Rivian представила электрический кроссовер R2 за $45 тысяч Статьи редакции
Запас хода при полном заряде составит около 480 км, а разгон до 100 км/ч в самой мощной комплектации — «меньше трёх секунд».
- Производитель элеткроавтомобилей Rivian представил новый внедорожник R2. Он поступит в производство в первой половине 2026 года, а его начальная цена составит от $45 тысяч.
- Автомобиль будет выпускаться в комплектациях с одним, двумя и тремя двигателями. В самой мощной версии разгон до 100 км/ч займёт «менее трёх секунд», заявляет компания.
- Запас хода для всех версий R2 составит около 480 км при полном заряде аккумулятора. Автомобиль оборудован портом NACS, который позволяет заряжать батарею на станциях Tesla. Он также поддерживает быструю зарядку: от 10% до 80% за 30 минут.
- R2 оснащён панорамной крышей и системой открытия всех окон, в том числе на двери багажника и в багажном отделении. Сиденья второго ряда складываются, образуя ровную поверхность.
- В салоне также установлена цифровая приборная панель и мадиасистема. Других деталей об интерьере компания не привела.
- Помимо R2, Rivian анонсировала компактную версию кроссовера — R3 и её «высокопроизводительный» вариант R3X. Они будут оснащены более мощным компьютером, а также дополнительным набором датчиков и камер. В компании заявили, что новые модели будут стоить дешевле R2, но не раскрыли цены и дату выхода.
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морда уродская
Салон тоже очко
Силуэт и формы очень напоминают VW Golf mk1. Корма и перед тоже очень отсылают.
И это круто! Наконец-то настали времена переосмысления ретро-дизайна должным образом=)
о да, тоже увидел знакомые мотивы и порадовался.
Блин, точно. А я подумал что-то мне напоминает. 4й был гольф, кайфовые машины. А ведь первый производили до 2009 года.
Нива
Нет
Ionic 5
это что за глазастый краб ,дизайн оставляет желать лучшего ,прям даже стремно такую на дороге встретить
"по мотивам Toyota Me... "
китайскую тачку видно на километр
Ривиан не китайцы)
Почему-то вспомнилась наша Нива...
10 миллионов в РФ.
И то - не факт.
Осталось поработать немного над дизайном и будет ничего так. А вообще интересный авто. Характеристики хорошие, запах хода только чего стоит, аж 480 км. при полном заряде. Мне лично понравилось что поддерживает быструю зарядку, это в наше время актуально в дороге на электрокаре. Осталось 2 вопроса сколько стоит и когда выходит?
https://habr.com/ru/news/798883/