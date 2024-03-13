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Транспорт
Евгения Евсеева

В Санкт-Петербурге показали первую модель бренда Xcite, которую будут выпускать на бывшем заводе Nissan Статьи редакции

Цены пока неизвестны, в продажу машины поступят в апреле 2024 года.

Фото: ООО «Автозавод Санкт-Петербург»

  • ООО «Автозавод Санкт-Петербург» продемонстрировал первую модель Xcite, кроссовер X-Cross 7, губернатору города Александру Беглову. Машины, стоящие на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга, заметили «РИА Новости» и «Фонтанка».

  • Автомобили представлены в четырёх цветах: чёрном, красном, синем и белом. Стоимость машин неизвестна, модель поступит в продажу уже в апреле 2024 года, пишет «Фонтанка».

  • Модель оснащена бензиновым двигателем 1,5 литра. Максимальная скорость — 186 км/ч, машина способна разогнаться до 100 км/ч за 9,8 секунды, сообщает Autonews. Издание отмечает, что автомобиль собирают на заводе с «неназванным китайским партнёром», а сам он похож на китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.

Chery Tiggo 7 Pro. Фото: Chery
  • «Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшее предприятие Nissan. В 2022 году оно перешло Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), после его выкупил «АвтоВАЗ», а затем вернул НАМИ. В январе 2024-го предприятие начало выпускать автомобили под собственным брендом Xcite.
Источник: «Фонтанка»

#новости #автоваз #nissan #xcite

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60 комментариев
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 Николай Борисов
а сам он похож на китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.

Даааааа, просто похож)

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Владимир Егоров

Как жестоко! Почему не верите в наших кулибиных? Ну дайте вы им шанс. Ведь всегда путь начинается с шага. А у России свой путь.

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3 комментария
Владимир Егоров

Chery Tiggo 7 Pro.
Цена в Китае: 0,94 миллиона ₽
Цена в России: 2,57 миллиона ₽

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Иван Владимирович

За лям нормаоьная машина кстати
Почему у нас втридорого

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3 комментария
Alexey Ivanov

И? Кто мешает самому привезти из Китая?

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3 комментария
Мамаевыч

Тоже не понимаю, если уж собирают здесь, то откуда такая разница

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1 комментарий
Тарас К.
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kotletnik

Пора запускать завод по производству шильдиков

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Илья

Он уже сломался, не выдержав нагрузки.

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Слегка Придурковатый

Подлые китайцы опять украли наши разработки.

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Вадим Д.

Губернатор Беглов порадовался новым шильдикам на Chery Tiggo 7 Pro?

Вводим термин: шильдиномика!

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Роман Мишин

Китайская колония выпускает китайские автомобили - это не новость.

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Настасья

А раньше колония выпускала западные бренды? Да, такая логика.

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1 комментарий
xdvmx

Чери тиго. Прорыв просто!!! Салон бы хоть от рестайла поставили….

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hakhagmon

так остатки же закупили

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Chelovek Chelovek-ov

Люди, радоваться нужно, это рабочие места ведь, потом сами свои делать будем.

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hakhagmon

тыже понимаешь, что в китае рабочая сила дешевле? так что китайские версии будут дешевле собранных тут

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3 комментария
Иван Хаманн
потом

это когда потом?
а что сразу мешает делать?

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1 комментарий
Капитан Оче Видность

Где-то в Тольятти смеется один завод

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Алибек Гулямов

Вжух и вишенка превращается в экссите

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Dmitri Kovalevsky

"А сам он похож на Cherry Tiggo 7.." Серьезно? насколько? на 99.99999999999999999% похож ?))

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Денис

Хуита

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Карл

Ездить на них комфортно, но насколько долговечная и надежная машина-пока не ясно

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Денис Демидов

Вот она сила капитализма, власть наломала дров по самое не могу, а бизнес все равно как-то выкручивается, совок бы уже ласты склеил...

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5fsdo4eu

Почему китайские авто сразу видно, какие то у них характерные черты у всех, на уровне интуиции считывается

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Alexey Ivanov

Отпороть шильдики и от условной Креты (не китайской, что характерно) вы ее не отличите. Ох уж эти интуитивно считывающие "эксперты"...

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1 комментарий
Nikolay Ilyakov

ничего выделяющегося в этой машине нет, просто очередная машина-всё ,ни новых фишек в дизайне, ни новый функционал -ничего

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Павел Яцковский

Да мало кому нужна машина с фишками в дизайне. Для кого это делать

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Alexey Ivanov
ничего выделяющегося в этой машине нет

А должно быть?

просто очередная машина-всё

Да, как раз то, что нужно рынку

ни новых фишек в дизайне, ни новый функционал -ничего

А кому оно нужно, кроме полутора фриков?

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Снежный человек

Хорошая. В нынешних реалиях думаю уже действительно выгоднее взять такую машину

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kate.mully

И с ремонтом должно быть проще по идее

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Kirill

Возможно, цена будет интересная за счёт локализации

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Alexander Lavrov

хорошо выглядит, молодцы

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Pushkareva Ekaterina

Скоро и сами россияне станут все на одно лицо)

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Игорь Горбунов

просто точная копия чери тиго, так еще и нашли применение заводу нисан быстро они справляются однако

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J D

Хенде от Хонды отличать уже не нужно, теперь как отличать Эксид от Эксита

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Zloy Marketolog

Какой же всратый логотип 🙈 и вмятина на заднем крыле

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kate.mully

Стоимость будет сюрпризом )

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Где деньги?

Chery Tiggo 7 Pro и X-Cross 7
Могли бы 7-ку убрать хотя б

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Дамир Пустынов

Слизали дизайн прям, да и комплектующие наверное тоже как в тиго. Смысл?..

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Alexey Ivanov
да и комплектующие наверное тоже как в тиго

Совсем не факт. Китайцы ставятся умением собирать одинаковый автомобиль из разных запчастей, доводя сервисников до исступления :)

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Kiss1nger

А ведь зомби преподносят это все лозунгами "Вот и делаем сваЁ без помащи запада !!!". Вообще не осознавая реальности.

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Ruslan

АвтоВАЗ собирает Черри под брендом Xcite на заводе Ниссан

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Malika Kepek

Новых рабочих мест завезли)

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57 комментариев
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