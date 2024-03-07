Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс Карты» и «Навигатор» добавили возможность зарядки электромобилей в приложении Статьи редакции

Пользователи могут проверить доступность станции, начать и завершить зарядку.

Источник: «Яндекс Карты»
  • В меню поиска «Карт» появилась категория «Зарядные станции», в которой отражены все зарядки для электромобилей, рассказали в сервисе. Пользователи могут проверить их статус и типы доступных коннекторов. Функция доступна примерно для 800 станций в 33 регионах.
  • Подключенные к «Картам» и «Навигатору» станции выделены голубой иконкой. Водитель может выбрать такую зарядку на карте, на месте подсоединить автомобиль и нажать на «Зарядиться» в приложении.
  • Если зарядка платная, пользователь может оплатить её в «Картах» и «Навигаторе». В Москве автомобилисты могут забронировать и начать зарядку в том числе на бесплатных станциях городской программы «Энергия Москвы».
Источник: «Яндекс Карты»

#новости #яндекскарты

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7 комментариев
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 Хитрый Чен

Ещё до зарядки можно заказать такси )))

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Вадим Д.

Ага, найдена одна станция. Пока рано радоваться.

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Виктор

Это прорыв

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Domorost

От айфона заряжается электромобиль, видимо...

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Товарищ Майор

Можно через приложение прямо заряжаться?

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Sergei Bolotov

А отключение рекламы они не хотят добавить?

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Денис Артемов
Функция доступна примерно для 800 станций в 33 регионах

Думал у нас их намного меньше

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