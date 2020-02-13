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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Каршеринг YouDrive добавил функцию прямой передачи автомобиля между пользователями Материал редакции

Водители смогут сэкономить время на поиске парковки, а сервис — оптимизировать работу автопарка.

9 комментариев
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С 13 февраля 2020 года каршеринг YouDrive начал тестировать в приложении функцию прямой передачи автомобиля другому пользователю, без поиска парковки. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Для этого пользователь должен указать планируемое время и место прибытия, дать согласие на прямую передачу машины, уточнили в YouDrive. Такой автомобиль отмечен светло-зелёным цветом. Когда второй клиент забронирует поездку, он сможет договориться о месте встречи в специальном чате, созвониться с первым пользователем или поделиться с ним геолокацией.

Новой опцией можно воспользоваться во всех городах, где есть YouDrive. В Москве эта функция доступна в районах Хамовники, Сити, Арбат, Пресненском, Мещанском и Тверском районах, а также в зелёных зонах за МКАД.

С помощью новой опции пользователи смогут сэкономить деньги и время на поиски парковки, а компания — оптимизировать работу автопарка, отмечают в YouDrive.

YouDrive запустил бронирование машины до завершения аренды другим пользователем в сентябре 2019 года. Тогда в компании говорили, что в будущем функция поможет запустить систему прямой передачи автомобилей между пользователями.

YouDrive работает с 2015 года. Сегодня сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Собственный парк каршеринга насчитывает около 2000 автомобилей.

#новость #youdrive

Транспорт
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9 комментариев
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Artemy

6

Если передача добровольная, на GTA не похоже.

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Sakari Sauso

1

кладмены

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Алексей Попков

Sakari
0

и обнальщики

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Валентин Потапов

0

Интересно, а что мешало это сразу сделать, кроме некоторой сложности в разработке софта ?

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Мирослава Доронина

0

о, это супер удобно! так намного больше автомобилей вокруг тебя потенциально могут стать свободными. а то смотришь, ближайший авто через 20 минут пешкодрапа, а то и дальше. пойдешь к нему, а через 5 мин к месту, где ты стоял, припарковался каршер. надо будет протестировать)

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Антон Лисин

0

Когда химчистку делают? Или когда машина в "тотал " влетает?

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Igor Kachura

0

Сперва объясните как в принципе их машины брать. Машины рядом стоят, в приложении при этом отсутствуют.

Ответить

AK

0

В центре Питера крайне актуально

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Дмитрий Каплан

0

С одной стороны, звучит хорошо - парковку искать не нужно, я приехал, вышел из машины, в неё сел другой водитель, уехал.

Но как учесть то, что принимающему водителю еще нужно какое-то время на проверку машины, т.е. в любом случае припарковаться нужно так, чтобы никому не мешать, а не на аварийке в рандомном месте.

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