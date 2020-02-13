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Водители смогут сэкономить время на поиске парковки, а сервис — оптимизировать работу автопарка.
С 13 февраля 2020 года каршеринг YouDrive начал тестировать в приложении функцию прямой передачи автомобиля другому пользователю, без поиска парковки. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Для этого пользователь должен указать планируемое время и место прибытия, дать согласие на прямую передачу машины, уточнили в YouDrive. Такой автомобиль отмечен светло-зелёным цветом. Когда второй клиент забронирует поездку, он сможет договориться о месте встречи в специальном чате, созвониться с первым пользователем или поделиться с ним геолокацией.
Новой опцией можно воспользоваться во всех городах, где есть YouDrive. В Москве эта функция доступна в районах Хамовники, Сити, Арбат, Пресненском, Мещанском и Тверском районах, а также в зелёных зонах за МКАД.
С помощью новой опции пользователи смогут сэкономить деньги и время на поиски парковки, а компания — оптимизировать работу автопарка, отмечают в YouDrive.
YouDrive запустил бронирование машины до завершения аренды другим пользователем в сентябре 2019 года. Тогда в компании говорили, что в будущем функция поможет запустить систему прямой передачи автомобилей между пользователями.
YouDrive работает с 2015 года. Сегодня сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Собственный парк каршеринга насчитывает около 2000 автомобилей.
кладмены
Интересно, а что мешало это сразу сделать, кроме некоторой сложности в разработке софта ?
о, это супер удобно! так намного больше автомобилей вокруг тебя потенциально могут стать свободными. а то смотришь, ближайший авто через 20 минут пешкодрапа, а то и дальше. пойдешь к нему, а через 5 мин к месту, где ты стоял, припарковался каршер. надо будет протестировать)
Сперва объясните как в принципе их машины брать. Машины рядом стоят, в приложении при этом отсутствуют.
С одной стороны, звучит хорошо - парковку искать не нужно, я приехал, вышел из машины, в неё сел другой водитель, уехал.
Но как учесть то, что принимающему водителю еще нужно какое-то время на проверку машины, т.е. в любом случае припарковаться нужно так, чтобы никому не мешать, а не на аварийке в рандомном месте.
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