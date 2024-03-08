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Транспорт
Артур Томилко

Rivian представила электрический кроссовер R2 за $45 тысяч Статьи редакции

Запас хода при полном заряде составит около 480 км, а разгон до 100 км/ч в самой мощной комплектации — «меньше трёх секунд».

Rivian R2
  • Производитель элеткроавтомобилей Rivian представил новый внедорожник R2. Он поступит в производство в первой половине 2026 года, а его начальная цена составит от $45 тысяч.
  • Автомобиль будет выпускаться в комплектациях с одним, двумя и тремя двигателями. В самой мощной версии разгон до 100 км/ч займёт «менее трёх секунд», заявляет компания.
  • Запас хода для всех версий R2 составит около 480 км при полном заряде аккумулятора. Автомобиль оборудован портом NACS, который позволяет заряжать батарею на станциях Tesla. Он также поддерживает быструю зарядку: от 10% до 80% за 30 минут.
  • R2 оснащён панорамной крышей и системой открытия всех окон, в том числе на двери багажника и в багажном отделении. Сиденья второго ряда складываются, образуя ровную поверхность.
  • В салоне также установлена цифровая приборная панель и мадиасистема. Других деталей об интерьере компания не привела.
  • Помимо R2, Rivian анонсировала компактную версию кроссовера — R3 и её «высокопроизводительный» вариант R3X. Они будут оснащены более мощным компьютером, а также дополнительным набором датчиков и камер. В компании заявили, что новые модели будут стоить дешевле R2, но не раскрыли цены и дату выхода.

#новости #rivian

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16 комментариев
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 under construction

морда уродская

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Азамат Багатов

Салон тоже очко

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Илья Прокопенко

Силуэт и формы очень напоминают VW Golf mk1. Корма и перед тоже очень отсылают.

И это круто! Наконец-то настали времена переосмысления ретро-дизайна должным образом=)

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Anton Vlasov

о да, тоже увидел знакомые мотивы и порадовался.

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ND

Блин, точно. А я подумал что-то мне напоминает. 4й был гольф, кайфовые машины. А ведь первый производили до 2009 года.

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Aleksei M

Нива

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ToriSarada

Нет

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ToriSarada

Ionic 5

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Дмитрий Юрик

это что за глазастый краб ,дизайн оставляет желать лучшего ,прям даже стремно такую на дороге встретить

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Иван Хаманн

"по мотивам Toyota Me... "

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5fsdo4eu

китайскую тачку видно на километр

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Влад Шушкевич

Ривиан не китайцы)

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Анна Мурадова

Почему-то вспомнилась наша Нива...

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Abnatop Sky

10 миллионов в РФ.
И то - не факт.

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Anton Katerin

Осталось поработать немного над дизайном и будет ничего так. А вообще интересный авто. Характеристики хорошие, запах хода только чего стоит, аж 480 км. при полном заряде. Мне лично понравилось что поддерживает быструю зарядку, это в наше время актуально в дороге на электрокаре. Осталось 2 вопроса сколько стоит и когда выходит?

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Abnatop Sky

https://habr.com/ru/news/798883/

Rivian остановила строительство завода в…
Компания-производитель электромобилей Rivian объявила об остановке строительства в американском…
habr.com
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