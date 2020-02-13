Водители смогут сэкономить время на поиске парковки, а сервис — оптимизировать работу автопарка.

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С 13 февраля 2020 года каршеринг YouDrive начал тестировать в приложении функцию прямой передачи автомобиля другому пользователю, без поиска парковки. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Для этого пользователь должен указать планируемое время и место прибытия, дать согласие на прямую передачу машины, уточнили в YouDrive. Такой автомобиль отмечен светло-зелёным цветом. Когда второй клиент забронирует поездку, он сможет договориться о месте встречи в специальном чате, созвониться с первым пользователем или поделиться с ним геолокацией.

Новой опцией можно воспользоваться во всех городах, где есть YouDrive. В Москве эта функция доступна в районах Хамовники, Сити, Арбат, Пресненском, Мещанском и Тверском районах, а также в зелёных зонах за МКАД.

С помощью новой опции пользователи смогут сэкономить деньги и время на поиски парковки, а компания — оптимизировать работу автопарка, отмечают в YouDrive.

YouDrive запустил бронирование машины до завершения аренды другим пользователем в сентябре 2019 года. Тогда в компании говорили, что в будущем функция поможет запустить систему прямой передачи автомобилей между пользователями.