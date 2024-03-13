В Санкт-Петербурге показали первую модель бренда Xcite, которую будут выпускать на бывшем заводе Nissan Статьи редакции
Цены пока неизвестны, в продажу машины поступят в апреле 2024 года.
ООО «Автозавод Санкт-Петербург» продемонстрировал первую модель Xcite, кроссовер X-Cross 7, губернатору города Александру Беглову. Машины, стоящие на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга, заметили «РИА Новости» и «Фонтанка».
Автомобили представлены в четырёх цветах: чёрном, красном, синем и белом. Стоимость машин неизвестна, модель поступит в продажу уже в апреле 2024 года, пишет «Фонтанка».
Модель оснащена бензиновым двигателем 1,5 литра. Максимальная скорость — 186 км/ч, машина способна разогнаться до 100 км/ч за 9,8 секунды, сообщает Autonews. Издание отмечает, что автомобиль собирают на заводе с «неназванным китайским партнёром», а сам он похож на китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Даааааа, просто похож)
Как жестоко! Почему не верите в наших кулибиных? Ну дайте вы им шанс. Ведь всегда путь начинается с шага. А у России свой путь.
Chery Tiggo 7 Pro.
Цена в Китае: 0,94 миллиона ₽
Цена в России: 2,57 миллиона ₽
За лям нормаоьная машина кстати
Почему у нас втридорого
И? Кто мешает самому привезти из Китая?
Тоже не понимаю, если уж собирают здесь, то откуда такая разница
Пора запускать завод по производству шильдиков
Он уже сломался, не выдержав нагрузки.
Подлые китайцы опять украли наши разработки.
Губернатор Беглов порадовался новым шильдикам на Chery Tiggo 7 Pro?
Вводим термин: шильдиномика!
Китайская колония выпускает китайские автомобили - это не новость.
А раньше колония выпускала западные бренды? Да, такая логика.
Чери тиго. Прорыв просто!!! Салон бы хоть от рестайла поставили….
так остатки же закупили
Люди, радоваться нужно, это рабочие места ведь, потом сами свои делать будем.
тыже понимаешь, что в китае рабочая сила дешевле? так что китайские версии будут дешевле собранных тут
это когда потом?
а что сразу мешает делать?
Где-то в Тольятти смеется один завод
Вжух и вишенка превращается в экссите
"А сам он похож на Cherry Tiggo 7.." Серьезно? насколько? на 99.99999999999999999% похож ?))
Хуита
Ездить на них комфортно, но насколько долговечная и надежная машина-пока не ясно
Вот она сила капитализма, власть наломала дров по самое не могу, а бизнес все равно как-то выкручивается, совок бы уже ласты склеил...
Почему китайские авто сразу видно, какие то у них характерные черты у всех, на уровне интуиции считывается
Отпороть шильдики и от условной Креты (не китайской, что характерно) вы ее не отличите. Ох уж эти интуитивно считывающие "эксперты"...
ничего выделяющегося в этой машине нет, просто очередная машина-всё ,ни новых фишек в дизайне, ни новый функционал -ничего
Да мало кому нужна машина с фишками в дизайне. Для кого это делать
А должно быть?просто очередная машина-всё
Да, как раз то, что нужно рынкуни новых фишек в дизайне, ни новый функционал -ничего
А кому оно нужно, кроме полутора фриков?
Хорошая. В нынешних реалиях думаю уже действительно выгоднее взять такую машину
И с ремонтом должно быть проще по идее
Возможно, цена будет интересная за счёт локализации
хорошо выглядит, молодцы
Скоро и сами россияне станут все на одно лицо)
просто точная копия чери тиго, так еще и нашли применение заводу нисан быстро они справляются однако
Хенде от Хонды отличать уже не нужно, теперь как отличать Эксид от Эксита
Какой же всратый логотип 🙈 и вмятина на заднем крыле
Стоимость будет сюрпризом )
Chery Tiggo 7 Pro и X-Cross 7
Могли бы 7-ку убрать хотя б
Слизали дизайн прям, да и комплектующие наверное тоже как в тиго. Смысл?..
Совсем не факт. Китайцы ставятся умением собирать одинаковый автомобиль из разных запчастей, доводя сервисников до исступления :)
А ведь зомби преподносят это все лозунгами "Вот и делаем сваЁ без помащи запада !!!". Вообще не осознавая реальности.
АвтоВАЗ собирает Черри под брендом Xcite на заводе Ниссан
Новых рабочих мест завезли)