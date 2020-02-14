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Транспорт
Лиана Липанова
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«Ведомости»: «КамАЗ» и МАДИ протестируют беспилотные автомобили на дорогах общего пользования Материал редакции

Обе организации получили сертификаты для проведения испытаний, сообщили источники издания.

  • «КамАЗ» и Московский автомобильно-дорожный университет (МАДИ) в ближайшее время начнут тестирование систем управления для беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя некоммерческого партнёрства «Глонасс» и источник, близкий к Минпромторгу. В «КамАЗ» отказались от комментариев.
  • Чтобы проводить тестирование, автомобиль должен быть сертифицирован ФГУП НАМИ — подведомственной организацией Минпромторга. МАДИ получил соответствующий сертификат на беспилотный Hyundai Solaris и планирует сертифицировать Ford Focus 2, рассказал газете профессор университета Султан Жанказиев.
  • «КамАЗ» также получил сертификат на грузовик модели «КамАЗ-4308», сообщил источник издания, близкий к автопроизводителю.
  • «Яндекс» тестирует беспилотные технологии на дорогах общего пользования в России с 2019 года. Всего по дорогам России, США и Израиля беспилотники интернет-компании проехали 1 млн километров с начала 2018 года и до сентября 2019 года.
  • В России беспилотные технологии тестируют чаще всего в Москве на Мичуринском проспекте, на южном дублере Кутузовского проспекта, на Комсомольском проспекте, МКАД и Третьем транспортном кольце, рассказал изданию представитель «Глонасса». В ближайшее время зона тестирования будет расширена, рассказали в организации.

#новость #беспилотники

Транспорт
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Татарстан — один из двух российских регионов, в которых можно тестировать беспилотники. Но разрешения на тесты пока ни одна компания там не получала.
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10 комментариев
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Dmitry Egorov

4

"А я двадцать лет за рулём,у меня хрен проскочишь!"

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Даниил Лепетков

–1

Скажите по каким, чтобы по ним не ездить

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Andrey Makarov

Даниил
1

"В России беспилотные технологии тестируют чаще всего в Москве на Мичуринском проспекте, на южном дублере Кутузовского проспекта, на Комсомольском проспекте, МКАД и Третьем транспортном кольце, рассказал изданию представитель «Глонасса»."

Ответить

Никита Викторов

Даниил
0

Это же испытания, скорее всего будет водитель или оператор на контроле

Ответить

Invictus Domini

Даниил
0

ИЦ Камаз точно тестирует беспилотники в Сколково

Ответить

⛄️ Игорь

0

Спасайтесь кто может 😂

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Ivano Digital

0
Ответить

Никита Викторов

Ivano
0

Эпично, не видел это видео, а где посмотреть полную версию?

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Сергей Михайленко

0

Иногда кажется, что беспилотные грузовики и легковые авто уже ездят по дорогам много лет. Бывает думаешь, а точно такой маневр мог сделать человек?

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Николай Западный

0

Кармагедон?

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