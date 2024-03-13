Модель оснащена бензиновым двигателем 1,5 литра. Максимальная скорость — 186 км/ч, машина способна разогнаться до 100 км/ч за 9,8 секунды, сообщает Autonews. Издание отмечает, что автомобиль собирают на заводе с «неназванным китайским партнёром», а сам он похож на китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.