есть несколько недостатков, над которыми нужно работать, пишет Reuters. Среди них — сложность управления, а также сила укачивания пассажиров при поворотах из-за расположения кресел дальше от центра.

Ещё один нерешённый вопрос — будут ли в салоне окна или вместо них Airbus разместит видеоэкраны, чтобы дать пассажирам ощущения движения самолёта.

Разработка Maveric началась в 2017 году, первые испытания прошли в июне 2019 года во Франции — они продолжатся во второй половине 2020 года.