«Яндекс Карты» и «Навигатор» добавили возможность зарядки электромобилей в приложении Статьи редакции
Пользователи могут проверить доступность станции, начать и завершить зарядку.
- В меню поиска «Карт» появилась категория «Зарядные станции», в которой отражены все зарядки для электромобилей, рассказали в сервисе. Пользователи могут проверить их статус и типы доступных коннекторов. Функция доступна примерно для 800 станций в 33 регионах.
- Подключенные к «Картам» и «Навигатору» станции выделены голубой иконкой. Водитель может выбрать такую зарядку на карте, на месте подсоединить автомобиль и нажать на «Зарядиться» в приложении.
- Если зарядка платная, пользователь может оплатить её в «Картах» и «Навигаторе». В Москве автомобилисты могут забронировать и начать зарядку в том числе на бесплатных станциях городской программы «Энергия Москвы».
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Ещё до зарядки можно заказать такси )))
Ага, найдена одна станция. Пока рано радоваться.
Это прорыв
От айфона заряжается электромобиль, видимо...
Можно через приложение прямо заряжаться?
А отключение рекламы они не хотят добавить?
Думал у нас их намного меньше