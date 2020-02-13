Татарстан — один из двух российских регионов, в которых можно тестировать беспилотники. Но разрешения на тесты пока ни одна компания там не получала.

В закладки

Проект федерального закона «Об инновационных транспортных средствах», регулирующего использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, разработали власти Татарстана. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Руководитель проекта — депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев, уточняют «Вести Татарстан». Галеев считает, что документ необходим для разработки других подзаконных нормативных актов.

Законопроект поможет появлению на автодорогах беспилотников пятого уровня, пишет «Коммерсантъ». Согласно общепринятой классификации, к нему относятся полностью автономные автомобили, которые могут перемещаться без участия водителя.

Беспилотники, которые сейчас ездят по дорогам общего пользования в России в рамках эксперимента, относятся к четвёртому уровню, пишет «Коммерсантъ». Эксперимент проводится в Москве, но в декабре 2019 года Минтранс сообщал о планах распространить его ещё на девять российских регионов и закончить в марте 2022 года.

В Татарстане на беспилотный транспорт пока не выдано ни одного разрешения: необходима нормативная база, которая обеспечит безопасность, поясняет издание со ссылкой на Госсовет республики. В Москве беспилотники тестируют «Яндекс» и Московский автодорожный институт.

В законопроекте говорится, что беспилотники должны быть зарегистрированы в ГИБДД, застрахованы, защищены от неправомерного доступа и «воздействия». Водитель обязан помимо российских прав иметь специальное удостоверение о праве управления автономным автомобилем, уточняет издание.

В ходе поездки должны регистрироваться все основные параметры работы беспилотника, включая данные «органов технического зрения и со стороны водителя, оператора и третьих лиц». Аварии с участием таких машин будут расследоваться по особым правилам, пишет газета.

12 февраля законопроект получил поддержку комитета Государственного совета по экономике, инвестициям и предпринимательству, отмечает «Коммерсантъ». 20 февраля его планируют рассмотреть на пленарном заседании парламента республики и затем внести в Госдуму.

По мнению авторов законопроекта, документ вступит в силу через два года после окончания эксперимента. Определённое время потребуется на адаптацию дорожной разметки, полотна, знаков, парковок, уточняет «Коммерсантъ».