Boeing частично провалила аудит авиарегулятора США после инцидента с отвалившимся в полёте аварийным люком — NYT Статьи редакции
А партнёр-производитель корпуса самолётов использовал мыло вместо смазки и проверял уплотнение дверей гостиничным ключом-картой.
- Boeing проходила аудит Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на протяжении шести недель, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на данные авирегулятора. Кроме авиакомпании, FAA проверяло также работу Spirit AeroSystems — изготовителя фюзеляжей (корпусов) для Boeing 737 Max.
- FAA ещё в начале марта 2024 года объявило, что проверка показала «множество случаев», когда Boeing и Spirit AeroSystems не соблюдали требования к контролю качества. Но тогда регулятор не раскрывал подробности проверки — теперь NYT ознакомилось с её результатами.
- Boeing прошла 56 из 89 проверок, ещё 33 она провалила, говорится в документах. Регулятор обращал внимание на «многие части 737 Max, включая крылья самолёта и ряд других систем».
- В общей сложности FAA выявило 97 случаев несоответствия производственным нормам. Большинство проблем связаны с несоблюдением процессов и инструкций, ещё часть — с документами по контролю качества.
- Spirit AeroSystems не прошла семь из 13 проверок. Среди них были, например, проверка грузовых дверей и окон в кабине пилотов. Из документов FAA следует, что его представители в какой-то момент заметили, как механики компании использовали гостиничную ключ-карту для проверки герметизации дверей, а в качестве смазки на дверной уплотнитель нанесли жидкое мыло.
- На вопрос о целесообразности использования таких подручных средств в Spirit AeroSystems ответили, что «компания будет изучать все выявленные несоответствия, чтобы принять меры по их исправлению».
- 5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде из-за отпавшего в полёте люка. Никто не пострадал. 6 января FAA временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9. Решение поддержали европейский, турецкий и британский регуляторы.
- 8 января United Airlines рассказала, что в результате внутренних проверок обнаружила расхлябанные болты у разных частей Max 9. Через день о том же сообщила и Alaska Airlines. Гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью». 25 января FAA предупредило, что временно не будет выдавать Boeing разрешения на расширение производства самолётов линейки Max — включая 737 Max 9.
- 22 февраля Boeing уволила главу программы лайнеров 737 Max Эда Кларка, который также курировал сборку самолётов на заводе в Рентоне (штат Вашингтон). 28 февраля FAA дало компании 90 дней на подготовку плана решения проблем с контролем качества. По данным NYT и WSJ, в марте расследование январского инцидента начал Минюст США.
- Max — последняя версия Boeing 737. Именно Max 9 в США, по данным The Guardian, используют только Alaska Airlines и United Airlines. В России этих самолётов в парках нет, уточняли ранее в Росавиации.
- Из-за слишком частых проблем с безопасностью 737 Max стали самой противоречивой моделью в истории авиации. Самолёты Max 8, например, падали возле Джакарты и под Аддис-Абебой. В первом случае погибло более 180 человек, во втором — более 150. После этого регуляторы почти на два года запретили полёты Max.
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"А партнёр-производитель корпуса самолётов использовал мыло вместо смазки и проверял уплотнение дверей гостиничным ключом-картой"
В СССР это называлось рацианализаторство и смекалка!
Ну так карта не пролезала без мыла и было не понятно¯\_(ツ)_/¯.
Плюнул, дунул, приляпил
Мои воспоминания о работе в Boeing (в том числе Spirit) — большая “совковая” организация, где никому ничего не нужно.
А че им париться?
Дотации от государства капают, конкурентов - с гулькин хер, цикл производства растянут на месяцы...
Если что-то ходит как совок, и крякает как совок - скорее всего, это совок ©
А наши дураки переносят серийный выпуск отечественных самолетов из-за сертификатов безопасности. Оказывается, достаточно было взять мыло. Как же далеко нам до них. Точно на 50 лет отстали.
На Западе если что можно будет страховку и компенсацию выплатить и на этом всё. У нас придётся бежать за бугор, а кому-то и сесть.
Это другое.
Конечно другое, это просто идеал продукта и культуры производства, прямо из сердца свободной демократичной страны. Заметил кстати, что соевых в таких темах не наблюдается, они магическим образом испаряются
Ого, и вата начала приплетать уже с "у них другое, не то что у нас". Смешно, что в приплетении вы потом других обвиняете, если сами так делаете.
Работники Боинга говорят, что сами бы не стали летать, потому что видят какое качество производства и проверок
там самая мякотка, что на обеденном перерыве многие курят травку и никто их не тестирует на наркотики
Боинг погружается в череду скандалов. Новость от сегодня: https://www.rbc.ru/business/12/03/2024/65efe3959a794766b932393a?from=newsfeed
"62-летний мужчина скончался в субботу, 9 марта от «нанесенного самому себе» ранения"
По классике, "упал на нож восемь раз подряд"?
Ого, а вот было бы это у "Сухого" ты вся бы соя взвыла о том, что в России не умеют строить самолёты и вообще, будут игнорировать полёты на них
Но это же БОИНГ! ОМЭРИКАНСКОЙ! Они подправят и всё кул!
Боже...
Ты из нейрохирургии недавно выписался??
Если бы что-то было у Сухого, ты бы об этом вообще не узнал
Я когда пол года назад написал про эту новость меня хуесосили всем ВЦ. А тут в коментах я смотрю тишина
Махание кулаками после драки от американского авиарегулятора
Американское качество
Все что нужно знать про американское качество есть в салоне Теслы
В общей сложности FAA выявило 97 случаев несоответствия производственным нормам. - вот и лети после этого, летишь такой и оп дверь отвалилась у самолета, прикольно
Это уже тоталитаризм или ещё автократия?
Ну раз уж речь пошла про авиацию, то держите свежак: https://fas.gov.ru/news/33140
Я ни в коем случае не буду защищать пидорасов из Boeing, но FAA(кто следит за безопасностью) следовало бы тоже проверить. Как они проверяли Boeing, почему не замечали столь крупные косяки, почему не приняли меры.
Тем временем.
Репортер «Аль Джазиры», вооружился скрытой камерой и посетил завод Boeing в Южной Каролине. Побывал как раз в отделе, где собирают «дримлайнеры B-787».
Журналист спросил у сотрудников - готовы ли они сами лететь на самолетах, которые собирают? Из 15 опрошенных 10 сказали, что не готовы. В этом же материале работники завода рассказали, что руководство закрывает глаза на 90% проблем производства. Многие сотрудники «торчат» на наркоте и всем на все плевать. В общем - приятного полета👀
Ссылка на тг
https://t.me/guraanton/30826
С этого посмеялся, конечно. Похоже на враки, не могу в такое поверить)
ну они же там по цвету кожи и гендерной идентичности набирают, ожидаемый результат
Суды по комментариям местных одарённых лучшее производство должо быть в северной Корее, потому что там тоталитаризм и принуждение к труду без возможности покурить травку, но что то я не вижу северокорейских самолётов и вообще любой их техники в продаже