Обе организации получили сертификаты для проведения испытаний, сообщили источники издания.
- «КамАЗ» и Московский автомобильно-дорожный университет (МАДИ) в ближайшее время начнут тестирование систем управления для беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя некоммерческого партнёрства «Глонасс» и источник, близкий к Минпромторгу. В «КамАЗ» отказались от комментариев.
- Чтобы проводить тестирование, автомобиль должен быть сертифицирован ФГУП НАМИ — подведомственной организацией Минпромторга. МАДИ получил соответствующий сертификат на беспилотный Hyundai Solaris и планирует сертифицировать Ford Focus 2, рассказал газете профессор университета Султан Жанказиев.
- «КамАЗ» также получил сертификат на грузовик модели «КамАЗ-4308», сообщил источник издания, близкий к автопроизводителю.
- «Яндекс» тестирует беспилотные технологии на дорогах общего пользования в России с 2019 года. Всего по дорогам России, США и Израиля беспилотники интернет-компании проехали 1 млн километров с начала 2018 года и до сентября 2019 года.
- В России беспилотные технологии тестируют чаще всего в Москве на Мичуринском проспекте, на южном дублере Кутузовского проспекта, на Комсомольском проспекте, МКАД и Третьем транспортном кольце, рассказал изданию представитель «Глонасса». В ближайшее время зона тестирования будет расширена, рассказали в организации.
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Dmitry Egorov
"А я двадцать лет за рулём,у меня хрен проскочишь!"
Даниил Лепетков
Скажите по каким, чтобы по ним не ездить
Andrey MakarovДаниил
"В России беспилотные технологии тестируют чаще всего в Москве на Мичуринском проспекте, на южном дублере Кутузовского проспекта, на Комсомольском проспекте, МКАД и Третьем транспортном кольце, рассказал изданию представитель «Глонасса»."
Никита ВикторовДаниил
Это же испытания, скорее всего будет водитель или оператор на контроле
Invictus DominiДаниил
ИЦ Камаз точно тестирует беспилотники в Сколково
⛄️ Игорь
Спасайтесь кто может 😂
Ivano Digital
Никита ВикторовIvano
Эпично, не видел это видео, а где посмотреть полную версию?
Сергей Михайленко
Иногда кажется, что беспилотные грузовики и легковые авто уже ездят по дорогам много лет. Бывает думаешь, а точно такой маневр мог сделать человек?
Николай Западный
Кармагедон?